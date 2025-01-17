Das Wichtigste zum Krypto-Trading Sie wissen nicht, worum es beim Krypto-Trading geht? Im Folgenden finden Sie einen Überblick über diesen sich schnell entwickelnden globalen Markt.

Was ist Krypto-Trading?

Das Krypto-Trading beinhaltet das Eingehen einer Position auf den steigenden oder fallenden Kurs von digitalen Vermögenswerten wie Bitcoin und Ether, mit der Absicht, Gewinne zu erzielen. Dafür können Derivate wie CFDs eingesetzt werden. Diese Methode ist identisch wie beim Traden von etablierteren Anlageklassen wie Aktien oder Rohstoffen, da Sie nur mit dem zugrunde liegenden Kurs des Vermögenswertes traden, anstatt ihn direkt zu besitzen.

Das CFD-Trading auf Kryptowährungen erfolgt in der Regel mit Hebelwirkung, sodass Sie mit einem relativ geringen Einsatz, der sogenannten Margin, auf den vollen Wert der Position zugreifen können. Die Hebelwirkung vergrößert sowohl Gewinne als auch Verluste über Ihre ursprüngliche Einlage hinaus, was den Handel mit Margen riskant macht. Eine alternative Möglichkeit, Krypto-Positionen einzugehen, ist der physische Kauf der digitalen Währung über Wallets und Börsen. Dies bedeutet jedoch, dass Sie nicht auf einen Preisverfall spekulieren können und den vollen Wert der Position aufbringen müssen, um zu investieren.

Erfahren Sie mehr darüber, wie man Solana tradet.

Warum Kryptowährungen traden?

Die Gründe für das Traden mit Kryptowährungen sind vielfältig und reichen von dem hohen Gewinnpotenzial, das sie sehen, über die Diversifizierung bis hin zu ihrer dezentralen Natur und der Zugänglichkeit des 24/7-Marktes. Assets wie Bitcoin haben in den letzten Jahren Phasen extremer Volatilität erlebt, die stark publik gemacht wurden. Dadurch wurden sie in der Populärkultur berüchtigt und ihr spekulativer Reiz hat sich verbreitet. Einige sehen Kryptos auch als potenzielle Absicherung gegen Fiatwährungsrisiken oder Inflation, andere schätzen die innovative Blockchain-Technologie, die ihnen zugrunde liegt.

Warum Kryptowährungen mit Capital.com traden?

Wir bieten CFD-Trading mit Kryptowährungen an, sodass Sie an den Kursbewegungen von Kryptowährungen teilhaben können, ohne sie direkt kaufen zu müssen. Sie können mit uns 450 digitale Vermögenswerte traden und dabei sowohl auf fallende als auch auf steigende Kurse spekulieren.

Erkennen Sie potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte mit unseren intelligenten, intuitiven Charting-Tools und richten Sie Preisalarme ein, die Sie über wichtige Marktbewegungen informieren. Schützen Sie sich vor ungünstigen Marktbewegungen mit unserer Auswahl an Tools für das Risikomanagement, einschließlich Trailing-Stops, die positive Marktbewegungen festhalten und gleichzeitig vor Verlusten schützen.*

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*Stop-Losses sind nicht garantiert.