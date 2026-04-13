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Su Edison International

Edison International è la holding di Southern California Edison Company (SCE). Al 31 dicembre 2016, SCE, una società di servizi pubblici, era principalmente impegnata nell'attività di fornitura di elettricità in un'area di circa 50.000 miglia quadrate della California meridionale. La Società è anche la società capogruppo di Edison Energy Group, Inc. (Edison Energy Group), una holding per le consociate impegnate nel perseguire opportunità commerciali competitive tra i servizi energetici e distribuiti ai clienti commerciali ed industriali. I progetti di SCE includono West of Devers, Mesa Substation, Alberhill System, Riverside Transmission Reliability, Eldorado-Lugo-Mohave Upgrade, Tehachapi e Coolwater-Lugo. Al 31 dicembre 2016, il progetto West of Devers consisteva nell'aggiornamento e nella riconfigurazione di circa 48 miglia di linee di trasmissione esistenti da 220 kilovolt (kV) tra le sottostazioni Devers, El Casco, Vista e San Bernardino.

Il prezzo attuale dell'azione Edison International è di 72.21 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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