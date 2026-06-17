Azioni Assicurazioni Generali: upgrade Moody's, partecipazione UniCredit

Assicurazioni Generali S.p.A. (G) veniva scambiata a €41,83 nelle prime contrattazioni europee del 15 giugno 2026, vicino al massimo del range intraday della sessione di €40,97–€41,83, estendendo il suo rialzo ai massimi plurimensili. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il sentiment è stato sostenuto da diversi catalizzatori specifici della società. Moody's ha innalzato il rating di solidità finanziaria assicurativa (IFSR) del gruppo ad A1 da A2 con outlook stabile il 29 maggio 2026, citando il suo profilo aziendale e finanziario molto solido e posizionando il rating quattro notch sopra il sovrano italiano (Reinsurance News, 2 giugno 2026). Questo ha fatto seguito alla crescita dei premi lordi contabilizzati del primo trimestre 2026 del 6,8%, comunicata dalla società a fine marzo (Generali Group, consultato il 15 giugno 2026). Gli sviluppi della governance aziendale sono rimasti al centro dell'attenzione, dopo che UniCredit ha comunicato una partecipazione dell'8,72% in Generali all'assemblea generale di aprile e ha caratterizzato la quota come un investimento puramente finanziario (Reuters, 23 aprile 2026).

Outlook Generali di terze parti: le mosse degli azionisti influenzano i target

Al 15 giugno 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Assicurazioni Generali riflettono una gamma di opinioni modellate dai risultati del primo trimestre che hanno superato le attese, dall'attività del registro azionisti e dalle condizioni del più ampio settore finanziario italiano.

Revisione del target J.P. Morgan

L'analista di J.P. Morgan Farooq Hanif ha alzato il suo target price su Generali a €44 da €41, mantenendo un rating Buy. La revisione ha fatto seguito al risultato operativo del primo trimestre 2026 del gruppo di €2,23 miliardi, cresciuto dell'8,1% anno su anno e superiore alla stima del consensus aziendale (MarketScreener, 2 giugno 2026).

Revisione del target Berenberg

Berenberg ha ribadito il suo rating Buy su Generali e ha alzato il suo target price a €45,40 da €41. L'upgrade ha riflesso il momentum positivo del titolo, l'attività azionaria in corso e la continua esecuzione strategica da parte del management (MarketScreener, 15 giugno 2026).

Stock Analysis: panoramica broker

Stock Analysis ha aggregato le azioni dei singoli broker nel periodo dei risultati del primo trimestre 2026. Goldman Sachs ha mantenuto un rating Hold e alzato il suo target a €37,20 da €36,90, Oddo BHF ha innalzato il titolo a Hold con un target di €40, e J.P. Morgan ha mantenuto Buy a €41, tutti registrati il 21–22 maggio 2026. Barclays ha mantenuto un rating Sell a €28,50, il target pubblicato più basso nel panel al 26 maggio 2026 (Stock Analysis, 1° giugno 2026).

MarketScreener: consensus degli analisti

MarketScreener ha posizionato il consensus di 17 analisti a Outperform, con un target price medio a 12 mesi di €38,94 contro una chiusura precedente di €41,17. La differenza tra il prezzo corrente e la media del consensus si attestava a -5,42%, riflettendo il movimento del titolo sopra il punto medio del range degli analisti dall'inizio di giugno 2026 (MarketScreener, 15 giugno 2026).

Reuters: sviluppo azionario Intesa Sanpaolo

Reuters ha riportato che il consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo ha approvato l'acquisizione di una partecipazione del 3,01% in Generali l'8 giugno 2026 nell'ambito della sua offerta non sollecitata da €30,60 miliardi per Monte dei Paschi di Siena. L'amministratore delegato di Intesa Carlo Messina ha anche confermato che la banca intende mantenere la partecipazione del 13% in Generali detenuta tramite MPS e Mediobanca, escludendo però una scalata completa dell'assicuratore (Reuters, 9 giugno 2026).

Sintesi: tra queste fonti di terze parti, i target dei broker variano da €28,50 (Barclays, Sell) a €45,40 (Berenberg, Buy), con la media del consensus di 17 analisti a €38,94 (Outperform). Il prezzo corrente di €41,83 si colloca sopra tale media, mentre l'attività azionaria di UniCredit e Intesa Sanpaolo continua a figurare nei commenti degli analisti.

Le previsioni e i forecast di terze parti sono intrinsecamente incerti, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Risultati Assicurazioni Generali: ultimi dati e date future

Generali ha pubblicato il suo più recente aggiornamento finanziario il 21 maggio 2026, riportando un risultato operativo del primo trimestre 2026 di €2,23 miliardi, in crescita dell'8,1% anno su anno, con tutti e tre i segmenti che hanno contribuito positivamente (Reinsurance News, 21 maggio 2026). I premi lordi contabilizzati sono aumentati del 6,8% a €28,20 miliardi, trainati dalla crescita del segmento Vita del 7,5% a €17,20 miliardi e dalla crescita P&C del 5,8% a €10,97 miliardi (Generali Group, 21 maggio 2026). Il risultato netto adjusted è cresciuto del 5,2% a €1,30 miliardi; escludendo un onere fiscale francese una tantum, la crescita sottostante è stata del 9,3%.

Nel trimestre, il segmento Asset and Wealth Management ha registrato un risultato operativo di €324 milioni, in crescita del 15,5%, mentre i flussi netti Vita sono saliti a €4,30 miliardi da €3 miliardi nel primo trimestre 2025. Il combined ratio P&C si è ampliato al 90,5% dall'89,7% di un anno prima, riflettendo perdite da catastrofi naturali non scontate di 4,8 punti percentuali, o €426 milioni, guidate principalmente da un significativo evento temporalesco in Portogallo (Reinsurance News, 21 maggio 2026). Dopo i risultati, Generali ha riconfermato gli obiettivi del piano strategico Lifetime Partner 27: Driving Excellence, inclusa una crescita media annua dell'utile per azione dell'8%–10% fino al 2027 (Reuters, 21 maggio 2026).

Il prossimo evento finanziario programmato è la pubblicazione dei risultati del secondo trimestre 2026 il 6 agosto 2026, quando si riunirà anche il Consiglio di Amministrazione (MarketScreener, 15 giugno 2026). La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026 del gruppo è prevista per la stessa data, secondo il calendario finanziario ufficiale. Un Analyst and Investor Day è confermato per il 18 novembre 2026, dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre 2026 il 13 novembre 2026 (Generali Group, 15 giugno 2026).

Prezzo azioni G: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni G veniva scambiato a €41,83 nelle prime contrattazioni europee del 15 giugno 2026, sopra le medie mobili chiave e vicino al massimo del range intraday della sessione di €40,97–€41,83. Le medie mobili semplici (SMA) a 20, 50, 100 e 200 giorni, rispettivamente a circa €39, €38, €36 e €35, formavano una struttura ascendente sotto il prezzo, con un allineamento 20-sopra-50 intatto nell'intera famiglia delle SMA, secondo i dati di TradingView. La media mobile Hull (9) a €41,71 correva vicino all'ultimo prezzo, indicando che l'azione recente dei prezzi rimaneva elevata rispetto alle misure di trend di breve termine.

L'indice di forza relativa a 14 giorni si attestava a 71,64, posizionandosi in territorio teso sopra 70. Letture a questo livello sono state storicamente associate a un forte momentum di breve termine, ma possono anche precedere fasi di consolidamento, secondo i dati degli oscillatori di TradingView. L'average directional index (14) leggeva 24,77, avvicinandosi alla soglia spesso associata a un trend stabilito.

Nel framework dei pivot classici di TradingView, la resistenza R1 si collocava a €39,89 – già sotto il prezzo corrente – mentre R2 a €41,06 era stata anch'essa superata intraday. R3 a €43,79 rappresentava il prossimo riferimento al rialzo. Al ribasso, il pivot classico (P) a €38,33 si allineava strettamente con la SMA a 20 giorni a €39,26, formando un'area di supporto iniziale. Un movimento sotto tale zona porterebbe in vista S1 a €37,16, con la SMA a 100 giorni vicino a €36 che funge da riferimento della media mobile più ampia sottostante (TradingView, 15 giugno 2026).

Questa è un'analisi tecnica a solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Storico prezzi azioni Assicurazioni Generali (2024–2026)

Il prezzo delle azioni di G ha aperto giugno 2024 vicino a €23, estendendo una graduale salita in corso dalla metà del 2023 in mezzo al miglioramento del sentiment del settore assicurativo europeo e alla narrativa di ripresa degli utili di Generali.

Il titolo è salito gradualmente nella seconda metà del 2024, chiudendo l'anno a €27,27 il 30 dicembre 2024 – un guadagno di circa il 18% nell'anno solare – mentre il gruppo continuava a realizzare il suo piano strategico Lifetime Partner e i mercati azionari italiani più ampi attiravano rinnovato interesse.

Il 2025 si è aperto con una nota più debole, con G che è sceso verso €27–€28 a gennaio prima di recuperare. Un pullback più marcato è seguito ad aprile 2025, quando il titolo ha testato minimi vicino a €28,86 l'11 aprile in mezzo alla volatilità globale legata ai dazi dopo gli annunci commerciali del 'Liberation Day' dell'amministrazione Trump. Le azioni hanno successivamente recuperato verso €35 entro maggio 2025, aiutate da un forte risultato operativo dell'intero anno 2025 di €8 miliardi, che il gruppo ha comunicato a marzo 2026.

Il rally si è esteso nel 2026. G ha chiuso il 2025 a €35,83 e si è mosso costantemente al rialzo nella prima metà dell'anno, superando €40 all'inizio di giugno 2026 dopo che Moody's ha innalzato il rating di solidità finanziaria assicurativa di Generali ad A1 e J.P. Morgan ha alzato il suo target price a €44. Il titolo ha chiuso a €41,87 il 15 giugno 2026, in rialzo di circa il 16,9% da inizio anno.