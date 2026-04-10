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Su Allianz SE

Allianz SE è una società di servizi finanziari con sede in Germania. La Società è la holding del gruppo Allianz (Allianz SE e le sue controllate). I segmenti della Società comprendono Danni, Vita/Salute, Gestione patrimoniale e Aziendale ed altro. La Società offre una gamma di coperture riassicurative, principalmente a entità assicurative Allianz, nonché a clienti terzi. Il segmento Danni offre una gamma di prodotti e servizi per clienti privati e aziendali. Il segmento Vita/Salute offre una gamma di prodotti assicurativi sulla vita e sulla salute sia su base individuale che di gruppo. Il segmento Gestione patrimoniale fornisce prodotti e servizi di gestione patrimoniale istituzionale ed al dettaglio a investitori terzi e fornisce servizi di gestione degli investimenti alle operazioni assicurative del Gruppo Allianz. Il segmento Aziendale ed altro comprende holding e tesoreria, investimenti bancari ed alternativi.

Il prezzo attuale dell'azione Allianz SE è di 378.1 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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