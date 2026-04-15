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Su Orion Engineered Carbons S.A

Orion Engineered Carbons S.A. è un produttore di nerofumo. L'azienda opera attraverso due segmenti: Specialty Carbon Black e Rubber Carbon Black. Il segmento Specialty Carbon Black è impegnato nella produzione di nero carbone speciale. Il segmento Rubber Carbon Black si occupa della produzione di nero carbone per gomma. Al 31 dicembre 2016, l'azienda gestiva un'attività diversificata di nerofumo con oltre 280 gradi di nerofumo speciale e circa 80 gradi di nerofumo per gomma. Il nero carbone è utilizzato come pigmento e come additivo per le prestazioni nei rivestimenti, nei polimeri, nella stampa e in applicazioni speciali (nero carbone speciale) e nel rinforzo della gomma negli pneumatici e negli articoli meccanici in gomma (nero carbone per gomma). Al 31 dicembre 2016, l'azienda gestiva una piattaforma globale di 13 impianti di produzione in Europa, Nord e Sud America, Asia e Sud Africa e tre società di vendita, oltre a un impianto di produzione di proprietà congiunta in Germania.

Il prezzo attuale dell'azione Orion SA è di 6.81 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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