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Su AECOM

AECOM è un fornitore globale di servizi professionali di consulenza infrastrutturale per governi, aziende e organizzazioni in tutto il mondo. L'azienda opera attraverso tre segmenti: Americhe, Internazionale e AECOM Capital (ACAP). Il segmento Americhe fornisce servizi di pianificazione, consulenza, progettazione architettonica e ingegneristica, costruzione e gestione di programmi a clienti commerciali e governativi negli Stati Uniti, in Canada e in America Latina in mercati finali quali trasporti, acqua, governo, strutture, ambiente ed energia. Il segmento Internazionale offre servizi di pianificazione, consulenza, progettazione architettonica e ingegneristica e gestione di programmi a clienti commerciali e governativi in Europa, Medio Oriente, Africa e nelle regioni dell'Asia-Pacifico in mercati finali quali trasporti, acqua, governo, strutture, ambiente ed energia. Il segmento ACAP investe principalmente in progetti immobiliari e li sviluppa.

Il prezzo attuale dell'azione AECOM è di 85.02 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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