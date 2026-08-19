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Negozia BCA MPS - BMPS CFD

11.988-0.42%
The chart shows the BMPS stock price data over the last 1 day, with a current price of 11.988, a high of 12.013, and a low of 11.948.
Vendi

11.962

Acquista

11.988

0.026
Basso: 11.948Alto: 12.013
Seller:
7.14286%
Buyer:
92.8571%
Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dell’andamento futuro. I prezzi delle azioni sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato live.
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-0.00491%
Ora di adeguamento degli interessi overnight21:00 (UTC)
ValutaEUR
Quantità negoziata min1
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BorsaItaly
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Premio stop garantito
La commissione prevista per gli stop-loss garantiti (GSL) viene applicata solo se il GSL viene effettivamente attivato. Per ulteriori informazioni, visita la sezione del nostro sito dedicata a oneri e commissioni.
1%

1La commissione applicata per l'esecuzione delle operazioni è lo spread, ossia la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. Vai alla sezione Oneri e commissioni del nostro sito per ulteriori informazioni

Statistiche Principali
Chiusura prec.12.041
Apertura12.007
Variazione a 1 Anno47.42%
Range Giornaliero11.948 - 12.013

Negozia BCA MPS - BMPS

Su Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. è una società con sede in Italia impegnata nel settore bancario. Fornisce servizi bancari, di asset management e di private banking, inclusi assicurazione sulla vita, fondi pensione e fondi comuni di investimento. Svolge la propria attività mediante tre segmenti operativi. Il segmento Retail Banking copre prestiti al consumo, assicurazioni, fornitura di servizi finanziari e non finanziari a clienti al dettaglio, gestione patrimoniale, pianificazione fiscale, consulenza finanziaria e pianificazione per clienti privati. La divisione Corporate Banking sovrintende le strategie operative del gruppo mirate a piccole e medie imprese, istituzioni e grandi società a cui offre prodotti di leasing, factoring, prestiti e finanziamenti, tra gli altri. Il segmento Corporate Center comprende la cancellazione delle partite infragruppo, le funzioni di tesoreria, di governo e di supporto. Trasferisce i crediti deteriorati (non performing loans, NPL) a Banca Ifis SpA e a Cerberus Management Capital LP.

Il prezzo attuale dell'azione BCA MPS è di 11.952 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: AngioDynamics, Inc., ArcelorMittal - USD, Shoe Carnival, Centerpoint Energy, Corvus Pharmaceuticals, Inc. e Baillie Gifford Japan Trust PLC. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.

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Commenti e valutazioni degli utenti

Consulta i feedback dei nostri clienti1 con diversi livelli di esperienza.
2025-06-04
M****** D*******

App molto utile per chi inizia da zero. C’è sia la modalità demo che quella con soldi veri, così puoi imparare piano piano. Mi ha aiutato a capire meglio il trading. La consiglio a chi parte senza esperienza.

2025-06-17
F****

Devo dire che non esiste piattaforma piu smart di questa. semplice, efficace, ma sopratutto un call center che funziona, in particolar modo Davide e' una persona che ti spiega quando le tue conoscenze non arrivano. super consigliata

2025-04-08
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2025-01-30
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2024-10-24
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2025-06-25
L****

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2025-05-14
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Uso sia il sito che l’app x cell. da circa un Anno. per quanto riguarda quest’ultima, Stupenda! Scorre bene, non si blocca mai. Intuitiva, ben organizzata. I grafici si leggono bene. Il personale è sempre disponibile a qualunque domanda e rispondono in nel giro di pochi minuti. Super consigliata!

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Sono riportate le nostre recensioni a 4 e 5 stelle. I dati individuali dell'utente sono stati intenzionalmente resi anonimi al fine di salvaguardare la sua privacy, in ottemperanza alle prescrizioni del GDPR.

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