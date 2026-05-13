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Ist Capital.com sicher?

Ihre Sicherheit ist unsere Priorität. Hier erfahren Sie, wie wir Ihr Geld sowie Ihre Daten schützen und eine robuste Handelsplattform bereitstellen, der 857,000+ Trader weltweit vertrauen.

Wie Capital.com Sie schützt

Wir sorgen für Ihre Sicherheit durch eine Reihe von Maßnahmen zum Kundenschutz und zur Datensicherheit. Diese dienen dazu, Ihr Geld zu schützen, Transparenz zu bewahren und eine sichere Handelsumgebung zu gewährleisten.

Getrennte Gelder

Ihr Geld ist von unseren Geldern bei führenden Banken getrennt – es wird niemals für unseren Geschäftsbetrieb verwendet.

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Negativsaldo-Schutz

Wenn Ihr Konto unter null fällt, laden wir es automatisch wieder auf.

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Risikomanagement-Tools

Sie können Ihr Geld mit den Tools der App schützen, die Ihre Positionen automatisch schließen.

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Internationale Sicherheitsstandards

Die Sicherheit Ihrer Daten und Zahlungen wird durch unsere Konformität mit ISO 27001 und PCI DSS gewährleistet.

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Schutz vor Cyber-Bedrohungen

Sie können sich darauf verlassen, dass wir marktführende Sicherheitslösungen einsetzen, um Ihre Daten zu schützen.

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Ein engagiertes, kompetentes Team

Ihr Geld und Ihre Daten werden von hochqualifizierten Fachkräften verwaltet und unterliegen einem strengen Berechtigungssystem.

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Wie Ihr Geld geschützt wird

Wir sind weltweit in fünf Finanzgerichtsbarkeiten reguliert, einschließlich der Securities Commission of The Bahamas (SCB). Das bedeutet, dass Ihr Geld auf verschiedene Weisen geschützt ist.

Ihr Geld ist gesichert

Die von Ihnen bei uns eingezahlten Gelder sind entsprechend den gesetzlichen Regulierungen geschützt. Das bedeutet, dass Ihr Geld ohne Ausnahme auf getrennten Konten bei regulierten Banken gehalten wird. Wir können Ihr Geld niemals für unsere Geschäftstätigkeit nutzen.

Sie werden uns niemals Geld aufgrund von Trading-Verlusten schulden

In Übereinstimmung mit den regulatorischen Anforderungen verfügt Ihr Konto über einen Negativsaldo-Schutz. Das bedeutet, dass Ihre Trading-Verluste als Privatkunde niemals das Guthaben auf Ihrem Konto übersteigen können.

Sie verfügen über Tools zum Schutz Ihres Kapitals

In unserer App können Sie die Kontrolle darüber übernehmen, wie viel Sie riskieren, indem Sie einen garantierten Stop-Loss zu Ihrer Position hinzufügen. Dies stellt sicher, dass Ihre Position immer auf dem von Ihnen gewählten Stop-Niveau geschlossen wird, egal was passiert. Sie zahlen eine Gebühr, um den Schutz vor Slippage zu gewährleisten.

Wie Ihre Daten geschützt werden

Wir befolgen die internationalen Sicherheitsstandards

Wir sind konform mit ISO 27001, dem weltweiten Maßstab für Informationssicherheit, und PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), wodurch weltweite Datensicherheitsmaßnahmen gewährleistet werden können.

Wir sind vor Cyber-Bedrohungen geschützt

Wir nutzen führende Lösungen zum Schutz vor Angriffen, einschließlich DDoS. Dies trägt dazu bei, die Stabilität und den ununterbrochenen Zugang zu Ihrem Konto sicherzustellen. Unser qualifiziertes Sicherheitsteam – eingestellt nach einem strengen Auswahlverfahren – überwacht kontinuierlich die Systeme, um Bedrohungen schnell zu erkennen und darauf zu reagieren.

Bei uns sind Ihre Daten zu jeder Zeit sicher

Ihre Daten bleiben verschlüsselt, ganz unabhängig davon, ob sie gesendet oder gespeichert werden, dank unseres starken Internet Protocol Security Virtual Private Network (IPSec VPN), Transport Layer Security (TLS) und der algorithmischen Datenbankverschlüsselung. Unsere Infrastruktur basiert auf Rechenzentren und Cloud-Anbietern, die ein hohes Datensicherheitsniveau gewährleisten.

Wir unterstützen unsere Mitarbeiter dabei, Sie zu schützen

Wir verwenden ein Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance (DMARC) E-Mail-Authentifizierungsprotokoll, um Phishing-Betrug zu verhindern. Außerdem schulen wir alle unsere Mitarbeiter regelmäßig zur Aufrechterhaltung der Cybersicherheit.

Wir stellen sicher, dass nur die richtigen Personen Ihre Daten sehen

Dank des Identitäts- und Zugriffsmanagements können Ihre sensiblen Daten nur von autorisierten Mitgliedern unseres Teams eingesehen werden.

Mehr über uns erfahren

Wenn Sie mehr über uns erfahren möchten, besuchen Sie bitte die folgenden Seiten.

Warum mit uns traden

Erfahren Sie, warum über 857,000 Trader sich für Capital.com als ihren Broker entschieden haben. 

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Wie wir Geld verdienen

Erfahren Sie mehr über unser Geschäftsmodell und wie wir unser Geld verdienen.

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Verbesserter Versicherungsschutz bis zu 1.000.000 $

Wir haben ohne zusätzliche Kosten für Sie eine Versicherung abgeschlossen, die Ihre Gelder schützt. Das bedeutet, dass Sie im unwahrscheinlichen Fall einer Insolvenz für Verluste von mehr als 20.000 $ bis zu 1.000.000 $ abgesichert sind.

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