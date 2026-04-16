Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (BMPS) viene scambiata vicino a €7,96 nelle prime contrattazioni europee alle 10:15 UTC del 10 aprile 2026, all'interno di un range intraday di €7,84–€7,98. I risultati passati non sono indicatori affidabili dei risultati futuri.

Il sentiment sul titolo è stato plasmato da diversi sviluppi specifici della società nelle ultime due settimane. Il consiglio di amministrazione di MPS ha revocato i poteri esecutivi al CEO Luigi Lovaglio il 25 marzo 2026, in seguito alla sua contestazione della decisione del consiglio di escluderlo dalla lista dei candidati per un nuovo mandato, con un'assemblea degli azionisti prevista per aprile per eleggere un nuovo consiglio e amministratore delegato (Reuters, 25 marzo 2026). Separatamente, MPS e Mediobanca hanno approvato i piani di fusione il 10 marzo 2026, con MPS pronta a emettere fino a €1,6 miliardi in nuove azioni e offrire agli investitori Mediobanca 2,45 azioni MPS per ogni azione detenuta, aspetto che rimane un punto focale per gli investitori (Reuters, 11 marzo 2026). Il contesto macroeconomico più ampio aggiunge ulteriore pressione, poiché le proiezioni della Banca d'Italia di aprile 2026 hanno segnalato un peggioramento delle condizioni di finanziamento e un'inflazione dei prezzi al consumo in aumento al 2,6% nel 2026 a causa dell'elevato costo dell'energia e dell'accresciuta incertezza commerciale (Banca d'Italia, 3 aprile 2026).

Previsioni azioni Banca Monte dei Paschi di Siena 2026–2030: obiettivi di prezzo di terze parti

Al 10 aprile 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Banca Monte dei Paschi di Siena riflettono un'ampia gamma di obiettivi di prezzo a 12 mesi, plasmati principalmente dal rischio di esecuzione relativo alla fusione con Mediobanca, dalla transizione in corso del consiglio e del CEO prima dell'assemblea degli azionisti del 15 aprile 2026, e dal calo del titolo dall'inizio dell'anno di circa il 12%.

MarketScreener (consensus broker)

MarketScreener aggrega 11 raccomandazioni di analisti per BMPS e registra un consensus medio di Outperform, con un obiettivo di prezzo medio a 12 mesi di €10,25, una stima massima di €11,50 e una stima minima di €9,20. Lo spread rispetto al prezzo corrente delle azioni suggerisce che gli analisti vedono margine di rialzo nel profilo di utili a lungo termine del gruppo combinato MPS-Mediobanca, nonostante la diluizione a breve termine derivante dall'emissione di azioni legata alla fusione (MarketScreener, 10 aprile 2026).

Yahoo Finance (obiettivi di prezzo degli analisti)

La pagina degli insights degli analisti di Yahoo Finance mostra un consensus medio delle previsioni azioni BMPS di €10,25, con una stima massima di €11,50 e una minima di €9,20, rispetto a un prezzo di riferimento di €7,85 al momento della rilevazione. Il range implica che gli analisti mantengono generalmente una visione positiva a 12 mesi, con il limite inferiore che si colloca sopra i livelli di negoziazione recenti mentre il nuovo consiglio prende forma prima del voto degli azionisti di aprile (Yahoo Finance, 8 aprile 2026).

TradingView (obiettivi analisti aggregati)

La pagina delle previsioni BMPS di TradingView aggrega nove previsioni di prezzo degli analisti e colloca l'obiettivo medio a 12 mesi a €8,72, con una stima massima di €10,50 e una minima di €7,80. La stima centrale più stretta, rispetto alle cifre di MarketScreener e Yahoo Finance, riflette un campione di analisti diverso e una metodologia di ponderazione differente, con il range che si colloca a cavallo dei livelli spot attuali (TradingView, 10 aprile 2026).

Simply Wall St (obiettivo di prezzo consensus)

Simply Wall St riporta un obiettivo di prezzo consensus degli analisti di €8,589 per BMPS, citando le aspettative degli analisti sugli utili per il gruppo allargato post-fusione. La cifra si colloca modestamente sopra il livello attuale del titolo di €7,962, in un contesto di proiezioni degli analisti per una crescita dei ricavi del 19,1% annuo insieme a un calo atteso dell'EPS del 12,9% annuo poiché i costi della fusione pesano sugli utili a breve termine (Simply Wall St, 9 aprile 2026).

In queste previsioni azioni Banca Monte dei Paschi di Siena, gli obiettivi di prezzo a 12 mesi per BMPS variano da circa €7,80 a €11,50, con aggregati consensus che si raggruppano tra €8,59 e €10,25. Le principali variabili sembrano essere l'esecuzione della fusione, la continuità della leadership e le prospettive macroeconomiche dell'Italia, che aiutano a spiegare le estremità più caute e più ottimistiche del range.

Le previsioni e le proiezioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inaspettati. I risultati passati non sono indicatori affidabili dei risultati futuri.

Prezzo azioni BMPS: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni BMPS viene scambiato a €7,962 alle 10:15 UTC, collocandosi sopra le SMA a 20 e 50 giorni rispettivamente a circa €7,40 e circa €7,98, sebbene la SMA a 100 giorni a circa €8,29 e la SMA a 200 giorni a circa €7,93 presentino un quadro misto ai livelli attuali. Il riepilogo delle medie mobili di TradingView segnala un segnale diviso, con le medie a breve termine – le SMA a 10 e 20 giorni a circa €7,60 e circa €7,40 – allineate in territorio di acquisto, mentre la SMA a 100 giorni a circa €8,29 registra una vendita, riflettendo il ritiro del titolo dall'inizio dell'anno da livelli più alti.

L'indice di forza relativa a 14 giorni segna 58,2, collocando il momentum nella fascia medio-neutrale superiore. L'indice direzionale medio a 15,6 si colloca appena sopra la soglia tipicamente associata a un trend debole o privo di direzione, suggerendo l'assenza di un movimento fermamente stabilito in entrambe le direzioni, secondo i dati TradingView.

Sul lato superiore, il pivot R1 classico a €8,131 rappresenta il riferimento più vicino sopra le negoziazioni attuali; una chiusura giornaliera attraverso quel livello metterebbe in vista l'area R2 vicino a €8,836. Sul lato inferiore, il punto pivot classico a €7,490 funge da supporto iniziale, con la fascia della SMA a 200 giorni vicino a €7,925 che agisce come riferimento vicino più significativo; un movimento sostenuto sotto S1 a €6,785 aprirebbe l'area S2 vicino a €6,144 (TradingView, 10 aprile 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Storico prezzo azioni Banca Monte dei Paschi di Siena (2024–2026)

Il prezzo delle azioni BMPS ha chiuso a €3,995 il 12 aprile 2024, già nel pieno della sua più lunga ripresa post-crisi, e ha trascorso gran parte della metà del 2024 consolidando nel range €4,30–€5,30. Il titolo ha superato €5,00 a fine luglio 2024, per poi scendere bruscamente a un minimo di €4,36 il 5 agosto 2024 in mezzo a un più ampio sell-off del mercato, prima di recuperare e chiudere l'anno a €6,805 il 30 dicembre 2024 – un guadagno di circa il 70% nell'anno solare.

Il 2025 si è aperto con BMPS nella banda €6,60–€7,10, e il titolo ha sostanzialmente oscillato tra €6,20 e €7,75 durante la prima metà dell'anno. Un calo notevole a €5,90 il 9 aprile 2025 è coinciso con un periodo di più ampia turbolenza del mercato, ma il titolo ha recuperato costantemente. Entro novembre 2025, era risalito sopra €8,70, e ha chiuso il 2025 a €9,158 il 30 dicembre – in rialzo di circa il 35% nell'anno.

Il picco del 2026 è arrivato presto: BMPS ha raggiunto un massimo di €9,490 il 2 gennaio 2026, prima di un ritiro prolungato attraverso febbraio e marzo che ha riportato il prezzo verso il range €7,00–€8,00. BMPS ha chiuso a €7,980 il 10 aprile 2026, circa il 12,9% in calo dall'inizio dell'anno e circa il 28% in rialzo su base annua.