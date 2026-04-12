Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Esplora i target di prezzo ORCL di terze parti e l'analisi tecnica.

Oracle Corporation (ORCL) viene scambiata a 149,05$ alle 13:51 UTC dell'8 aprile 2026, con un range intraday di 140,32$-149,86$. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il sentiment intorno a ORCL è stato plasmato da diversi sviluppi concomitanti. Oracle ha annunciato la nomina di Hilary Maxson, ex CFO di gruppo presso Schneider Electric, come nuovo Chief Financial Officer, con decorrenza dal 6 aprile 2026, una mossa che Reuters ha evidenziato essere arrivata mentre l'azienda intensifica gli investimenti nelle infrastrutture AI sotto lo stretto controllo degli investitori sulla spesa in conto capitale (Reuters, 6 aprile 2026). Separatamente, Forbes ha riportato una ristrutturazione che coinvolge circa 30.000 licenziamenti mentre Oracle reindirizza le risorse verso la spesa in cloud e AI (Forbes, 6 aprile 2026). A livello macro, la rinnovata pressione tariffaria statunitense ha pesato più ampiamente sulle azioni, con l'S&P 500 e il Nasdaq sotto pressione di vendita sostenuta nei primi giorni di aprile 2026 (Yahoo Finance, 15 marzo 2026). I risultati del terzo trimestre dell'anno fiscale 2026 di Oracle, pubblicati il 10 marzo 2026, hanno mostrato ricavi totali di 17,2 miliardi di dollari, in aumento del 22% anno su anno in USD, e obbligazioni di performance residue di 553 miliardi di dollari, sebbene l'attenzione degli investitori sia rimasta sul ritmo e sul costo dell'implementazione del capitale guidata dall'AI (Oracle Investor Relations, 10 marzo 2026).

Previsioni azioni Oracle 2026–2030: target di prezzo di terze parti

All'8 aprile 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Oracle coprono un ampio intervallo, plasmato dagli impegni accelerati dell'azienda nelle infrastrutture AI, dalle spese in conto capitale elevate e da un calo del prezzo delle azioni di oltre il 50% dal picco di settembre 2025. I seguenti target riflettono le stime dei broker e del consenso catturate tra il 25 marzo e l'8 aprile 2026.

Bank of America (riconferma buy)

Bank of America riconferma un rating Buy su Oracle, con una previsione di 200$ per le azioni ORCL, implicando circa il 29,7% di rialzo rispetto alla chiusura precedente al momento. La società cita il superamento del terzo trimestre dell'anno fiscale 2026 di Oracle con un EPS di 1,79$ contro la stima di consenso di 1,71$, e ricavi di 17,19 miliardi di dollari, in aumento del 21,7% anno su anno, nonché la guidance EPS del quarto trimestre dell'anno fiscale 2026 di 1,96$-2$, come supporto fondamentale a breve termine (MarketBeat, 24 marzo 2026).

Stephens (avvio con equal weight)

Stephens avvia la copertura di ORCL con un rating Equal Weight, scegliendo di non assegnare un target di prezzo esplicito al momento della pubblicazione. La posizione più cauta della società arriva in mezzo alle preoccupazioni continue degli investitori sul carico di debito di Oracle e sulla traiettoria delle spese in conto capitale mentre scala Oracle Cloud Infrastructure per i carichi di lavoro AI (MarketBeat, 7 aprile 2026).

Public.com (snapshot del consenso)

Public.com aggrega le stime degli analisti di Wall Street, collocando il target di prezzo medio del consenso a 12 mesi a 259,36$, con un rating di consenso Buy tra gli analisti che coprono il titolo. La piattaforma rileva che questo aggregato riflette molteplici previsioni indipendenti a 12 mesi e si colloca all'interno di un ampio intervallo di stime individuali (Public.com, 6 aprile 2026).

MarketBeat (consenso broker)

MarketBeat aggrega la copertura di 40 broker, riportando un target di prezzo medio del consenso di 260,71$, un rating di consenso Moderate Buy e una ripartizione di 3 Strong Buy, 27 Buy, 9 Hold e 1 Sell. Il consenso riflette un ampio mix di opinioni, con target individuali a 12 mesi che vanno da 160$ a 400$, mentre gli analisti valutano il backlog AI di Oracle rispetto ai venti contrari a breve termine su margini e leva finanziaria (MarketBeat, 7 aprile 2026).

Stock Analysis (panoramica del consenso)

Stock Analysis riporta un consenso Buy da 35 analisti che coprono ORCL, con un target di prezzo medio a 12 mesi di 261,29$, una stima bassa di 160$ e una stima alta di 400$. Lo spread riflette opinioni divise degli analisti sul ritmo di recupero del free cash flow in mezzo alle pesanti spese in conto capitale guidate dall'AI, con diversi broker che hanno ridotto materialmente i target dopo gli utili del terzo trimestre dell'anno fiscale 2026 a marzo 2026 (Stock Analysis, 8 aprile 2026).

Le previsioni di consenso sulle azioni Oracle tra queste fonti convergono vicino a 259$-261$ per i prossimi 12 mesi, con l'intervallo che si allarga notevolmente tra i detentori cauti vicino a 160$ e i tori più costruttivi vicino a 400$, riflettendo l'incertezza sul ciclo di spesa in conto capitale di Oracle e sui tempi di generazione del free cash flow guidato dall'AI.

Le previsioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo azioni ORCL: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni ORCL viene scambiato a 149,05$ alle 13:51 UTC dell'8 aprile 2026, posizionandosi appena sotto la media mobile semplice (SMA) a 20 giorni a 149,59$ e ampiamente al di sotto dell'intera pila di medie mobili, secondo i dati di TradingView. Le SMA a 20/50/100/200 giorni si attestano approssimativamente a 150$ / 153$ / 177$ / 218$, tutte al di sopra dell'ultimo prezzo corrente, e ciascuna registra un segnale di vendita; non c'è allineamento rialzista nella famiglia SMA in questo momento.

Gli indicatori di momentum sono ampiamente neutrali o deboli. L'indice di forza relativa (RSI) a 14 giorni legge 42,44 – nella metà inferiore del territorio neutrale e coerente con un titolo sotto pressione di distribuzione piuttosto che a un estremo di ipervenduto. L'indice direzionale medio (ADX) a 12,95 indica un trend debole e poco definito, il che suggerisce che il recente movimento direzionale manca di forte convinzione.

Al rialzo, il punto pivot classico (P) a 151,94$ è il riferimento più vicino al di sopra dell'ultimo prezzo; una chiusura giornaliera attraverso questo livello potrebbe portare in vista R1 a 166,93$. Al ribasso, S1 classico si trova a 132,12$, con S2 a 117,13$ che rappresenta il prossimo riferimento se S1 dovesse cedere. La media mobile Hull (9) a 146,13$ si trova appena sotto l'ultimo prezzo corrente e rappresenta un riferimento tecnico a breve termine vicino in caso di pullback (TradingView, 8 aprile 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Storico prezzi azioni Oracle (2024–2026)

Il prezzo delle azioni ORCL ha chiuso a 123,34$ il 9 aprile 2024, negoziando in una fascia relativamente ristretta fino a metà 2024, prima che lo slancio degli utili del primo trimestre dell'anno fiscale 2025 e il crescente entusiasmo per i suoi contratti cloud AI guidassero un rally sostenuto. Il titolo ha chiuso il 2024 a 167,43$, in aumento di circa il 35,7% nell'anno solare.

Quella tendenza al rialzo è accelerata bruscamente nel corso del 2025. ORCL ha raggiunto un picco intraday di 345,78$ il 10 settembre 2025, il suo livello più alto nella finestra di due anni, poiché la fiducia degli investitori nel potenziamento delle infrastrutture AI di Oracle e un backlog di obbligazioni di performance residue in forte crescita hanno raggiunto massimi record. Il titolo è stato ampiamente scambiato sopra i 280$ da fine settembre a metà ottobre 2025.

Un'inversione brusca è seguita alla pubblicazione degli utili del secondo trimestre dell'anno fiscale 2026 di Oracle a dicembre 2025, quando i risultati e la guidance hanno deluso parti del mercato. ORCL ha aperto a 223,40$ il 10 dicembre 2025 e ha chiuso a 198,49$ lo stesso giorno – un calo di una singola sessione di circa l'11,1%. Il titolo ha continuato a scivolare all'inizio del 2026, con un minimo intraday particolarmente ripido di 132,45$ il 5 febbraio 2026 in mezzo a un'ampia svendita tecnologica.

ORCL ha chiuso a 149,23$ l'8 aprile 2026, in calo di circa il 23,7% dall'inizio dell'anno rispetto al suo prezzo di chiusura del 2 gennaio 2026 di 195,53$, e circa il 56,8% al di sotto del picco intraday di settembre 2025.