Negozia Artivion Inc - AORT CFD

Su Artivion Inc

Artivion, Inc. (Artivion), ex CryoLife, Inc. è una società di dispositivi medici. L'azienda è focalizzata sullo sviluppo di varie soluzioni che affrontano le sfide dei chirurghi cardiaci e vascolari nel trattamento dei pazienti affetti da patologie aortiche. I quattro gruppi di prodotti dell'azienda comprendono stent e innesti di stent aortici, valvole cardiache protesiche, allotrapianti cardiaci e vascolari crioconservati e sigillanti chirurgici. I tessuti allotrapianti cardiaci e vascolari crioconservati di Artivion contribuiscono a ripristinare gli interventi chirurgici per pazienti adulti e pediatrici. Offre sigillanti chirurgici attraverso il prodotto BioGlue. Le sue soluzioni per la sostituzione chirurgica della valvola aortica comprendono le valvole cardiache aortiche On-X e l'allotrapianto di valvola polmonare CryoValve SG per la procedura di Ross. Le soluzioni per la valvola mitrale dell'azienda comprendono Chord-X per la riparazione della valvola mitrale e On-X Mitral Heart Valve. Le soluzioni ausiliarie cardiache e vascolari di Artivion forniscono un supporto complementare alle procedure chirurgiche cardiache e vascolari del paziente.

Il prezzo attuale dell'azione Artivion Inc è di 38.27 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: SailPoint Technologies Holdings, Inc., Reading Int, FDM Group (Holdings) PLC, MediaCo Holding Inc., Trean Insurance Group, Inc. e The Oncology Institute, Inc.. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.