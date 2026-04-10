Negozia Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC - AML CFD

Su Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC

Aston Martin Lagonda Global Holdings plc è un'azienda con sede nel Regno Unito che si occupa di progettazione, ingegnerizzazione e produzione di auto di lusso. L'azienda opera principalmente nel mercato delle auto sportive di lusso (HLS). I prodotti dell'azienda si concentrano su motori anteriori, sport utility vehicle (SUV) e motori centrali, con un'attenzione iniziale ai modelli a motore anteriore e ai SUV, tra cui la gran turismo DB11, la sportiva a motore anteriore Vantage, la super gran turismo DBS Superleggera e il SUV DBX. L'azienda vende auto in tutto il mondo dallo stabilimento di produzione di Gaydon, in Inghilterra, e da quello di St Athan, in Galles. Le società controllate dall'azienda includono Aston Martin Capital Holdings Limited, Aston Martin Investments Limited, Aston Martin Lagonda Group Limited, Aston Martin Lagonda of North America Incorporated, Aston Martin Lagonda Limited, AMWS Limited e Aston Martin Works Limited, tra le altre.

Il prezzo attuale dell'azione Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC è di 0.4227 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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