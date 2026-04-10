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Su Boliden AB

Boliden AB è una società con sede in Svezia attiva nell'industria mineraria. La Società è impegnata nell'esplorazione, estrazione e fresatura, fusione, raffinazione e riciclaggio principalmente di zinco e rame, con ulteriori attività incentrate sul piombo, oro e argento. Le attività della Società sono suddivise in tre sezioni: L'attività delle Miniere dell'area comprende le attività delle miniere svedesi della Società: Aitik, la zona di Boliden e Garpenberg e la miniera di Tara in Irlanda. Include anche le vendite di estratti concentrati e la produzione di zinco, rame e piombo concentrati, con variabile contenuto di oro e argento. L'attività delle Fonderie dell'area comprende le fonderie di zinco Kokkola e Odda, le fonderie di rame Ronnskar e Harjavalta e la fonderia di piombo Bergsoe. La sezione comprende anche gli acquisti di concentrati di metallo da parte delle fonderie e le vendite di metallo. Boliden AB è attiva attraverso più di 30 controllate in Svezia, Finlandia, Norvegia e Irlanda, tra le altre.

Il prezzo attuale dell'azione Boliden AB è di 541.6 SEK. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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