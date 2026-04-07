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Monatliche Spread-Rückvergütungen von bis zu 20 %, beginnend mit dem ersten Trade und abhängig vom Handelsvolumen.
Hebel von bis zu 500:1 auf Forex, Indizes, Öl und Gold sowie bis zu 33:1 auf Aktien verfügbar.
24/7-Kundensupport über mehrere Kanäle und Sprachen verfügbar.
Einladungen zu exklusiven Events weltweit.
Ein Empfehlungsprogramm für professionelle Kunden mit Prämien von bis zu 2.500 USD basierend auf qualifizierender Handelsaktivität. Es gelten Bedingungen.
Ein Prozentsatz Ihres Spreads wird monatlich zurückerstattet, beginnend mit Ihrem ersten Trade.
|Volumen der Positionen
|0 Mio. $ – 5 Mio. $
|5 Mio. $ – 10 Mio. $
|> 10 Mio. $
|Rückvergütung %
|5 %
|10 %
|20 %
Bitte beachten Sie hier die Geschäftsbedingungen für unsere Rabattprogramme.
Maximaler Pro-Hebel 500:1
Margin-Äquivalent 0,2 %
Maximaler Pro-Hebel 500:1
Margin-Äquivalent 0,2 %
Maximaler Pro-Hebel 500:1
Margin-Äquivalent 0,2 %
Maximaler Pro-Hebel 500:1
Margin-Äquivalent 0,2 %
Maximaler Pro-Hebel 33:1
Margin-Äquivalent 3,03 %
Maximaler Pro-Hebel 100:1
Margin-Äquivalent 1 %
Ein Empfehlungsprogramm für professionelle Kunden mit Geldrückvergütungen von bis zu 2.500 USD pro qualifizierter Empfehlung.
Rückvergütungen werden auf Grundlage der qualifizierenden Spreads berechnet, die der geworbene Kunde innerhalb von 90 Tagen zahlt.
Es gelten Bedingungen.2
200 USD werden ausgezahlt, wenn ein geworbener Kunde:
ein Professional-Konto eröffnet und verifiziert
mindestens 200 USD (oder den entsprechenden Gegenwert) einzahlt
mindestens drei Trades platziert
Weitere Rückvergütungen werden gezahlt, sobald der geworbene Kunde qualifizierende Spreads zahlt:
+300 USD nach 500 USD an qualifizierenden Spreads
+500 USD nach 1.000 USD an qualifizierenden Spreads
+1.500 USD nach 5.000 USD an qualifizierenden Spreads
Die Prämien sind kumulativ, bis zu 2.500 USD pro geworbenem Kunden.
Ein geworbener Kunde qualifiziert sich als Professional-Kontoinhaber und erfüllt die anfänglichen Anforderungen.
Eine Rückvergütung von 200 USD wird ausgezahlt.
Innerhalb von 90 Tagen zahlt der geworbene Kunde 1.000 USD an qualifizierenden Spreads.
Zusätzliche Rückvergütungen von 800 USD werden ausgezahlt, sodass sich insgesamt 1.000 USD an Rückvergütungen ergeben.
Professionelle Konten bieten einen höheren Hebel als Privatkonten. Dies erhöht die Marktexponierung, kann jedoch auch Verluste verstärken, wenn sich die Märkte gegen Sie bewegen.
Bei professionellen Kunden wird von größeren Trading-Kenntnissen und mehr Erfahrung ausgegangen. Unsere Kommunikation setzt daher Vertrautheit mit Märkten und Trading-Konzepten voraus.
Sobald Sie Ihren Antrag eingereicht haben, werden wir Ihre Eignung für ein Pro-Konto prüfen und Sie per E-Mail benachrichtigen, ob Sie die Voraussetzungen erfüllen.
Eröffnen Sie ein neues Privatkonto
Melden Sie sich in Ihrem neu erstellten Konto an und gehen Sie zu „Konto“ oder klicken Sie auf „Live“ in der oberen rechten Ecke Ihrer Webplattform
Klicken Sie auf „Auf Pro upgraden“ und reichen Sie die erforderlichen Informationen im Online-Antrag ein
1Gehebeltes Trading verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste und ist daher riskant.
2Weitere Informationen zu den Bedingungen unseres Empfehlungsprogramms finden Sie hier.