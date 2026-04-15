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Su TransAlta Corporation Ordinary

TransAlta Corporation è una società di produzione di energia elettrica. L'azienda possiede, gestisce e amministra un portafoglio di attività che rappresenta circa 8.128 megawatt (MW) di capacità e utilizza una gamma di combustibili comprendente acqua, energia eolica e solare, gas naturale e carbone termico. I suoi segmenti comprendono i segmenti Generazione e Marketing energetico. I segmenti di generazione comprendono sei segmenti: Idroelettrico, Eolico e Solare, Gas nordamericano, Gas australiano, Alberta Thermal e Centralia. Il segmento Energy Marketing è impegnato nel commercio all'ingrosso di elettricità e di altre materie prime e derivati legati all'energia. L'Energy Marketing gestisce la capacità di generazione disponibile e il fabbisogno di combustibile e di trasmissione dei segmenti di generazione utilizzando contratti di varia durata per la vendita a termine di elettricità e per l'acquisto di gas naturale e capacità di trasmissione.

Il prezzo attuale dell'azione TransAlta Corporation Ordinary è di 13.6 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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