I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Amazon (AMZN): View degli analisti Capital.com

Il prezzo delle azioni AMZN di Amazon ha attraversato due anni turbolenti, passando dalla metà dei $170 all'inizio del 2024 a un massimo storico di $259,06 a novembre 2025, prima di ritirarsi bruscamente a un minimo di $160,50 ad aprile 2025 in mezzo all'ampia volatilità di mercato guidata dai dazi. Il recupero da allora è stato notevole, con AMZN che torna a scambiare sopra i $216 al 18 marzo 2026. Un pilastro chiave di questa narrativa di recupero è AWS, dove il CEO Andy Jassy ha dichiarato a marzo 2026 che lo sviluppo dell'AI potrebbe spingere i ricavi annuali di AWS verso i $600 miliardi entro il 2036, rispetto ai $128,7 miliardi del 2025. Tuttavia, proiezioni di tale portata comportano un'incertezza significativa e dipendono dall'adozione aziendale sostenuta dell'AI che superi la concorrenza di Azure e Google Cloud.

Dall'altro lato del bilancio, il business retail di Amazon affronta uno scenario più complesso. Il CEO Jassy ha riconosciuto a Davos a gennaio 2026 che i dazi dell'amministrazione Trump si stanno riflettendo sui prezzi dei prodotti, con alcuni venditori terzi che trasferiscono i costi ai consumatori e altri che li assorbono. Sebbene la spesa dei consumatori sia rimasta relativamente resiliente finora, qualsiasi indebolimento della domanda discrezionale o un'ulteriore escalation dei dazi potrebbe pesare sui margini retail. Nel frattempo, il programma di spese in conto capitale di $200 miliardi previsto per il 2026 sostiene la capacità cloud a lungo termine, ma esercita anche pressione sul free cash flow nel breve termine — un fattore riflesso in diversi broker che hanno ridotto i loro target di prezzo a febbraio 2026.

I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Sentiment dei clienti Capital.com per i CFD su Amazon

Al 18 marzo 2026, il posizionamento dei clienti Capital.com nei CFD su Amazon è orientato verso le posizioni long: 95,9% acquirenti vs 4,1% venditori, con gli acquirenti in vantaggio di 91,8 punti percentuali e il sentiment posizionato fermamente in territorio heavy-buy, unilaterale. Questa istantanea riflette le posizioni aperte su Capital.com e può cambiare.

Riepilogo – Amazon 2026

AMZN viene scambiata a $216,05 alle 10:35 UTC del 18 marzo 2026, in recupero da un minimo biennale di $160,50 ad aprile 2025 e rimanendo ben al di sotto del picco di novembre 2025 di $259,06.

Le medie mobili a breve termine (SMA a 20 giorni intorno a $211) suggeriscono un supporto nel breve termine, mentre le SMA a 50, 100 e 200 giorni si trovano tutte sopra il prezzo attuale, registrando segnali di vendita; l'RSI a 14 giorni registra un neutrale 51,43.

I driver chiave includono l'espansione AI di AWS, con il CEO Andy Jassy che proietta ricavi fino a $600 miliardi entro il 2036, controbilanciati da un impegno di spese in conto capitale di $200 miliardi per il 2026 che pesa sul free cash flow nel breve termine.

Il trasferimento dei dazi rimane un punto di osservazione, con Jassy che ha riconosciuto a Davos a gennaio 2026 che i dazi all'importazione statunitensi si stanno riflettendo sui prezzi dei prodotti nel marketplace retail di Amazon.

Amazon ha lanciato Prime Video Ultra a marzo 2026, aumentando il prezzo dell'add-on streaming senza pubblicità da $2,99 a $4,99; gli analisti notano un potenziale rialzo dei ricavi da abbonamento insieme al rischio di una domanda più debole se i clienti si dimostreranno sensibili al prezzo.

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