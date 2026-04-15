Negozia Turkcell Iletisim Hizmetleri AS - TKC CFD

Su Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (ADR)

Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. fornisce servizi di trasmissione voce e dati su terminali mobili agli abbonati della Turchia e dei paesi confinanti. Gli abbonati possono scegliere formule di servizi postpgati e prepagati. I servizi voce postpagati includono accesso in rete, rinvio automatico di chiamata, congelamento chiamata, indicazione di chiamata in attesa, disabilitazione di chiamate, visualizzazione dell'identificativo del chiamante e restrizione dell'ID del chiamante, doppia numerazione, doppia scheda, scheda personale di identificazione dell'utente a memoria alta, roaming internazionale, servizi e reti private mobili, ad esempio di teleconferenza, posta vocale, avviso di chiamata, telefonata a carico del destinatario, messaggistica unificata, SMS, MMS, servizio generale di radiocomunicazione a pacchetti attraverso protocolli per applicazioni wireless, trasmissione di dati a commutazione di circuito anche ad alta velocità, mobile Internet, elenchi telefonici, una linea di informazioni finanziarie, gestione di reti e servizi di marketing, pagamento e commercio mobile. La società fornisce anche servizi di comunicazioni mobili prepagate.

Il prezzo attuale dell'azione Turkcell Iletisim Hizmetleri AS è di 6.43 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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