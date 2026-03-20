Previsioni azioni Leonardo: obiettivi di fatturato e ordini 2030Leonardo è un gruppo italiano aerospaziale e della difesa quotato alla Borsa Italiana che ha recentemente fissato nuovi obiettivi di ordini e fatturato al 2030 nel suo ultimo piano industriale quinquennale. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Leonardo S.p.A. (LDO) scambia a €62,79 alle 11:19 UTC del 19 marzo 2026 sul feed CFD su azioni denominato in EUR di Capital.com, all'interno di un range intraday di €62,79–€64,75. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il momentum è supportato da diversi catalizzatori specifici dell'azienda e del settore: Leonardo ha pubblicato un nuovo piano industriale quinquennale che prevede ordini cumulativi per €142 miliardi entro fine 2030 e un fatturato di €30 miliardi, in aumento rispetto ai €19,5 miliardi nei risultati dell'intero anno 2025 che hanno superato le guidance migliorate (Leonardo, 12 marzo 2026), con nuovi ordini in crescita del 14,5% anno su anno a €23,8 miliardi (Reuters, 12 marzo 2026); il 10 marzo 2026, la società ha firmato un term loan ESG-linked da €600 milioni, rifinanziando il debito scaduto a gennaio 2026, con la facility sottoscritta due volte secondo la dichiarazione di Leonardo (Leonardo, 10 marzo 2026).
Previsioni azioni Leonardo 2026–2030: target di prezzo di terze parti
Al 19 marzo 2026, le previsioni sulle azioni Leonardo di terze parti riflettono una gamma di opinioni determinate dai risultati dell'intero anno 2025 dell'azienda, dal suo nuovo piano industriale quinquennale, dalle traiettorie della spesa per la difesa europea e dalle ipotesi individuali dei broker sulla conversione di cassa e sullo sviluppo dei margini. I seguenti target sintetizzano le stime di terze parti tratte dalla ricerca dei broker e dalle piattaforme di consenso.
Barclays (upgrade a Overweight)
Barclays alza il rating di Leonardo da Equalweight a Overweight e porta la sua previsione a 12 mesi sulle azioni LDO a €68 da €53, con l'analista Afonso Osorio che cita un rialzo del 13–14% sulle stime EBITA di lungo termine e l'aspettativa che Leonardo raddoppi il flusso di cassa in cinque anni con tassi di conversione ai massimi di 20 anni. La nota aggiunge che il titolo scambiava con uno sconto di circa il 14% rispetto alla media EV/EBIT a tre anni forward del settore di circa 15 volte al momento della revisione, e segnala la risoluzione della partnership Aerostructures come un evento chiave di pulizia che giustifica un multiplo più elevato (Yahoo Finance, 9 marzo 2026).
MarketBeat (riepilogo rating consensus)
MarketBeat riporta che l'ADR quotato OTC di Leonardo (FINMY) ha un consenso Moderate Buy, con Barclays come cambio di rating più recente nel panel e l'ADR che ha toccato un nuovo massimo a 52 settimane di $37,20 il 18 marzo. La media mobile a 50 giorni per l'ADR si attesta a $33,92 e la media mobile a 200 giorni si attesta a $30,84, riflettendo l'entità del recente re-rating nel panel (MarketBeat, 18 marzo 2026).
MarketScreener (consenso sell-side in tempo reale)
MarketScreener aggrega 18 analisti che coprono Leonardo sulla quotazione di Borsa Italiana, riportando un target di prezzo medio a 12 mesi di €66,59, un massimo di €77 e un minimo di €57, con un rating di consenso medio di Outperform. La distribuzione è sbilanciata verso Buy e Outperform, riflettendo una serie di revisioni al rialzo dei target a seguito dei risultati FY25 di fine febbraio e della presentazione del piano industriale dell'11 marzo 2026 (MarketScreener, 18 marzo 2026).
TradingView (aggregazione analisti)
TradingView aggrega 14 target di prezzo degli analisti a 12 mesi per Leonardo (LDO) sulla quotazione di Milano, riportando una stima massima di €64 e una minima di €50, insieme a un panel di rating più ampio di 15 analisti che mostra 8 raccomandazioni Strong Buy, 3 Buy e 4 Hold senza rating Sell. L'inclinazione verso rating costruttivi nel panel riflette il ciclo di revisione post-risultati e post-piano industriale che si è sviluppato nella finestra (TradingView, 18 marzo 2026).
Le previsioni e le stime di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Prezzo azioni LDO: panoramica tecnica
Sul grafico giornaliero, il prezzo delle azioni LDO scambia a €62,79 alle 11:19 UTC del 19 marzo 2026, mantenendosi sopra un cluster di medie mobili ben impilato – le SMA a 20/50/100/200 giorni a circa €60 / €58 / €54 / €51 – con un allineamento 20-sopra-50 intatto sia nelle famiglie semplici che esponenziali, che mantiene il trend di breve termine costruttivo. La media mobile Hull (9) a €64,15 si trova sopra l'ultimo prezzo, segnalando una modesta sovraestensione di breve termine su base di breve durata.
Il momentum è neutrale-superiore a solido: l'RSI a 14 giorni segna 59,92, coerente con un trend che mantiene un bias rialzista senza ancora entrare in territorio esteso. Il MACD (12, 26) è in territorio positivo a 2,02, corroborando i segnali del gruppo di medie mobili, mentre lo stocastico RSI veloce (3, 3, 14, 14) a 82,99 emette un segnale di vendita, suggerendo che il momentum di breve termine potrebbe raffreddarsi vicino ai livelli attuali.
Sul lato superiore, la resistenza pivot classica più vicina è R1 a €60,25 – già sotto l'ultimo prezzo, il che significa che LDO ha superato quel livello; R2 a €63,69 diventa il riferimento immediato da osservare, con una chiusura giornaliera sopra quella cifra che metterebbe in vista R3 vicino a €71,08 su un orizzonte temporale più lungo. Il massimo di sessione intraday di €64,75 si allinea strettamente con la zona R2, rafforzandola come test chiave di breve termine.
In caso di ribassi, il pivot classico (P) a €56,30 offre supporto iniziale, seguito dal piano della SMA a 100 giorni vicino a €53,77; una chiusura sostenuta sotto quel livello smusserebbe il trend rialzista prevalente e potrebbe aumentare la probabilità di un movimento verso l'area S1 a €52,86 (TradingView, 19 marzo 2026).
Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.
Storico prezzo azioni Leonardo (2024–2026)
Il prezzo delle azioni LDO scambiava intorno a €22,26 a fine marzo 2024, con il titolo che si è mantenuto in un range stretto fino a metà anno prima di toccare un minimo di €19,91 il 17 settembre 2024 – il livello più debole nella finestra biennale.
Un recupero ha preso piede nell'autunno del 2024, e LDO ha chiuso l'anno a €25,90 il 30 dicembre 2024. Il momentum si è accelerato bruscamente durante il 2025: il titolo ha aperto l'anno a €26,07 il 2 gennaio ma è arretrato a €29,24 il 6 febbraio in mezzo a nervosismi di mercato più ampi, per poi salire mentre le aspettative per la spesa per la difesa europea si intensificavano. Alla chiusura del 2025, LDO si era attestato a €49,23 il 30 dicembre – un guadagno di circa l'88,8% nell'anno solare.
Un sell-off breve ma brusco si è verificato all'inizio di aprile 2025, trascinando LDO a €39,33 il 7 aprile prima che il titolo recuperasse. Il titolo ha ripreso piede e ha ripreso il trend rialzista più ampio fino a fine anno.
LDO ha chiuso a €62,97 il 19 marzo 2026, in rialzo di circa il 22,4% da inizio anno e del 31,4% anno su anno.
I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Leonardo (LDO): view degli analisti di Capital.com
La performance di prezzo di Leonardo negli ultimi due anni riflette un significativo re-rating del titolo, guidato in gran parte dall'espansione sostenuta dei budget per la difesa europea e da una serie di forti risultati operativi. I risultati FY2025 dell'azienda, pubblicati a marzo 2026, hanno mostrato nuovi ordini in crescita del 14,5% anno su anno a €23,8 miliardi, e il suo piano industriale prevede un fatturato di €30 miliardi entro fine 2030 – cifre che hanno attirato rinnovata attenzione da parte degli analisti istituzionali. Detto questo, gran parte di queste prospettive potrebbe essere già prezzata ai livelli attuali, e qualsiasi rallentamento negli impegni di difesa governativi, de-escalation geopolitica o delusione sui margini rispetto alle aspettative elevate potrebbe pesare sul titolo.
Il vento favorevole più ampio del settore della difesa europea ha fornito un contesto di supporto, tuttavia l'esposizione relativamente concentrata di Leonardo ai cicli di approvvigionamento governativo introduce un grado di rischio sulla visibilità dei ricavi che gli industriali più diversificati non portano nella stessa misura. L'esecuzione sulla risoluzione della partnership Aerostructures e sul quadro di finanziamento ESG-linked aggiungono ulteriori elementi mobili che potrebbero influenzare il sentiment in entrambe le direzioni mentre il 2026 procede.
Sentiment dei clienti di Capital.com sui CFD Leonardo
Al 19 marzo 2026, il posizionamento dei clienti di Capital.com sui CFD Leonardo mostra il 95,7% di acquirenti e il 4,3% di venditori, mettendo gli acquirenti avanti di 91,4 punti percentuali – posizionandolo saldamente in territorio heavy-buy, unilaterale verso i long. Questa istantanea riflette le posizioni aperte su Capital.com e può cambiare.
Riepilogo – Leonardo 2026
- LDO scambia a €62,79 alle 11:19 UTC del 19 marzo 2026, in rialzo di circa il 22,4% da inizio anno e del 31,4% anno su anno.
- I principali driver di prezzo includono l'espansione dei budget per la difesa europea, nuovi ordini FY2025 in crescita del 14,5% anno su anno e un nuovo piano industriale quinquennale che prevede €30 miliardi di fatturato entro il 2030.
- Leonardo ha firmato un term loan ESG-linked da €600 milioni il 10 marzo 2026 e ha presentato il suo piano industriale l'11 marzo, entrambi nella stessa settimana della conferma dei risultati FY2025.
- La concentrazione nei cicli di approvvigionamento governativo e il rischio di valutazione post-re-rating rimangono considerazioni chiave insieme al contesto settoriale costruttivo.
I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
FAQ
Chi possiede la maggior parte delle azioni Leonardo?
La base azionaria di Leonardo include una partecipazione significativa legata allo Stato, il che significa che la proprietà è più concentrata rispetto ad alcuni concorrenti completamente del settore privato. Questo può essere importante perché i grandi azionisti strategici possono influenzare le priorità a lungo termine, la governance e la percezione del mercato. Gli investitori retail e istituzionali detengono anche azioni, direttamente o tramite fondi. La proprietà può cambiare nel tempo, quindi i trader di solito controllano i più recenti documenti aziendali o le comunicazioni di borsa per il dettaglio più aggiornato.
Qual è la previsione del prezzo delle azioni Leonardo a 5 anni?
Non esiste un'unica previsione quinquennale sulle azioni LDO che il mercato tratti come definitiva. La maggior parte dei target degli analisti pubblicati si concentra sui prossimi 12 mesi piuttosto che su un orizzonte completo di cinque anni, e i risultati a lungo termine dipendono da fattori quali spesa per la difesa, acquisizione di ordini, margini, generazione di cassa e livelli di valutazione. Il piano industriale dell'azienda fornisce alcune indicazioni sugli obiettivi di business fino al 2030, ma questo non dovrebbe essere letto come una previsione diretta del prezzo delle azioni.
Leonardo è un buon titolo da acquistare?
Se Leonardo sia un buon titolo da acquistare dipende dagli obiettivi di un investitore, dall'orizzonte temporale e dalla tolleranza al rischio. L'articolo evidenzia fattori di supporto, tra cui ordini più forti, venti favorevoli del settore e target degli analisti aggiornati, ma nota anche rischi come sensibilità valutativa, dipendenza dai cicli di approvvigionamento governativo e la possibilità che alcune aspettative positive siano già riflesse nel prezzo. Ecco perché il titolo può sembrare attraente per alcuni partecipanti al mercato, ma inadatto ad altri.
Le azioni Leonardo potrebbero salire o scendere?
Le azioni Leonardo potrebbero muoversi in entrambe le direzioni, a seconda di come si sviluppano le performance aziendali e le condizioni esterne. I movimenti al rialzo potrebbero essere collegati a un'esecuzione migliore del previsto, ulteriore espansione del budget per la difesa o miglioramento della conversione di cassa. I movimenti al ribasso potrebbero seguire un sentiment più debole, momentum degli ordini più lento, pressione sui margini o un re-rating più ampio nel settore della difesa. I livelli tecnici possono aiutare a inquadrare l'azione di prezzo di breve termine, ma non rimuovono l'incertezza né garantiscono che qualsiasi scenario si realizzerà.
Dovrei investire nelle azioni Leonardo?
Questa è una decisione personale piuttosto che una domanda con una risposta universale. Leonardo può adattarsi ad alcuni investitori per la sua esposizione settoriale e la recente performance operativa, ma comporta anche rischi specifici del titolo e del settore che potrebbero non adattarsi a ogni approccio. L'articolo è progettato per informare piuttosto che raccomandare. Chiunque stia considerando un'esposizione dovrebbe valutare la propria situazione finanziaria, tolleranza al rischio e obiettivi di investimento, e rivedere ricerche indipendenti prima di prendere una decisione.
Posso negoziare CFD su Leonardo su Capital.com?
Sì, puoi negoziare CFD su Leonardo su Capital.com. Il trading di CFD su azioni ti consente di speculare sui movimenti di prezzo senza possedere l'asset sottostante e di assumere posizioni long o short. Tuttavia, i contratti per differenza (CFD) sono negoziati con margine, e la leva amplifica sia i profitti che le perdite. Dovresti assicurarti di comprendere come funziona il trading di CFD, valutare la tua tolleranza al rischio e riconoscere che le perdite possono verificarsi rapidamente.