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Erhalten Sie einen tieferen Kontext zu den Trends auf den Kryptowährungsmärkten – einschließlich der am meisten steigenden Coins, der volatilsten Assets und der meistgehandelten Krypto-Paare auf den großen Handelsplattformen.
Die Übersichtlichkeit lässt nichts zu wünschen übrig. Man erkennt sofort alle Parameter in der jeweils eingestellten Währung. Ein absoluter Pluspunkt an dieser Stelle.
Gute Handhabung, Mit Traiding View kombinierbar und geringe kosten. Kostenfreie Webinare.
Sehr cooles Design. Einfach zu verstehen und anfängerfreundlich. Hatte keine Probleme im Kundenservice und alles funktioniert so wie es soll. Kann ich nur weiterempfehlen.
Ist einfach zum bedienen, keine Probleme beim Einzahlung und Auszahlung ist eine Sekunde. Ich bin sehr glücklich das ich die App gefunden habe. Ich empfehle es gerne weiter meine Freunde, Familien .
Klasse App! Die Watchlists sind übersichtlich, Alarme in meinem Tarif etwas etwas dünne. Ich kann die App auf meinem Handy inkl. Dauerlogin auf Capital den ganzen Tag im Hintergrund und stets verfügbar halten. Perfekt!
Trade seit 3 Jahren und habe schon viele Trading Apps getestet. Für mich die beste App und der beste Broker. Was mir wichtig ist: Ein und Auszahlungen per Kreditkarte möglich. Auszahlungen immer schnell und problemlos. Hedgen möglich. Berichte, Auszüge OK. Eine Diagrammfunktion wie es bei Naga ist wäre wünschenswert.
Ich bin begeistert vom neuen Design der Android App. Ich lobe besonders die neuen Einstellungsmöglichkeiten was Charts sowie Indikatoren betrifft. Seit dem neuesten Update sehe ich das man im 1Sekunden Timeframe Handeln kann, aber nur auf sein live Konto, ist das gewollt? Insgesamt für mich weiterhin der beste Broker, der ständig Verbesserungen erhält. Ein Vorschlag: Das ändern des Stopplos/Take Profit auch auf dem Chart, wie bei der Web Plattform.
Es wurde mir sehr schnell bei meinem Verkaufs Problem über WhatsApp geholfen. Ich bedanke mich nochmals für eure Hilfe
Nutze es nur auf dem handy, läuft flüssig. Charts sehen gut aus.
Die Plattform ist sehr zu empfehlen, wenn man nach einem CFD-Broker sucht. Und der Service reagiert sehr schnell, kompetent und freundlich, wenn man Fragen hat. Insofern kann ich den Dienstleister uneingeschränkt empfehlen, sofern man sich der Risken des Tradens bewusst ist und vorher im Demokonto geübt hat. Ein kleiner Verbesserungsvorschlag für die App wäre es, die Schriftarten zu vergrößern!
ist echt gut, kann ich nur weiter empfehlen.
Der Wechsel von einem Hebel von 1:50 zu 1:200 hat meine Handelsstrategie komplett verändert. Die Risikomanagement-Tools sind solide und helfen dabei, eine übermäßige Risikoexposition bei volatilen Marktbedingungen zu vermeiden.
Für Einsteiger die perfekte App, um sich mal mit der Materie vertraut zu machen, auch der Support funktiont super!!!! 5⭐️
wunderbare App, Top Support alles klappt und mega Team sogar die App hat keine Bugs plus Mann kann Lang Zeit Investor werden.
Nach meiner gestrigen Bewertung hat es heute geklappt, die 50'000.--$ wurden heute meinem Kto. gutgeschrieben.
beste trading platform für anfänger und für erfahrene Traders
Funktioniert alles wie es soll und für mich als Einsteiger, ist der Demo-Modus wirklich sehr lehrreich!
Relativ viel Kosten bei Kryptowährungen und leider gibt es viele potenzielle Newcomer nicht(LUCY, QBTS, IONQ, BNAI, NESTE, ...). Aber sonst ein sehr guter Broker
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Warum Capital.com? Diese Zahlen sprechen für sichCapital.com-Gruppe
Das Krypto-Trading beinhaltet das Eingehen einer Position auf den steigenden oder fallenden Kurs von digitalen Vermögenswerten wie Bitcoin und Ether, mit der Absicht, Gewinne zu erzielen. Dafür können Derivate wie CFDs eingesetzt werden. Diese Methode ist identisch wie beim Traden von etablierteren Anlageklassen wie Aktien oder Rohstoffen, da Sie nur mit dem zugrunde liegenden Kurs des Vermögenswertes traden, anstatt ihn direkt zu besitzen.
Das CFD-Trading auf Kryptowährungen erfolgt in der Regel mit Hebelwirkung, sodass Sie mit einem relativ geringen Einsatz, der sogenannten Margin, auf den vollen Wert der Position zugreifen können. Die Hebelwirkung vergrößert sowohl Gewinne als auch Verluste über Ihre ursprüngliche Einlage hinaus, was den Handel mit Margen riskant macht. Eine alternative Möglichkeit, Krypto-Positionen einzugehen, ist der physische Kauf der digitalen Währung über Wallets und Börsen. Dies bedeutet jedoch, dass Sie nicht auf einen Preisverfall spekulieren können und den vollen Wert der Position aufbringen müssen, um zu investieren.
Erfahren Sie mehr darüber, wie man Solana tradet.
Die Gründe für das Traden mit Kryptowährungen sind vielfältig und reichen von dem hohen Gewinnpotenzial, das sie sehen, über die Diversifizierung bis hin zu ihrer dezentralen Natur und der Zugänglichkeit des 24/7-Marktes. Assets wie Bitcoin haben in den letzten Jahren Phasen extremer Volatilität erlebt, die stark publik gemacht wurden. Dadurch wurden sie in der Populärkultur berüchtigt und ihr spekulativer Reiz hat sich verbreitet. Einige sehen Kryptos auch als potenzielle Absicherung gegen Fiatwährungsrisiken oder Inflation, andere schätzen die innovative Blockchain-Technologie, die ihnen zugrunde liegt.
Wir bieten CFD-Trading mit Kryptowährungen an, sodass Sie an den Kursbewegungen von Kryptowährungen teilhaben können, ohne sie direkt kaufen zu müssen. Sie können mit uns 450 digitale Vermögenswerte traden und dabei sowohl auf fallende als auch auf steigende Kurse spekulieren.
Erkennen Sie potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte mit unseren intelligenten, intuitiven Charting-Tools und richten Sie Preisalarme ein, die Sie über wichtige Marktbewegungen informieren. Schützen Sie sich vor ungünstigen Marktbewegungen mit unserer Auswahl an Tools für das Risikomanagement, einschließlich Trailing-Stops, die positive Marktbewegungen festhalten und gleichzeitig vor Verlusten schützen.*
Erfahren Sie mehr über das Traden von Kryptowährungen
*Stop-Losses sind nicht garantiert.