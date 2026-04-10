Negozia Assicurazioni Generali SPA - G1 CFD

Su Assicurazioni Generali SpA

Assicurazioni Generali - Società per Azioni è una società con sede in Italia impegnata nei settori assicurativo e finanziario. Il Gruppo opera attraverso tre sezioni: Vita, Non-vita (proprietà e danni) e Holding ed altri affari. La sezione Vita comprende prodotti di risparmio e protezione, sia individuali che per famiglie, oltre a prodotti con fini d'investimento per compagnie. La sezione Non-vita fornisce vari prodotti assicurativi relativi a danno, incidenti, salute e piani aziendali. Il segmento Holding ed altri affari include beni non assicurativi, principalmente attività di banking ed asset management. L'Azienda è attiva a livello globale.

Il prezzo attuale dell'azione Assicurazioni Generali SPA è di 36.15 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Lottery.com Inc., Histogen Inc., Dassault Aviat, Pan American Silver Corp., Latch, Inc. e Appfolio Inc. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.