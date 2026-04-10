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Su Anglo American plc

Anglo American plc è una società mineraria. La Società ha un portafoglio di operazioni di attività mineraria e di risorse non sviluppate con un focus sui diamanti, rame, metalli del gruppo del platino (PGM), e prodotti sfusi e altri minerali. I suoi segmenti comprendono De Beers, platino, rame, nichel, niobio e fosfati, minerale di ferro e manganese, carbone, e aziendale e altri. De Beers è impegnata nel commercio dei diamanti. La Società detiene partecipazioni in due miniere di rame: Los Bronces e Collahuasi in Cile. La Società ha due siti di produzione ferronickel: Bairro Alto e Codemin. Le sue operazioni di minerale di ferro sono forniti in Brasile. Ha beni metallurgici di carbone in Australia, e le risorse di carbone termico in Sud Africa e Colombia. Sotto il segmento Platinum, la Società ha operazioni nel complesso Bushveld in Sudafrica, con l'eccezione di miniera Unki sulla formazione Grande Dyke in Zimbabwe. La Società detiene interessi in varie altre attività individuali attraverso i prodotti sfusi.

Il prezzo attuale dell'azione Anglo American PLC è di 35.035 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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