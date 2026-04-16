Fincantieri S.p.A. (FCT) ha scambiato a €13,80 nelle prime contrattazioni europee del 10 aprile 2026, all'interno di un range intraday di €13,66–€14,07 sul feed quotazioni CFD di Capital.com alle 11:04 UTC. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il movimento dei prezzi riflette una combinazione di pressioni sul settore difesa europeo in senso ampio e sviluppi specifici della società. Le azioni Fincantieri si sono unite a un più ampio ritracciamento dei titoli difesa europei in un contesto di tensioni commerciali globali elevate a seguito di nuove mosse tariffarie statunitensi, mentre sia il FTSE MIB che lo Stoxx 600 hanno subito pressioni di vendita nelle ultime sessioni (Reuters, 7 aprile 2026). La società ha riportato un aumento del 150% dell'utile netto rettificato 2025 a €143 milioni, confermato la guidance sui ricavi 2026 di €9,2 miliardi–€9,3 miliardi, e comunicato che l'acquisizione ordini ha raggiunto €20,3 miliardi lo scorso anno, in crescita del 32% anno su anno; l'amministratore delegato Pierroberto Folgiero ha evidenziato piani per raddoppiare la capacità produttiva dei cantieri italiani per rispondere alla domanda nel settore difesa (Fincantieri, 25 marzo 2026). Fincantieri ha inoltre indicato di essere attivamente alla ricerca di fusioni e acquisizioni per accelerare l'espansione nel segmento business subacqueo, aggiungendo una variabile strategica alle prospettive a breve termine (MarketScreener, 25 marzo 2026).

Previsioni azioni Fincantieri 2026–2030: target price di terze parti

Al 10 aprile 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Fincantieri sono cambiate in modo sostanziale dopo i risultati dell'intero anno 2025 della società, con diversi broker che hanno rivisto target e rating tra fine marzo e inizio aprile 2026.

Jefferies (upgrade a Buy)

Jefferies alza il giudizio su FCT a Buy da Hold, fissando un target price di €19 per azione, che implica circa il 41% di upside rispetto al prezzo prevalente al momento della nota. Il broker cita un portafoglio ordini difesa record e un ciclo di generazione di cassa in accelerazione come ipotesi principali, con ricavi difesa previsti in crescita a un tasso annuo composto del 18% nel periodo 2026–2030, circa il doppio dell'obiettivo CAGR complessivo del gruppo dell'8% (Investing.com, 7 aprile 2026).

Simply Wall St (taglio consensus post-risultati)

Simply Wall St riporta che gli analisti hanno ridotto le loro previsioni aggregate sulle azioni FCT del 5,1% a €18,37 dopo i risultati dell'intero anno 2025, con la stima più ottimistica a €23 e quella più prudente a €16,20. La revisione riflette aggiornamenti nella modellizzazione di margini e crescita degli utili dopo che Fincantieri ha riportato un aumento del 150% dell'utile netto rettificato, in un contesto di rivalutazione da parte degli analisti dopo la forte correzione del titolo dai massimi del 2025 (Simply Wall St, 30 marzo 2026).

Simply Wall St (nota sul gap valutativo)

Simply Wall St rileva che a €12,71, il prezzo dell'azione FCT era circa il 31% al di sotto del target consensus mediano degli analisti di €18,37, evidenziando un gap crescente tra prezzo di mercato e fair value modellizzato. L'articolo attribuisce lo sconto a preoccupazioni a breve termine riguardo la diluizione da aumento di capitale, la leva di bilancio e un più ampio de-rating delle industriali italiane a media capitalizzazione in un contesto di incertezza macro (Simply Wall St, 29 marzo 2026).

TradingView (target analisti aggregati)

TradingView aggrega i target price degli analisti per FCT a una media di €17,77, con una stima massima di €19 e una minima di €16,20, sulla base delle note broker attualmente disponibili. Il range indica che anche l'analista partecipante più prudente ha pubblicato un target superiore ai livelli spot recenti, mentre lo spread di circa €2,80 suggerisce visioni sostanzialmente allineate, se non uniformi, sulla valutazione a breve termine (TradingView, 10 aprile 2026).

Investing.com (schermata consensus)

Investing.com riporta un target price medio a 12 mesi di €15,30 su sette analisti, con stime che vanno da €12,50 a €17 e un rating consensus complessivo di Buy, composto da tre Buy e quattro Hold. Il range di target relativamente compresso, rispetto allo spread più ampio di €16,20–€23 citato da altri aggregatori, potrebbe riflettere differenze nel campione di broker contribuenti e nella finestra di rilevazione di tre mesi applicata dalla piattaforma (Investing.com, 10 aprile 2026).

Sintesi: attraverso queste fonti, le previsioni sulle azioni Fincantieri si concentrano in un range di circa €15,30–€19 su base media, con stime individuali fino a €23; i temi comuni includono la solidità del portafoglio ordini difesa e il miglioramento della generazione di cassa, contrapposti alla leva di bilancio e alla diluizione post-aumento di capitale come considerazioni compensative.

Le previsioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo azioni FCT: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni FCT ha chiuso l'ultima sessione a €13,80, scambiando all'interno di un range intraday di €13,66–€14,07 il 10 aprile 2026 alle 11:04 UTC. Secondo TradingView, la struttura delle medie mobili a breve termine è mista: le medie mobili semplici (SMA) a 20 e 50 giorni si attestano rispettivamente a circa €13,22 e €14,41, posizionando il prezzo al di sotto della SMA a 50 giorni ma sopra quella a 20 giorni, quindi non è presente un chiaro allineamento 20-sopra-50. Le SMA a 100 e 200 giorni si collocano considerevolmente più in alto a €16,18 e €17,85, coerentemente con un titolo che scambia ben al di sotto delle sue medie a lungo termine.

L'indice di forza relativa (RSI) a 14 giorni segna 50,7, una lettura neutrale che non segnala condizioni né di ipercomprato né di ipervenduto. L'average directional index (ADX) a 28,9 indica che è in atto un trend stabilito, secondo i dati TradingView, sebbene il segnale direzionale attraverso le medie mobili sia prevalentemente negativo sui tenori più lunghi.

Al rialzo, il pivot R1 classico a €14,71 è il riferimento più vicino sopra l'ultima chiusura; una chiusura giornaliera sopra quel livello porterebbe in vista l'area R2 vicino a €16,34. Al ribasso, il punto pivot classico a €13,43 rappresenta il supporto iniziale, con S1 a €11,80 il prossimo riferimento significativo qualora quel livello dovesse cedere, secondo i dati pivot di TradingView (TradingView, 10 aprile 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria né una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno strumento.

Storico prezzo azioni Fincantieri (2024–2026)

Le azioni FCT hanno scambiato nel range €0,60–€0,80 per la prima metà del 2024, prima che un'operazione societaria significativa rimodellasse il numero di azioni. Il 17 giugno 2024, Fincantieri ha completato un raggruppamento azionario 1-per-10, consolidando ogni 10 azioni ordinarie esistenti in una nuova azione; il prezzo di riferimento pre-raggruppamento al 14 giugno 2024 era di €0,52 per azione, come confermato nel comunicato stampa ufficiale di Fincantieri (Fincantieri IR, 16 giugno 2024). I prezzi nei dati dal 17 giugno 2024 in poi riflettono la base post-consolidamento.

Dopo il raggruppamento, FCT ha aperto nel range €4,60–€5,50 durante l'estate 2024, prima che un costante re-rating acquisisse slancio nel 2025. Le azioni sono scese a circa €9,27 il 7 aprile 2025 prima di recuperare bruscamente nel secondo e terzo trimestre del 2025, raggiungendo un massimo intraday biennale di €27,35 il 10 ottobre 2025, sostenute da un forte flusso di ordini difesa e annunci di portafoglio ordini record. Il titolo ha poi ritracciato da quei massimi nella seconda metà del 2025, chiudendo l'anno a €16,69 il 30 dicembre 2025.

FCT ha aperto il 2026 a €17,66 il 2 gennaio, raggiungendo brevemente un massimo intraday di €20,47 il 12 gennaio, per poi subire pressioni quando un aumento di capitale tramite accelerated bookbuild ha diluito il numero di azioni; i prezzi sono scivolati ulteriormente insieme alla più ampia debolezza azionaria europea. FCT ha chiuso a €13,78 il 10 aprile 2026, circa il 22,0% in ribasso da inizio anno e il 38,6% in rialzo anno su anno.