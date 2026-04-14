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Su Annaly Capital Management
Annaly Capital Management, Inc. è un gestore di capitali diversificato con strategie di investimento nel settore dei finanziamenti ipotecari e dei prestiti al mercato medio aziendale. La Società possiede un portafoglio di investimenti legati al settore immobiliare, tra cui certificati pass-through ipotecari, obbligazioni ipotecarie garantite, titoli di trasferimento del rischio di credito e altri titoli. La Società gestisce tre gruppi di investimento, tra cui Annaly Agency Group, Annaly Residential Credit Group e Annaly Middle Market Lending Group. Annaly Agency Group investe in titoli garantiti da ipoteca (Mbs) garantiti da mutui residenziali. Annaly Residential Credit Group investe in attività ipotecarie residenziali non-agency nell'ambito dei mercati dei prodotti cartolarizzati e dei prestiti interi. Annaly Middle Market Lending Group fornisce finanziamenti a imprese del mercato medio sostenute da private equity, concentrandosi principalmente sul debito senior in settori selezionati.
Il prezzo attuale dell'azione Annaly Capital Management è di 22.35 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.
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