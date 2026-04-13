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Su Boston Scientific Corporation

Boston Scientific Corporation è uno sviluppatore, produttore e distributore di dispositivi medici che vengono utilizzati in una gamma di specialità mediche interventistiche. L'Azienda offre i suoi prodotti in sette attività: Cardiologia interventistica, Gestione del ritmo cardiaco, Endoscopia, Interventi periferici, Urologia e Salute pelvica, Neuromodulazione ed Elettrofisiologia. Opera in tre segmenti: Cardiovascolare, Gestione del ritmo e MedSurg. Il segmento Cardiovascolare è costituito da attività di Cardiologia interventistica ed Interventi periferici. La Gestione del ritmo comprende le attività di gestione del ritmo cardiaco e di elettrofisiologia. MedSurg è costituito dalle attività di Endoscopia, Urologia e Salute Pelvica e Neuromodulazione. L'offerta di prodotti di Cardiologia interventistica includono cateteri a palloncino, sistemi di aterectomia rotazionale, fili guida, cateteri di guida e dispositivi di protezione embolica e cateteri diagnostici utilizzati nelle procedure di angioplastica coronarica percutanea transluminale (PTCA).

Il prezzo attuale dell'azione Boston Scientific è di 62.06 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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