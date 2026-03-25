Eni S.p.A. (ENI) viene scambiata a €23,64 alle 13:59 UTC del 19 marzo 2026, vicino al massimo del suo range intraday di €22,93–€23,72. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

I guadagni della sessione arrivano mentre il Brent ha esteso il suo recente rialzo, salendo a circa $111,35 al barile il 19 marzo 2026 – in aumento di circa il 55% rispetto al mese precedente – a causa delle persistenti tensioni geopolitiche che interessano le rotte di approvvigionamento del Medio Oriente e dell'elevata incertezza nei mercati energetici europei (Trading Economics, 19 marzo 2026). Bloomberg ha inoltre riferito che il settore energetico dello STOXX Europe 600 era salito per otto sessioni consecutive raggiungendo un nuovo record il 17 marzo 2026, rafforzando il contesto più ampio (Bloomberg, 17 marzo 2026).

Il calendario strategico di Eni aggiunge oggi un catalizzatore specifico dell'azienda, con la conference call del Capital Markets Update 2026 dell'azienda programmata per le 14:00 CET del 19 marzo 2026, durante la quale il management presenterà il piano strategico 2026–2029 (Eni, 19 marzo 2026). Questo fa seguito ai risultati del Q4 2025 di Eni di febbraio, quando l'utile netto adjusted è aumentato del 35% anno su anno a €1,2 miliardi, superando il consensus degli analisti di €960 milioni, con una produzione di idrocarburi di 1,84 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno (Reuters, 26 febbraio 2026).

Previsioni azioni Eni 2026–2030: Target di prezzo di terze parti

Quella che segue è una sintesi delle previsioni sulle azioni Eni di terze parti basata sulle fonti citate di seguito. Al 19 marzo 2026, le previsioni sulle azioni Eni di terze parti sono state riviste nettamente al rialzo fino a metà marzo 2026, spinte dal rally sostenuto del Brent oltre i $100 al barile e dai solidi risultati del Q4 2025 di Eni che hanno superato le aspettative.

Berenberg (Hold, target alzato)

L'analista di Berenberg Henry Tarr ha alzato la previsione sulle azioni ENI a 12 mesi a €17,50 da €14,50, mantenendo un rating Hold. La banca prevede utili più elevati grazie ai prezzi delle materie prime in aumento, pur mantenendo una posizione cauta, dato che il titolo era salito di oltre il 50% nei 12 mesi precedenti (The Globe and Mail, 12 marzo 2026).

Goldman Sachs (Buy, target rivisto al rialzo)

L'analista di Goldman Sachs Michele della Vigna ha alzato il target di prezzo su Eni a €21 da €19, mantenendo un rating Buy. La revisione riflette la visione della banca secondo cui la crescita dei volumi e la spesa in conto capitale disciplinata supportano la generazione di cassa ai livelli attuali del Brent, dopo i risultati del Q4 2025 di Eni che hanno superato le aspettative (MarketScreener, 9 marzo 2026).

MarketBeat (sintesi del consensus)

MarketBeat riporta che 12 analisti che coprono le azioni di Eni quotate al NYSE hanno assegnato un rating di consensus Moderate Buy, con un target di prezzo medio a 12 mesi di $34,60. Il consensus incorpora un rating Strong Buy, quattro Buy e sette Hold, riflettendo una visione complessivamente costruttiva ma differenziata tra il panel di broker che coprono il titolo (MarketBeat, 16 marzo 2026).

Bank of America (Hold, rating mantenuto)

Bank of America ha riconfermato un rating Hold su Eni, rifiutandosi di alzare la sua posizione nonostante il forte movimento year-to-date del titolo. Il rating mantenuto dalla banca riflette la sua visione secondo cui le valutazioni attuali incorporano già gran parte del vento favorevole delle materie prime e della consegna upstream a breve termine (The Globe and Mail, 15 marzo 2026).

Barclays (Buy, target alzato)

L'analista di Barclays Lydia Rainforth ha rivisto il target di prezzo su Eni a €22,50 da €27, mantenendo un rating Buy. L'azione segue l'annuncio da parte di Eni della consegna di gas dal campo Quiluma al largo dell'Angola e di una nuova scoperta di gas al largo della Libia di oltre 1 trilione di piedi cubi, rafforzando la visione positiva della banca sulla pipeline di esplorazione upstream dell'azienda (MarketScreener, 17 marzo 2026).

Conclusione: sulla base di queste fonti di terze parti, le previsioni sulle azioni Eni spaziano da €17,50 (Berenberg, Hold) a €22,50 (Barclays, Buy), con Goldman Sachs a €21 che rappresenta il caso Buy di fascia media. Tra le note pubblicate, i temi ricorrenti includono l'esposizione ai prezzi elevati del Brent, lo slancio della produzione upstream di Eni e le domande su quanto del recente rally sia già riflesso nel prezzo delle azioni. Questi fattori aiutano a spiegare perché le opinioni degli analisti continuano a divergere tra rating Hold e Buy.

Le previsioni e i forecast di terze parti sono intrinsecamente incerti, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo azioni ENI: Panoramica tecnica

Sul grafico giornaliero, il prezzo delle azioni ENI viene scambiato a €23,64, posizionandosi vicino al massimo del suo range intraday di €22,93–€23,72 e ben al di sopra delle sue SMA a 20, 50, 100 e 200 giorni rispettivamente a circa €21, €19, €17 e €16. Secondo i dati di TradingView, tutte e 12 le medie mobili nel pannello portano un segnale di acquisto, con l'allineamento 20-su-50 fermamente intatto, il che mantiene il trend più ampio costruttivo. La Hull moving average (9) a €23,71 è l'unica eccezione segnalata come vendita, un promemoria che l'estensione a breve termine sta correndo vicino al proprio tetto.

Il momentum è esteso: l'RSI a 14 giorni si attesta a 86,2, in profondo territorio di ipercomprato, mentre l'average directional index (14) a 64,8 conferma un movimento di trend ben stabilito piuttosto che un range. L'ultimate oscillator (composito a 28 periodi) legge 80,0 e segnala anche un acquisto, in linea con il set di segnali di TradingView, sebbene il commodity channel index (20) a 147,6 registri un segnale di vendita, suggerendo che il prezzo si è esteso nettamente oltre la sua media storica.

La resistenza pivot classica più vicina sul lato superiore è R1 a €20,77, già ben al di sotto del prezzo attuale, il che significa che il titolo ha superato completamente la sua struttura pivot a breve termine. R2 a €21,88 e R3 a €25,02 ora forniscono i prossimi livelli di riferimento, con R3 il tetto più vicino di rilievo sopra. Una chiusura giornaliera sostenuta verso €25,02 potrebbe segnare un test di quella banda pivot superiore, mentre la cifra tonda di €24 può servire come riferimento psicologico intermedio.

In caso di pullback, il pivot classico (P) a €18,74 offre il primo ancoraggio di reversione significativo, con la SMA a 100 giorni vicino a €17,35 che funge da prossimo scaffale strutturale sottostante. Se il prezzo chiude al di sotto del livello pivot di €18,74 su base giornaliera, potrebbe aprire la strada a un movimento più profondo verso S1 a €17,63, che converge strettamente con quella zona di supporto della SMA a 100 giorni (TradingView, 19 marzo 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Storico del prezzo delle azioni Eni (2024–2026)

Il prezzo delle azioni di ENI ha subito una trasformazione significativa negli ultimi due anni, salendo dalla metà dei €14 a marzo 2024 per essere scambiato vicino ai massimi pluriennali sopra i €23 a marzo 2026.

Il titolo ha aperto marzo 2024 intorno a €14,35 ed è rimasto sostanzialmente in range per la maggior parte di quell'anno, oscillando in un corridoio ristretto di €13,57–€15,74. Un picco di €15,74 il 12 aprile 2024 ha lasciato il posto a una deriva graduale al ribasso durante l'estate, con ENI che ha toccato €13,73 il 30 settembre 2024 prima di stabilizzarsi verso fine anno. Il titolo ha chiuso il 2024 a €13,10 il 30 dicembre.

Il 2025 è iniziato tranquillamente, con ENI che ha scambiato in una banda ristretta di €13,42–€14,11 durante il primo trimestre. Una fase più netta al ribasso è seguita ad aprile, quando il titolo è scivolato a un minimo biennale di €11,28 il 9 aprile 2025 in mezzo alla debolezza generale del settore energetico. Il recupero è stato graduale ma costante: ENI ha recuperato verso i €13 entro fine maggio e si è consolidato nella fascia €14–€15 durante l'autunno.

Il breakout è arrivato all'inizio del 2026. ENI ha chiuso il 2025 a €16,18 e ha accelerato nettamente durante febbraio e marzo, salendo da €17,26 all'inizio di febbraio per chiudere a €23,71 il 19 marzo 2026 – circa il 46,5% year-to-date e il 65,5% in più rispetto a un anno prima.