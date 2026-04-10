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Su Allianz Technology Trust PLC

ALLIANZ TECHNOLOGY TRUST PLC è una società di investimento con sede nel Regno Unito. L'obiettivo di investimento della Società è il conseguimento della crescita del capitale a lungo termine attraverso investimenti principalmente in titoli azionari di società tecnologiche quotate. Il suo portafoglio comprende investimenti azionari e l'azienda dispone di un indice di riferimento dell‘Indice Dow Jones World Technology. Si concentra sulla diversificazione del portafoglio attraverso una gamma di sottosettori tecnologici. Il suo portafoglio di investimento comprende investimenti in settori quali rivenditori generali, software, servizi finanziari, alimenti per il tempo libero, servizi di supporto, media, automobili e parti, viaggi e tempo libero, energia alternativa, servizi finanziari, elettronica e hardware. Il portafoglio di investimenti della Società si estende in tutti i Paesi, compresi Stati Uniti, Cina, Regno Unito, Canada, Germania, Corea del sud, Spagna, Sud Africa, Francia e Giappone. Il gestore degli investimenti della Società è Allianz Global Investors GmbH (AllianzGI), la filiale del Regno Unito.

Il prezzo attuale dell'azione ALLIANZ TECHNOLOGY TRUST PLC OR è di 5.63435 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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