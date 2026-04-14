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Über Shiseido Company, Limited

Shiseido Company, Limited ist ein in Japan ansässiges Unternehmen, das sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Kosmetika, Toilettenartikeln, Körperpflegeprodukten, Friseur- und Schönheitsprodukten beschäftigt. Das Unternehmen ist in sieben Geschäftsfeldern tätig. Das Segment Japan vertreibt in Japan Kosmetika, Toilettenartikel, Körperpflegeprodukte, Schönheitsmittel und rezeptfreie Medikamente. Das Segment China und das Segment Asien-Pazifik produzieren und verkaufen Kosmetik-, Körperpflege- und Körperpflegeprodukte in China und Asien-Ozeanien ohne Japan und China. Das Segment Amerika und Europa produziert und vertreibt Kosmetik- und Körperpflegeartikel in Amerika sowie in Europa & dem Mittleren Osten & Afrika. Das Segment Reise-Einzelhandel verkauft Kosmetika und Körperpflegeartikel in Duty-Free-Shops auf der ganzen Welt mit Ausnahme von Japan. Das Segment Professional verkauft Friseur- und Kosmetikprodukte in Japan, China und Asien. Das Unternehmen betreibt auch das wissenschaftliche Pioniergeschäft mit kosmetischen Rohstoffen und medizinischen Medikamenten sowie das Lebensmittel- und Getränkegeschäft.

Der aktuelle realtimekurs der Shiseido Company, Limited Aktie beträgt 3200.39 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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