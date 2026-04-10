Negozia ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. - ACS CFD

Su ACS Actividades de Constrccn y Srvcos SA

ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A., precedentemente ACS Actividades de Construccion y Servicios SA, è una società di partecipazione con sede in Spagna principalmente impegnata nella costruzione e nel settore metalmeccanico, oltre alle comunicazioni. Il business della Società è diviso in tre segmenti: Costruzione, che include opere di edilizia civile, residenza ed edilizia non residenziale, attività di concessione, estrazione mineraria e immobiliare; Servizi Industriali, coinvolta nella progettazione, installazione e manutenzione di infrastrutture industriali nei settori dell‘energia, comunicazione e controllo del sistema; e Ambiente, che comprende servizi quali pulizia delle strade, raccolta rifiuti e trasporto, gestione riciclaggio rifiuti, gestione commerciale e industriale della circolazione dell‘acqua e giardinaggio urbano.

Il prezzo attuale dell'azione ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. è di 120.47 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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