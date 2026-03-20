Previsioni azioni Amazon: Prime Video UltraAmazon sta modificando l'offerta e i prezzi di Prime Video, mentre le pressioni sui costi legate ai dazi rimangono al centro dell'attenzione e i mercati seguono l'ultima decisione della Federal Reserve statunitense. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Amazon.com, Inc. (AMZN) viene scambiata a $216,05 nelle prime contrattazioni europee alle 10:35 UTC del 18 marzo 2026, in rialzo rispetto alla chiusura della sessione precedente di $215,20, e all'interno di un range intraday ristretto di $210,18–$216,32. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il sentiment intorno ad AMZN è sostenuto da diversi sviluppi concomitanti. Amazon ha confermato il lancio di Prime Video Ultra, rinominando il suo livello di streaming senza pubblicità e aumentando il prezzo mensile da $2,99 a $4,99, con effetto dal 10 aprile 2026, una mossa che secondo gli analisti potrebbe sostenere i ricavi da abbonamento (9to5Mac, 13 marzo 2026). Separatamente, il CEO Andy Jassy ha segnalato a gennaio che i dazi stanno iniziando a riflettersi sui prezzi dei prodotti, mantenendo sotto osservazione le dinamiche di costo e margine (Reuters, 20 gennaio 2026). A livello macro, il FOMC sta concludendo oggi la sua riunione di due giorni, con i mercati che prezzano un mantenimento quasi certo dei tassi nell'attuale range target del 3,50%–3,75% (Business Insider, 17 marzo 2026) in un contesto di report sull'occupazione di febbraio più debole che ha mostrato una perdita di 92.000 posizioni e una disoccupazione al 4,4%. (Multibagg AI, 13 marzo 2026)
Previsioni azioni Amazon 2026–2030: Target di prezzo di terze parti
Al 18 marzo 2026, le previsioni sulle azioni Amazon di terze parti riflettono un dibattito in corso sull'assorbimento delle spese in conto capitale nel breve termine rispetto al potenziale di monetizzazione di AWS e AI nel lungo termine. I seguenti target riassumono le view dei broker e del consenso attuali in questo periodo.
Wolfe Research (innalzamento target – outperform)
Wolfe Research alza il suo target di prezzo a 12 mesi su AMZN a $255 da $250, mantenendo un rating Outperform. La cifra rivista della società segue i risultati del Q4 2025 di Amazon, in cui i ricavi di $213,39 miliardi sono risultati superiori alla stima di consenso di $211,02 miliardi, mentre l'EPS di $1,95 ha mancato di poco la previsione di $1,97 per $0,02 (MarketBeat, 10 marzo 2026).
MarketBeat (aggregato consenso broker)
MarketBeat riporta una previsione media di consenso a 12 mesi sulle azioni AMZN di $286,93, derivata da 58 rating di analisti, con 53 Buy, 4 Hold e 1 Strong Buy, e nessun rating Sell registrato. Il rating di consenso si attesta su Moderate Buy, con target individuali che variano da $195 a $315 in mezzo a opinioni divergenti sui tempi di recupero delle spese in conto capitale per l'AI (MarketBeat, 10 marzo 2026).
Wells Fargo (riduzione target – overweight)
Wells Fargo aggiusta modestamente il suo target di prezzo su AMZN a $304 da $305, mantenendo un rating Overweight. La riduzione minore riflette assunzioni aggiornate sui margini alla luce del programma di spese in conto capitale di $200 miliardi annunciato da Amazon per il 2026, mentre la società mantiene una view costruttiva sulla crescita dei ricavi da AWS e pubblicità (Yahoo Finance, 25 febbraio 2026).
MarketScreener (consenso broker)
MarketScreener aggrega la copertura di 67 analisti, posizionando il target medio a 12 mesi su AMZN a $281,35, all'interno di un range di $175–$360, con un rating medio di consenso di Buy. L'ampiezza di questo range riflette diverse assunzioni sulla tempistica con cui l'infrastruttura AI di AWS si tradurrà in espansione dei margini (MarketScreener, 17 marzo 2026).
Public.com (tracker consenso analisti)
Public.com posiziona il target di prezzo di consenso degli analisti a 12 mesi su AMZN a $282,23, con un consenso Buy nella base di analisti contribuenti. La cifra si allinea ampiamente con altri aggregatori, poiché i punti di riferimento ricorrenti nelle previsioni includono l'espansione della capacità AWS, la partnership cloud Amazon-OpenAI da $50 miliardi e le dinamiche di trasferimento dei costi daziari nel breve termine (Public.com, 16 marzo 2026).
Le previsioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Prezzo azioni AMZN: Panoramica tecnica
Il prezzo delle azioni AMZN viene scambiato a $216,05 alle 10:35 UTC del 18 marzo 2026, mantenendosi all'interno del range di sessione di $210,18–$216,32. Il prezzo si trova sopra il cluster di medie mobili a breve termine delle SMA a 20/50/100/200 giorni a circa $211 / $223 / $227 / $225, anche se le SMA a 50, 100 e 200 giorni registrano tutte segnali di vendita, indicando che il titolo rimane al di sotto delle sue medie a medio e lungo termine. La SMA a 20 giorni a $211 è il supporto più vicino all'interno di quel cluster, con il prezzo attualmente scambiato sopra di essa.
L'RSI a 14 giorni si attesta a 51,43, una lettura neutrale che non indica un chiaro bias direzionale. L'ADX a 19,30 scende al di sotto della soglia di 25, coerente con un trend che manca di momentum chiaramente stabilito in entrambe le direzioni.
Al rialzo, il pivot classico R1 a $238,90 è il primo punto di riferimento significativo; una chiusura giornaliera sopra quel livello metterebbe in vista l'area R2 vicino a $267,80. Anche il livello di $220 merita attenzione come riferimento round-number vicino, entro il 2% dall'ultimo prezzo.
In caso di ribassi, il pivot classico a $217,45 offre un supporto iniziale vicino ai livelli attuali. Al di sotto, la SMA a 20 giorni vicino a $211 rappresenta il supporto di media mobile più vicino; una chiusura giornaliera al di sotto di quel livello potrebbe aprire la strada al pivot S1 a $188,55, che si allinea ampiamente con i minimi del range di febbraio (TradingView, 18 marzo 2026).
Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno strumento.
Storico prezzo azioni Amazon (2024–2026)
Il prezzo delle azioni AMZN ha aperto marzo 2024 intorno a $175, per poi salire costantemente durante la primavera e l'estate, raggiungendo la soglia dei $200 all'inizio di luglio 2024. Il titolo ha toccato un massimo biennale di $259,06 il 3 novembre 2025, sostenuto dai solidi risultati del Q3 2025 e dallo slancio generale del settore tecnologico.
Dopo aver raggiunto quel massimo, AMZN è entrato sotto pressione, con la volatilità in aumento all'inizio del 2026 in mezzo a preoccupazioni di mercato più ampie legate ai dazi e a pressioni sui costi specifiche dell'azienda. Il titolo è poi sceso a un minimo di $197,85 il 5 febbraio 2026 dopo i risultati del Q4 2025, prima di stabilizzarsi e risalire sopra i $200 nelle settimane successive.
AMZN ha chiuso a $216,25 il 18 marzo 2026, circa il 12,5% al di sotto del suo picco di novembre 2025. Questo lascia il prezzo dell'azione modestamente al di sotto dell'apertura del 1° gennaio 2026 di $237,24, pur rimanendo sopra la chiusura di $193,38 registrata il 18 marzo 2025.
I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Amazon (AMZN): View degli analisti Capital.com
Il prezzo delle azioni AMZN di Amazon ha attraversato due anni turbolenti, passando dalla metà dei $170 all'inizio del 2024 a un massimo storico di $259,06 a novembre 2025, prima di ritirarsi bruscamente a un minimo di $160,50 ad aprile 2025 in mezzo all'ampia volatilità di mercato guidata dai dazi. Il recupero da allora è stato notevole, con AMZN che torna a scambiare sopra i $216 al 18 marzo 2026. Un pilastro chiave di questa narrativa di recupero è AWS, dove il CEO Andy Jassy ha dichiarato a marzo 2026 che lo sviluppo dell'AI potrebbe spingere i ricavi annuali di AWS verso i $600 miliardi entro il 2036, rispetto ai $128,7 miliardi del 2025. Tuttavia, proiezioni di tale portata comportano un'incertezza significativa e dipendono dall'adozione aziendale sostenuta dell'AI che superi la concorrenza di Azure e Google Cloud.
Dall'altro lato del bilancio, il business retail di Amazon affronta uno scenario più complesso. Il CEO Jassy ha riconosciuto a Davos a gennaio 2026 che i dazi dell'amministrazione Trump si stanno riflettendo sui prezzi dei prodotti, con alcuni venditori terzi che trasferiscono i costi ai consumatori e altri che li assorbono. Sebbene la spesa dei consumatori sia rimasta relativamente resiliente finora, qualsiasi indebolimento della domanda discrezionale o un'ulteriore escalation dei dazi potrebbe pesare sui margini retail. Nel frattempo, il programma di spese in conto capitale di $200 miliardi previsto per il 2026 sostiene la capacità cloud a lungo termine, ma esercita anche pressione sul free cash flow nel breve termine — un fattore riflesso in diversi broker che hanno ridotto i loro target di prezzo a febbraio 2026.
I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Sentiment dei clienti Capital.com per i CFD su Amazon
Al 18 marzo 2026, il posizionamento dei clienti Capital.com nei CFD su Amazon è orientato verso le posizioni long: 95,9% acquirenti vs 4,1% venditori, con gli acquirenti in vantaggio di 91,8 punti percentuali e il sentiment posizionato fermamente in territorio heavy-buy, unilaterale. Questa istantanea riflette le posizioni aperte su Capital.com e può cambiare.
Riepilogo – Amazon 2026
- AMZN viene scambiata a $216,05 alle 10:35 UTC del 18 marzo 2026, in recupero da un minimo biennale di $160,50 ad aprile 2025 e rimanendo ben al di sotto del picco di novembre 2025 di $259,06.
- Le medie mobili a breve termine (SMA a 20 giorni intorno a $211) suggeriscono un supporto nel breve termine, mentre le SMA a 50, 100 e 200 giorni si trovano tutte sopra il prezzo attuale, registrando segnali di vendita; l'RSI a 14 giorni registra un neutrale 51,43.
- I driver chiave includono l'espansione AI di AWS, con il CEO Andy Jassy che proietta ricavi fino a $600 miliardi entro il 2036, controbilanciati da un impegno di spese in conto capitale di $200 miliardi per il 2026 che pesa sul free cash flow nel breve termine.
- Il trasferimento dei dazi rimane un punto di osservazione, con Jassy che ha riconosciuto a Davos a gennaio 2026 che i dazi all'importazione statunitensi si stanno riflettendo sui prezzi dei prodotti nel marketplace retail di Amazon.
- Amazon ha lanciato Prime Video Ultra a marzo 2026, aumentando il prezzo dell'add-on streaming senza pubblicità da $2,99 a $4,99; gli analisti notano un potenziale rialzo dei ricavi da abbonamento insieme al rischio di una domanda più debole se i clienti si dimostreranno sensibili al prezzo.
I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
FAQ
Chi possiede la maggior parte delle azioni Amazon?
Il fondatore di Amazon Jeff Bezos rimane il maggiore azionista individuale della società, sebbene la sua partecipazione sia diminuita nel tempo poiché ha venduto azioni e diversificato le sue partecipazioni. Altri grandi detentori includono importanti investitori istituzionali come Vanguard e BlackRock, che possiedono azioni Amazon attraverso fondi e prodotti di gestione patrimoniale. I livelli di proprietà possono cambiare nel tempo, quindi gli investitori di solito esaminano gli ultimi documenti societari o le fonti di dati di mercato per la ripartizione più aggiornata.
Qual è la previsione del prezzo delle azioni Amazon a 5 anni?
Non esiste un'unica previsione quinquennale sulle azioni AMZN, poiché le proiezioni a lungo termine variano ampiamente tra gli analisti e dipendono da assunzioni sulla crescita di AWS, la monetizzazione dell'AI, i margini retail, le spese in conto capitale e il contesto economico più ampio. Le previsioni a lungo termine sono anche intrinsecamente incerte perché le performance aziendali, la concorrenza, la regolamentazione e la domanda dei consumatori possono tutte cambiare nel tempo. Per questo motivo, le previsioni sono da trattare come opinioni esterne piuttosto che indicatori affidabili della futura performance del prezzo delle azioni.
Amazon è un buon titolo da acquistare?
Se Amazon sia un buon titolo da acquistare dipende dagli obiettivi individuali, dalla tolleranza al rischio, dall'orizzonte temporale e dalla visione delle prospettive dell'azienda. Alcuni partecipanti al mercato si concentrano sull'esposizione di Amazon al cloud computing, alla pubblicità e all'AI, mentre altri prestano maggiore attenzione alla valutazione, alla pressione sui margini e ai costi legati ai dazi. Come per qualsiasi azione, le prospettive includono sia opportunità che rischi, quindi è importante valutare attentamente l'azienda e le condizioni di mercato piuttosto che affidarsi a un'unica opinione.
Il prezzo delle azioni Amazon potrebbe salire o scendere?
Il prezzo delle azioni Amazon potrebbe muoversi in entrambe le direzioni a seconda degli sviluppi specifici dell'azienda e delle condizioni di mercato più ampie. I fattori che possono influenzare il titolo includono le performance di AWS, i ritorni sugli investimenti legati all'AI, la domanda retail, i margini operativi, gli effetti dei dazi e le aspettative sui tassi di interesse. Anche i fattori tecnici e il sentiment generale possono influenzare l'azione di prezzo nel breve termine. Poiché questi driver possono cambiare rapidamente, i movimenti del prezzo delle azioni sono incerti e i risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Dovrei investire nelle azioni Amazon?
Decidere se investire nelle azioni Amazon è una decisione personale e non qualcosa a cui una guida di mercato generale può rispondere per ogni investitore. Dipende da fattori quali gli obiettivi finanziari, l'orizzonte di investimento, l'esposizione complessiva del portafoglio e la tolleranza al rischio. Amazon può attrarre coloro che cercano esposizione alla tecnologia statunitense a grande capitalizzazione, ma il titolo comporta anche rischi specifici dell'azienda e di mercato. Chiunque stia considerando un investimento dovrebbe esaminare le proprie circostanze e, ove appropriato, cercare consulenza finanziaria indipendente.
Posso negoziare CFD su Amazon su Capital.com?
Sì, puoi negoziare CFD su Amazon su Capital.com. Il trading di CFD su azioni ti consente di speculare sui movimenti di prezzo senza possedere l'asset sottostante e di assumere posizioni long o short. Tuttavia, i contratti per differenza (CFD) vengono negoziati a margine e la leva amplifica sia i profitti che le perdite. Dovresti assicurarti di comprendere come funziona il trading di CFD, valutare la tua tolleranza al rischio e riconoscere che le perdite possono verificarsi rapidamente.