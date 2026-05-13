Ist Capital.com sicher?

StartseiteIst Capital.com sicher?
Ihre Sicherheit ist unsere Priorität. Hier erfahren Sie, wie wir Ihr Geld sowie Ihre Daten schützen und eine robuste Handelsplattform bereitstellen, der 857,000+ Trader weltweit vertrauen.
Ihr Geld ist von unseren Geldern bei führenden Banken getrennt – es wird niemals für unseren Geschäftsbetrieb verwendet.
Wenn Ihr Konto unter null fällt, laden wir es automatisch wieder auf.
Sie können Ihr Geld mit den Tools der App schützen, die Ihre Positionen automatisch schließen.
Die Sicherheit Ihrer Daten und Zahlungen wird durch unsere Konformität mit ISO 27001 und PCI DSS gewährleistet.
Sie können sich darauf verlassen, dass wir marktführende Sicherheitslösungen einsetzen, um Ihre Daten zu schützen.
Ihr Geld und Ihre Daten werden von hochqualifizierten Fachkräften verwaltet und unterliegen einem strengen Berechtigungssystem.
Wir sind weltweit in fünf Finanzgerichtsbarkeiten reguliert, einschließlich der Securities Commission of The Bahamas (SCB). Das bedeutet, dass Ihr Geld auf verschiedene Weisen geschützt ist.
Die von Ihnen bei uns eingezahlten Gelder sind entsprechend den gesetzlichen Regulierungen geschützt. Das bedeutet, dass Ihr Geld ohne Ausnahme auf getrennten Konten bei regulierten Banken gehalten wird. Wir können Ihr Geld niemals für unsere Geschäftstätigkeit nutzen.
In Übereinstimmung mit den regulatorischen Anforderungen verfügt Ihr Konto über einen Negativsaldo-Schutz. Das bedeutet, dass Ihre Trading-Verluste als Privatkunde niemals das Guthaben auf Ihrem Konto übersteigen können.
In unserer App können Sie die Kontrolle darüber übernehmen, wie viel Sie riskieren, indem Sie einen garantierten Stop-Loss zu Ihrer Position hinzufügen. Dies stellt sicher, dass Ihre Position immer auf dem von Ihnen gewählten Stop-Niveau geschlossen wird, egal was passiert. Sie zahlen eine Gebühr, um den Schutz vor Slippage zu gewährleisten.
Wir sind konform mit ISO 27001, dem weltweiten Maßstab für Informationssicherheit, und PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), wodurch weltweite Datensicherheitsmaßnahmen gewährleistet werden können.
Wir nutzen führende Lösungen zum Schutz vor Angriffen, einschließlich DDoS. Dies trägt dazu bei, die Stabilität und den ununterbrochenen Zugang zu Ihrem Konto sicherzustellen. Unser qualifiziertes Sicherheitsteam – eingestellt nach einem strengen Auswahlverfahren – überwacht kontinuierlich die Systeme, um Bedrohungen schnell zu erkennen und darauf zu reagieren.
Ihre Daten bleiben verschlüsselt, ganz unabhängig davon, ob sie gesendet oder gespeichert werden, dank unseres starken Internet Protocol Security Virtual Private Network (IPSec VPN), Transport Layer Security (TLS) und der algorithmischen Datenbankverschlüsselung. Unsere Infrastruktur basiert auf Rechenzentren und Cloud-Anbietern, die ein hohes Datensicherheitsniveau gewährleisten.
Wir verwenden ein Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance (DMARC) E-Mail-Authentifizierungsprotokoll, um Phishing-Betrug zu verhindern. Außerdem schulen wir alle unsere Mitarbeiter regelmäßig zur Aufrechterhaltung der Cybersicherheit.
Dank des Identitäts- und Zugriffsmanagements können Ihre sensiblen Daten nur von autorisierten Mitgliedern unseres Teams eingesehen werden.
Erfahren Sie, warum über 857,000 Trader sich für Capital.com als ihren Broker entschieden haben.
Erfahren Sie mehr über unser Geschäftsmodell und wie wir unser Geld verdienen.
Wir haben ohne zusätzliche Kosten für Sie eine Versicherung abgeschlossen, die Ihre Gelder schützt. Das bedeutet, dass Sie im unwahrscheinlichen Fall einer Insolvenz für Verluste von mehr als 20.000 $ bis zu 1.000.000 $ abgesichert sind.