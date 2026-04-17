Negozia WW Grainger - GWW CFD

Su W W Grainger Inc

W.W. Grainger, Inc. (Grainger) fornisce prodotti per la manutenzione di edifici in Nord America. La società ha suddiviso le sue attività in tre segmenti: Branch-based Distribution, Lab Safety e Integrated Supply. La società distribuisce una vasta gamma di prodotti utilizzati da aziende e istituzioni per la manutenzione dei propri edifici e apparecchiature. La società utilizza un sistema commerciale multicanale per offrire ai propri clienti una vasta gamma di possibilità per l'individuazione e l'acquisto dei prodotti più idonei attraverso una rete di filiali, forze di vendita sul campo, vendita diretta tramite cataloghi e numerosi canali elettronici e Internet. Grainger serve i propri clienti attraverso una rete di 575 filiali, 17 centri di distribuzione e numerosi siti Web.

Il prezzo attuale dell'azione WW Grainger è di 1157.46 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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