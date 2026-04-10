Negozia Debenhams Group - DEBS CFD
Su Boohoo Group PLC
boohoo group plc è una holding che opera attraverso la sua controllata, che si occupa di vendita al dettaglio di abbigliamento online. L'azienda disegna, si approvvigiona, commercializza e vende abbigliamento, scarpe, accessori e prodotti di bellezza. Possiede i marchi boohoo, boohooMAN, PrettyLittleThing, Nasty Gal, MissPap, Karen Millen, Coast, Oasis, Warehouse, Debenhams, Dorothy Perkins, Wallis e Burton. Le filiali della Società comprendono Boohoo Holdings Limited, boohoo Germany GmbH, boohoo France SAS, boohoo.com Australia Pty Ltd, boohoo.com UK Limited, boohoo.com USA Inc e Burton Online Limited.
Il prezzo attuale dell'azione Debenhams Group è di 0.2545 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.
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