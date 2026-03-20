Leonardo S.p.A. (LDO) scambia a €62,79 alle 11:19 UTC del 19 marzo 2026 sul feed CFD su azioni denominato in EUR di Capital.com, all'interno di un range intraday di €62,79–€64,75. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il momentum è supportato da diversi catalizzatori specifici dell'azienda e del settore: Leonardo ha pubblicato un nuovo piano industriale quinquennale che prevede ordini cumulativi per €142 miliardi entro fine 2030 e un fatturato di €30 miliardi, in aumento rispetto ai €19,5 miliardi nei risultati dell'intero anno 2025 che hanno superato le guidance migliorate (Leonardo, 12 marzo 2026), con nuovi ordini in crescita del 14,5% anno su anno a €23,8 miliardi (Reuters, 12 marzo 2026); il 10 marzo 2026, la società ha firmato un term loan ESG-linked da €600 milioni, rifinanziando il debito scaduto a gennaio 2026, con la facility sottoscritta due volte secondo la dichiarazione di Leonardo (Leonardo, 10 marzo 2026).

Previsioni azioni Leonardo 2026–2030: target di prezzo di terze parti

Al 19 marzo 2026, le previsioni sulle azioni Leonardo di terze parti riflettono una gamma di opinioni determinate dai risultati dell'intero anno 2025 dell'azienda, dal suo nuovo piano industriale quinquennale, dalle traiettorie della spesa per la difesa europea e dalle ipotesi individuali dei broker sulla conversione di cassa e sullo sviluppo dei margini. I seguenti target sintetizzano le stime di terze parti tratte dalla ricerca dei broker e dalle piattaforme di consenso.

Barclays (upgrade a Overweight)

Barclays alza il rating di Leonardo da Equalweight a Overweight e porta la sua previsione a 12 mesi sulle azioni LDO a €68 da €53, con l'analista Afonso Osorio che cita un rialzo del 13–14% sulle stime EBITA di lungo termine e l'aspettativa che Leonardo raddoppi il flusso di cassa in cinque anni con tassi di conversione ai massimi di 20 anni. La nota aggiunge che il titolo scambiava con uno sconto di circa il 14% rispetto alla media EV/EBIT a tre anni forward del settore di circa 15 volte al momento della revisione, e segnala la risoluzione della partnership Aerostructures come un evento chiave di pulizia che giustifica un multiplo più elevato (Yahoo Finance, 9 marzo 2026).

MarketBeat (riepilogo rating consensus)

MarketBeat riporta che l'ADR quotato OTC di Leonardo (FINMY) ha un consenso Moderate Buy, con Barclays come cambio di rating più recente nel panel e l'ADR che ha toccato un nuovo massimo a 52 settimane di $37,20 il 18 marzo. La media mobile a 50 giorni per l'ADR si attesta a $33,92 e la media mobile a 200 giorni si attesta a $30,84, riflettendo l'entità del recente re-rating nel panel (MarketBeat, 18 marzo 2026).

MarketScreener (consenso sell-side in tempo reale)

MarketScreener aggrega 18 analisti che coprono Leonardo sulla quotazione di Borsa Italiana, riportando un target di prezzo medio a 12 mesi di €66,59, un massimo di €77 e un minimo di €57, con un rating di consenso medio di Outperform. La distribuzione è sbilanciata verso Buy e Outperform, riflettendo una serie di revisioni al rialzo dei target a seguito dei risultati FY25 di fine febbraio e della presentazione del piano industriale dell'11 marzo 2026 (MarketScreener, 18 marzo 2026).

TradingView (aggregazione analisti)

TradingView aggrega 14 target di prezzo degli analisti a 12 mesi per Leonardo (LDO) sulla quotazione di Milano, riportando una stima massima di €64 e una minima di €50, insieme a un panel di rating più ampio di 15 analisti che mostra 8 raccomandazioni Strong Buy, 3 Buy e 4 Hold senza rating Sell. L'inclinazione verso rating costruttivi nel panel riflette il ciclo di revisione post-risultati e post-piano industriale che si è sviluppato nella finestra (TradingView, 18 marzo 2026).

Riepilogo: tra queste fonti, le previsioni sulle azioni Leonardo variano da €50 a €77, con medie di consenso che si concentrano vicino a €61–€67; i fili comuni sono l'esecuzione FY25, il miglioramento della conversione di cassa ai massimi pluriennali e il vento favorevole strutturale dall'espansione del budget per la difesa europea, mentre i target più cauti si concentrano sulla disciplina valutativa post-re-rating.

Le previsioni e le stime di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo azioni LDO: panoramica tecnica

Sul grafico giornaliero, il prezzo delle azioni LDO scambia a €62,79 alle 11:19 UTC del 19 marzo 2026, mantenendosi sopra un cluster di medie mobili ben impilato – le SMA a 20/50/100/200 giorni a circa €60 / €58 / €54 / €51 – con un allineamento 20-sopra-50 intatto sia nelle famiglie semplici che esponenziali, che mantiene il trend di breve termine costruttivo. La media mobile Hull (9) a €64,15 si trova sopra l'ultimo prezzo, segnalando una modesta sovraestensione di breve termine su base di breve durata.

Il momentum è neutrale-superiore a solido: l'RSI a 14 giorni segna 59,92, coerente con un trend che mantiene un bias rialzista senza ancora entrare in territorio esteso. Il MACD (12, 26) è in territorio positivo a 2,02, corroborando i segnali del gruppo di medie mobili, mentre lo stocastico RSI veloce (3, 3, 14, 14) a 82,99 emette un segnale di vendita, suggerendo che il momentum di breve termine potrebbe raffreddarsi vicino ai livelli attuali.

Sul lato superiore, la resistenza pivot classica più vicina è R1 a €60,25 – già sotto l'ultimo prezzo, il che significa che LDO ha superato quel livello; R2 a €63,69 diventa il riferimento immediato da osservare, con una chiusura giornaliera sopra quella cifra che metterebbe in vista R3 vicino a €71,08 su un orizzonte temporale più lungo. Il massimo di sessione intraday di €64,75 si allinea strettamente con la zona R2, rafforzandola come test chiave di breve termine.

In caso di ribassi, il pivot classico (P) a €56,30 offre supporto iniziale, seguito dal piano della SMA a 100 giorni vicino a €53,77; una chiusura sostenuta sotto quel livello smusserebbe il trend rialzista prevalente e potrebbe aumentare la probabilità di un movimento verso l'area S1 a €52,86 (TradingView, 19 marzo 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Storico prezzo azioni Leonardo (2024–2026)

Il prezzo delle azioni LDO scambiava intorno a €22,26 a fine marzo 2024, con il titolo che si è mantenuto in un range stretto fino a metà anno prima di toccare un minimo di €19,91 il 17 settembre 2024 – il livello più debole nella finestra biennale.

Un recupero ha preso piede nell'autunno del 2024, e LDO ha chiuso l'anno a €25,90 il 30 dicembre 2024. Il momentum si è accelerato bruscamente durante il 2025: il titolo ha aperto l'anno a €26,07 il 2 gennaio ma è arretrato a €29,24 il 6 febbraio in mezzo a nervosismi di mercato più ampi, per poi salire mentre le aspettative per la spesa per la difesa europea si intensificavano. Alla chiusura del 2025, LDO si era attestato a €49,23 il 30 dicembre – un guadagno di circa l'88,8% nell'anno solare.

Un sell-off breve ma brusco si è verificato all'inizio di aprile 2025, trascinando LDO a €39,33 il 7 aprile prima che il titolo recuperasse. Il titolo ha ripreso piede e ha ripreso il trend rialzista più ampio fino a fine anno.

LDO ha chiuso a €62,97 il 19 marzo 2026, in rialzo di circa il 22,4% da inizio anno e del 31,4% anno su anno.