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Das Professional-Konto bei Capital.com

Nachfolgend finden Sie alle Details zu den Funktionen des Pro-Kontos, den Teilnahmevoraussetzungen und dem Antragsprozess.

Anwenden

Funktionen für professionelle Kunden bei Capital.com

Spread-Rückvergütungen

Monatliche Spread-Rückvergütungen von bis zu 20 %, beginnend mit dem ersten Trade und abhängig vom Handelsvolumen.

Höherer Hebel1

Hebel von bis zu 500:1 auf Forex, Indizes, Öl und Gold sowie bis zu 33:1 auf Aktien verfügbar.

Persönlicher Kundenbetreuer

24/7-Kundensupport über mehrere Kanäle und Sprachen verfügbar.

Zugang zu exklusiven Veranstaltungen

Einladungen zu exklusiven Events weltweit.

Pro-Empfehlungen

Ein Empfehlungsprogramm für professionelle Kunden mit Prämien von bis zu 2.500 USD basierend auf qualifizierender Handelsaktivität. Es gelten Bedingungen.

Geldrückvergütungen

Ein Prozentsatz Ihres Spreads wird monatlich zurückerstattet, beginnend mit Ihrem ersten Trade.

Volumen der Positionen 0 Mio. $ – 5 Mio. $ 5 Mio. $ – 10 Mio. $ > 10 Mio. $
Rückvergütung % 5 % 10 % 20 %

Bitte beachten Sie hier die Geschäftsbedingungen für unsere Rabattprogramme.

Höherer maximaler Hebel

Volle Marktexponierung bei geringeren Margin-Anforderungen.¹

Hauptwährungspaare

Maximaler Pro-Hebel     500:1

Margin-Äquivalent    0,2 %

Hauptindizes

Maximaler Pro-Hebel     500:1

Margin-Äquivalent    0,2 %

Gold

Maximaler Pro-Hebel     500:1

Margin-Äquivalent    0,2 %

Öl

Maximaler Pro-Hebel     500:1

Margin-Äquivalent    0,2 %

Große Aktienwerte

Maximaler Pro-Hebel     33:1

Margin-Äquivalent    3,03 %

Kryptowährungen

Maximaler Pro-Hebel     100:1

Margin-Äquivalent    1 %

Freund empfehlen

Ein Empfehlungsprogramm für professionelle Kunden mit Geldrückvergütungen von bis zu 2.500 USD pro qualifizierter Empfehlung.

Rückvergütungen werden auf Grundlage der qualifizierenden Spreads berechnet, die der geworbene Kunde innerhalb von 90 Tagen zahlt.

  Es gelten Bedingungen.2

Empfehlungsstruktur

200 USD werden ausgezahlt, wenn ein geworbener Kunde:

  • ein Professional-Konto eröffnet und verifiziert

  • mindestens 200 USD (oder den entsprechenden Gegenwert) einzahlt

  • mindestens drei Trades platziert

Zusätzliche Rückvergütungsbeträge

Weitere Rückvergütungen werden gezahlt, sobald der geworbene Kunde qualifizierende Spreads zahlt:

  • +300 USD nach 500 USD an qualifizierenden Spreads

  • +500 USD nach 1.000 USD an qualifizierenden Spreads

  • +1.500 USD nach 5.000 USD an qualifizierenden Spreads

Die Prämien sind kumulativ, bis zu 2.500 USD pro geworbenem Kunden.

Beispiel

  1. Ein geworbener Kunde qualifiziert sich als Professional-Kontoinhaber und erfüllt die anfänglichen Anforderungen.

  2. Eine Rückvergütung von 200 USD wird ausgezahlt.

  3. Innerhalb von 90 Tagen zahlt der geworbene Kunde 1.000 USD an qualifizierenden Spreads.

  4. Zusätzliche Rückvergütungen von 800 USD werden ausgezahlt, sodass sich insgesamt 1.000 USD an Rückvergütungen ergeben.

Was Sie vor Ihrer Antragstellung berücksichtigen sollten

Der Status als professioneller Kunde unterscheidet sich wesentlich von einem Privatkonto. Die folgenden Punkte sollten vor der Antragstellung berücksichtigt werden.

Höherer Hebel1

Professionelle Konten bieten einen höheren Hebel als Privatkonten. Dies erhöht die Marktexponierung, kann jedoch auch Verluste verstärken, wenn sich die Märkte gegen Sie bewegen.

Anspruchsvolle Sprache und vorausgesetzte Erfahrung

Bei professionellen Kunden wird von größeren Trading-Kenntnissen und mehr Erfahrung ausgegangen. Unsere Kommunikation setzt daher Vertrautheit mit Märkten und Trading-Konzepten voraus.

Bereits Kunde?Neu bei Capital.com?Antragsprozess

Sobald Sie Ihren Antrag eingereicht haben, werden wir Ihre Eignung für ein Pro-Konto prüfen und Sie per E-Mail benachrichtigen, ob Sie die Voraussetzungen erfüllen.

Noch kein Capital.com-Konto?

  1. Eröffnen Sie ein neues Privatkonto

  2. Melden Sie sich in Ihrem neu erstellten Konto an und gehen Sie zu „Konto“ oder klicken Sie auf „Live“ in der oberen rechten Ecke Ihrer Webplattform

  3. Klicken Sie auf „Auf Pro upgraden“ und reichen Sie die erforderlichen Informationen im Online-Antrag ein

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Bestehender Kunde?

  1. Melden Sie sich in Ihrer App oder Web-Plattform von Capital.com an
  2. Öffnen Sie Ihr App-Menü und navigieren Sie zu Konto oder klicken Sie auf „Live“ in der oberen rechten Ecke Ihrer Web-Plattform
  3. Klicken Sie auf „Auf Pro upgraden“ und reichen Sie die erforderlichen Informationen im Online-Antrag ein
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1Gehebeltes Trading verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste und ist daher riskant. 

2Weitere Informationen zu den Bedingungen unseres Empfehlungsprogramms finden Sie hier.