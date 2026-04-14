Negozia Automatic Data Processing, Inc. - ADP CFD

Su Automatic Data Processing Inc

Automatic Data Processing, Inc. (ADP), fornisce soluzioni di gestione del capitale umano a datori di lavoro, offrendo soluzioni a mercati di varie dimensioni. La Compagnia offre anche soluzioni di estenalizzazione dei processi commerciali. I suoi segmenti includono Servizi per il Datore e Servizi Organizzativi per Datori Professionali. Il segmento Servizi per il Datore offre una gamma di soluzioni per la gestione del capitale umano abilitate tecnologicamente e soluzioni di esternalizzazione dei processi commerciali delle risorse umane. Queste offerte includono servizi di contabilità, amministrazione dei benefit, gestione del talento, gestione delle risorse umane, gestione del tempo e della presenza, servizi assicurativi, servizi pensionistici, e servizi normativi e tasse. ADP TotalSource, ADP's PEO business, offre ai mercati di piccole e medie dimensioni soluzioni di estenalizzazione delle risorse umane attraverso il modello di co-impego. Come PEO, ADP TotalSource fornisce servizi di gestione delle risorse umane mentre il cliente continua a dirigere le mansioni di lavoro giornalire degli impiegati.

Il prezzo attuale dell'azione Automatic Data Processing, Inc. è di 195.01 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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