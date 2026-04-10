Negozia Ayvens SA - AYV CFD
Su ALD SA
ALD SA, già ALD International SA, è una società con sede in Francia che opera principalmente nel settore del leasing di autovetture. L'azienda si concentra sulla fornitura di soluzioni di finanziamento e gestione dei veicoli. L'azienda offre servizi di finanziamento, approvvigionamento, logistica, noleggio di veicoli, noleggio a contratto e gestione della flotta. Fornisce servizi ai settori industriali e commerciali. La società gestisce una catena di agenzie in tutta la Francia. La Società è una filiale di Societe Generale SA.
Il prezzo attuale dell'azione Ayvens SA è di 10.84 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.
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