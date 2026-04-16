Ferrari N.V. (RACE) è stata scambiata l’ultima volta a 351,34 $, all’interno di un intervallo intraday di 345,78–354,23 $ il 10 aprile 2026 (10:43 UTC). Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

L’andamento del prezzo è stato influenzato da diversi fattori convergenti. La politica tariffaria statunitense resta un elemento chiave: la Casa Bianca ha annunciato una pausa di 90 giorni sui dazi reciproci per la maggior parte dei partner commerciali, aumentando al contempo i dazi sulle importazioni cinesi al 125%. Ciò ha provocato forti oscillazioni nei mercati azionari nei giorni precedenti e ha fornito un certo sollievo ai titoli del lusso europei, inclusa Ferrari, che produce esclusivamente a Maranello (Italia) ed è quindi direttamente esposta ai dazi statunitensi sulle importazioni automobilistiche del 25% (Reuters, 3 aprile 2025).

A livello aziendale, Ferrari ha riportato ricavi netti per l’intero 2025 pari a 7,15 miliardi di euro (+7% su base annua) e un EBITDA rettificato di 2,77 miliardi di euro nella pubblicazione dei risultati del 10 febbraio, fornendo una guidance per il 2026 di circa 7,5 miliardi di euro di ricavi e un margine EBITDA del 39,0% (Ferrari IR, 10 febbraio 2026). La società ha inoltre annunciato un programma di riacquisto di azioni fino a 3,5 miliardi di euro, con circa 232 milioni già impiegati nella prima tranche al 6 aprile 2026, secondo un filing regolamentare (Ferrari NV, 7 aprile 2026). Inoltre, Ferrari ha temporaneamente sospeso la maggior parte delle spedizioni verso il Medio Oriente a metà marzo 2026, evento che ha pesato sul titolo: le azioni quotate in Italia sono scese di oltre il 3,2% e quelle pre-market negli Stati Uniti di oltre il 2,5% il giorno dell’annuncio (Investing.com, 19 marzo 2026).

Previsioni sul titolo Ferrari 2026–2030: target di prezzo di terze parti

Al 10 aprile 2026, le previsioni di terze parti su Ferrari riflettono una gamma di opinioni influenzate dall’esposizione ai dazi USA, dalla sospensione temporanea delle spedizioni in Medio Oriente, dalle dinamiche delle consegne nel primo trimestre e da un portafoglio ordini esteso fino alla fine del 2027.

Jefferies (upgrade a Buy)

Jefferies ha aggiornato Ferrari da Hold a Buy, aumentando il target di prezzo a 12 mesi a 400 $ da 348 $. L’upgrade si basa su aspettative di crescita dei ricavi a una cifra alta e su una graduale espansione dei margini, supportando un tasso di crescita annuale composto degli utili per azione del 9% nel medio termine (TipRanks, 31 marzo 2026).

Bernstein SocGen Group (Outperform confermato)

Bernstein SocGen Group conferma un rating Outperform e un target di 410 $, dopo che Ferrari ha anticipato le consegne negli Stati Uniti, inclusi volumi in aumento della supercar F80 e delle versioni speciali SF90XX, per compensare parzialmente la sospensione nel Golfo. Bernstein osserva che il CFO Antonio Picca Piccon ha confermato il 18 marzo 2026 che l’azienda sta adottando misure attive per mitigare l’impatto del Medio Oriente, con il portafoglio ordini fino a fine 2027 che fornisce un ulteriore supporto (Investing.com, 31 marzo 2026).

UBS (Buy, target rivisto)

UBS ha ridotto il target a 12 mesi a 483 $ da 555 $, mantenendo un rating Buy. L’analista Zuzanna Pusz prevede che il primo trimestre 2026 sarà il più debole per Ferrari, con volumi di consegna attesi in recupero dal secondo trimestre. UBS aggiunge che il programma di buyback da 3,5 miliardi di euro e l’accumulazione istituzionale in corso offrono supporto nel breve termine in un contesto macro incerto (Investing.com, 1 aprile 2026).

MarketBeat (panoramica del consenso)

MarketBeat aggrega le valutazioni di 16 broker, indicando un target medio a 12 mesi di 469,06 $, in un intervallo tra 410 $ e 570 $. Il consenso è Moderate Buy, composto da 3 strong buy, 8 buy e 5 hold, con l’upgrade di Jefferies e il rating Strong Buy di BNP Paribas Exane tra i più recenti (MarketBeat, 3 aprile 2026).

Conclusione

Nel complesso, le previsioni sul titolo Ferrari variano da 400 $ (Jefferies) a 483 $ (UBS), con un consenso medio di 469,06 $ e un rating Moderate Buy. La profondità del portafoglio ordini e il previsto recupero delle consegne nel secondo trimestre sono i fattori di supporto più citati.

Le previsioni di terze parti sono intrinsecamente incerte e non tengono pienamente conto di sviluppi imprevisti. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo RACE: analisi tecnica

Il titolo RACE ha chiuso a 351,34 $ alle 10:43 UTC del 10 aprile 2026, scambiando sopra un gruppo di medie mobili semplici (SMA) di breve-medio periodo ma sotto quelle di lungo periodo. Le SMA a 20 e 50 giorni sono rispettivamente intorno a 332 $ e 347 $, con il prezzo sopra entrambe, mantenendo un allineamento positivo nel grafico giornaliero. Le SMA a 100 e 200 giorni, a 360 $ e 410 $, si trovano sopra il prezzo e indicano segnali di vendita, riflettendo la correzione dai massimi precedenti.

L’RSI a 14 giorni è a 57,96, in fascia neutrale superiore, senza condizioni di ipercomprato o ipervenduto. L’ADX a 18,02 indica una tendenza priva di forte direzionalità.

Al rialzo, il pivot R1 a 366,95 $ è il primo riferimento; una chiusura sopra tale livello potrebbe aprire la strada verso l’area R2 vicino a 395 $. La SMA a 100 giorni a 360 $ rappresenta inoltre una resistenza intermedia.

Al ribasso, il pivot point a 339,73 $ costituisce il primo supporto, seguito dalla SMA a 20 giorni vicino a 332 $. Una discesa sotto questo livello porterebbe in vista il pivot S1 a 311,23 $ come successivo riferimento (TradingView, 10 aprile 2026).

Questa analisi tecnica è fornita solo a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria.

Ferrari (RACE): visione degli analisti di Capital.com

Ferrari ha affrontato pressioni significative all’inizio del 2026, con il titolo sotto le medie mobili di lungo periodo a causa della revisione al ribasso del settore lusso europeo legata ai dazi USA e alla sospensione delle spedizioni verso il Medio Oriente. Tuttavia, l’esclusività produttiva, il portafoglio ordini fino a fine 2027 e la guidance sui ricavi 2026 di circa 7,5 miliardi di euro rappresentano fattori di sostegno. Il buyback da 3,5 miliardi aggiunge ulteriore supporto.

D’altra parte, il dazio del 25% sulle importazioni auto negli Stati Uniti aumenta direttamente il costo per Ferrari nel suo principale mercato, con possibili effetti su margini e domanda. Il consenso Moderate Buy riflette un ottimismo prudente, mentre la vicinanza ai minimi a 52 settimane evidenzia rischi al ribasso in caso di deterioramento macro o risultati deludenti nel primo semestre 2026.

I CFD sono strumenti complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Sintesi – Ferrari 2026

Al 10 aprile 2026 alle 10:43 UTC, Ferrari (RACE) ha chiuso a 351,34 $, con un range di 345,78–354,23 $.

I dati TradingView mostrano il titolo sopra le SMA a 20 e 50 giorni ma sotto quelle a 100 e 200 giorni, indicando una struttura mista senza direzione chiara. L’RSI è a 57,96 (neutrale).

I principali driver includono i dazi USA del 25%, la sospensione delle spedizioni in Medio Oriente e il buyback da 3,5 miliardi, oltre alla guidance sui ricavi 2026 di circa 7,5 miliardi di euro.

Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

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