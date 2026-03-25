Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISP) quota a €5,0175 alle 15:00 UTC del 19 marzo 2026, con un range intraday di €4,985–€5,2775, secondo il feed di quotazione Capital.com. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il sentiment sul titolo riflette diversi fattori concomitanti. L'autorità italiana per la protezione dei dati, il Garante, ha emesso una multa di €17,6 milioni contro Intesa Sanpaolo il 12 marzo 2026 per il trattamento illecito dei dati personali di circa 2,4 milioni di clienti trasferiti alla sua controllata digitale Isybank (Reuters, 12 marzo 2026). A livello macro, la BCE ha mantenuto invariati i tassi chiave nella riunione del 19 marzo 2026, con il tasso sui depositi che rimane al 2,0% e il tasso di rifinanziamento principale al 2,15%, riconfermando l'impegno a stabilizzare l'inflazione al 2% nel medio termine (Trading Economics, 19 marzo 2026). Anche il contesto più ampio del FTSE MIB sembra aver pesato sul sentiment, con l'indice che ha registrato un calo di circa il 4,92% dall'inizio del mese al 17 marzo 2026, a causa di premi per il rischio geopolitico legati alle tensioni nello Stretto di Hormuz che hanno mantenuto cauto il sentiment azionario italiano (MarketScreener, 16 marzo 2026).

Previsioni azioni Intesa Sanpaolo 2026–2030: target di prezzo di terze parti

Al 19 marzo 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Intesa Sanpaolo riflettono un consenso ampiamente costruttivo, plasmato dagli utili record del 2025 della banca, dal piano di distribuzione del capitale 2026–2029 e dal contesto prevalente della politica monetaria dell'Eurozona. Le seguenti sintesi si basano esclusivamente su fonti pubblicate o aggiornate in questo periodo.

MarketBeat (segnalazione volume e consenso)

MarketBeat rileva che Intesa Sanpaolo (OTC: ISNPY) ha registrato volumi di negoziazione insolitamente elevati, con nove broker che mantengono un consenso collettivo di rating Moderate Buy, comprendente quattro raccomandazioni hold, quattro buy e una strong buy. L'allerta sui volumi è coincisa con la media mobile a 50 giorni del titolo a $40,81 e un rapporto prezzo/utili di 10,42, con gli analisti che citano ampiamente il profilo di restituzione del capitale della banca come fattore di supporto (MarketBeat, 15 marzo 2026).

MarketScreener (consenso multi-broker)

MarketScreener monitora 21 analisti che coprono Intesa Sanpaolo e registra un consenso medio Outperform, con una previsione media a 12 mesi sulle azioni ISP di €6,674, una stima massima di €7,40 e una minima di €4,50, rispetto a un prezzo di chiusura di €5,363. Il 10 marzo 2026, l'analista di Barclays Paola Sabbione ha riconfermato un rating Buy sul titolo. I broker contributori tra cui JPMorgan (Delphine Lee), UBS (Ignacio Cerezo), RBC (Pablo de la Torre Cuevas) e Deutsche Bank (Giovanni Razzoli) hanno anche mantenuto rating Buy (MarketScreener, 10 marzo 2026).

Investing.com (sondaggio di 19 analisti)

Investing.com aggrega 19 target di prezzo a 12 mesi degli analisti per ISP e fornisce un target medio di €5,455, una stima massima di €6,20 e una minima di €4,50. La media più bassa rispetto ad alcuni altri aggregatori può riflettere differenze metodologiche nei criteri di inclusione degli analisti, con il range che implica comunque un'inclinazione verso il buy data gli impegni di distribuzione agli azionisti della banca (Investing.com, 19 marzo 2026).

Reuters (multa e contesto)

Reuters riporta che l'autorità italiana per la protezione dei dati ha emesso a Intesa Sanpaolo una multa di €17,6 milioni per il trattamento illecito dei dati dei clienti relativi alla migrazione Isybank, uno sviluppo che alcuni analisti hanno definito gestibile come evento una tantum rispetto alla base di utili della banca. La multa ha introdotto un modesto peso sul prezzo delle azioni nelle negoziazioni di metà marzo, senza però spingere alcun broker monitorato a rivedere il proprio rating o target a 12 mesi durante il periodo (Reuters, 12 marzo 2026).

Tra queste fonti, le previsioni sulle azioni Intesa Sanpaolo variano da €5,455 (Investing.com, campione di 19 analisti) a €6,674 (MarketScreener, campione di 21 analisti), con la dispersione in parte attribuibile a diversi set di copertura degli analisti. La designazione del consenso prevalente varia da Moderate Buy a Outperform in tutti gli aggregatori monitorati.

Le previsioni e le stime di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo azioni ISP: panoramica tecnica

Sul grafico giornaliero, il prezzo delle azioni ISP quota a €5,0175 alle 15:00 UTC del 19 marzo 2026, posizionandosi al di sotto dell'intera struttura di medie mobili, secondo le informazioni fornite da TradingView. Le SMA a 20/50/100/200 giorni si attestano rispettivamente a circa €5,43 / €5,71 / €5,71 / €5,47, con il prezzo attuale al di sotto di ogni livello del cluster. Secondo i dati di TradingView, non è presente alcun allineamento rialzista e la condizione 20-sopra-50 non è soddisfatta.

Il momentum appare debole: l'RSI a 14 giorni segna 32,2, posizionandosi in territorio neutrale-basso e vicino alla soglia che alcuni framework associano a condizioni di ipervenduto, mentre l'ADX(14) a 34,2 indica che è in atto un downtrend consolidato piuttosto che un ambiente laterale. L'awesome oscillator e il MACD registrano entrambi segnali di vendita, coerenti con la configurazione prezzo-sotto-medie prevalente, secondo i dati di TradingView.

Al rialzo, il pivot point classico (P) a €5,865 rappresenta il primo riferimento da recuperare; una chiusura giornaliera oltre quel livello potrebbe mettere in vista R1 a €6,129, e se superato in modo sostenuto, R2 vicino a €6,422 diventa l'area successiva di interesse. La Hull moving average (9) a €5,108 si posiziona appena sopra il prezzo attuale e potrebbe fungere da riferimento di resistenza a breve termine in caso di rimbalzo intraday.

Sui ribassi, S1 a €5,572 è il riferimento iniziale al ribasso nel framework dei pivot classici; perdere quel livello in chiusura potrebbe rischiare un movimento verso S2 a €5,308. Un deterioramento più profondo sotto S2 porterebbe in vista l'area S3 vicino a €4,751 come prossimo riferimento strutturale secondo le informazioni fornite da TradingView (TradingView, 19 marzo 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria né una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno strumento.

Storico prezzo azioni Intesa Sanpaolo (2024–2026)

Il prezzo delle azioni ISP quotava intorno a €3,28 a fine marzo 2024, segnando il punto di partenza di un rally plurimensile sostenuto che ha acquisito slancio nella seconda metà del 2024. Il titolo ha chiuso il 2024 a €3,865, in rialzo di circa il 18% rispetto ai livelli di marzo, poiché i titoli bancari italiani hanno beneficiato di margini di interesse netti elevati e di una forte domanda di prestiti domestici.

Il trend rialzista è proseguito nel 2025. ISP ha toccato un minimo di sessione di €3,8725 il 7 aprile 2025 durante un sell-off azionario europeo più ampio, prima di recuperare nettamente durante l'estate. Ha chiuso a €5,9450 a fine 2025, riflettendo una crescita annuale di circa il 54% rispetto alla chiusura del 2024.

Lo slancio è proseguito all'inizio del 2026, con ISP che ha raggiunto un massimo di chiusura di €6,135 il 4 febbraio 2026, il picco del dataset, sostenuto dalla banca che ha comunicato un utile netto record e annunciato un buyback di azioni da €2,3 miliardi. Quel livello si è rivelato difficile da sostenere; da allora il titolo ha subito un ritracciamento, chiudendo a €5,0325 il 19 marzo 2026, circa il 15,4% al di sotto del prezzo di apertura 2026 di €5,95 del 2 gennaio, ma in rialzo dell'1,5% su base annua.