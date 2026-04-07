Umrechnungsgebühren

Wenn Sie einen Vermögenswert in einer anderen Währung als der Basiswährung Ihres Kontos traden, fällt eine kleine Umrechnungsgebühr an.

Für Privatkunden wird die Gebühr als 0,7 % des Forex-Kassakurses berechnet.

Berechnung der Umrechnungsgebühr

Sie traden über ein Konto, das in USD denominiert ist.

Sie haben einen offenen CFD-Trade auf den France 40 – in EUR denominiert – der mit 10 € im Gewinn ist.

Dies wird in Ihrer Position als 10,85 $ (10 € zum EUR/USD-Kassakurs von 1,08461) angezeigt und Sie entscheiden sich, den Trade zu schließen.

Wenn keine Währungsumrechnungsgebühr erhoben wird, dann würde der Gewinn aus dieser Position einfach wie folgt berechnet werden:

10 € (Ihr Gewinn) x 1,08461 (Kassakurs) = 10,85 $

Beim Schließen der Position wird Ihnen jedoch eine Umrechnungsgebühr von 0,7 % berechnet. Die Berechnung wird als „All-in“-Umrechnungskurs durchgeführt, der den Kassakurs und die Gebühr von 0,7 % beinhaltet.

Der All-in-Kurs liegt 0,7 % unter dem Kassakurs, weshalb der realisierte Gewinn der Position etwas geringer ausfallen würde: 1,08461 (Kassakurs) x (1 - 0,7 %) (Währungsumrechnungsgebühr) = 1,07701.

Ihr Gewinn nach der Währungsumrechnung beträgt:

10 € (Ihr Gewinn) x 1,07701 (All-in-Kurs) = 10,77 $

Demnach wurde Ihnen in diesem Beispiel eine Währungsumrechnungsgebühr von 0,08 $ berechnet.

Umrechnungsgebührensatz Währungsumrechnungskosten Ohne die Währungsumrechnungsgebühr 0 % 0 $ Mit die Währungsumrechnungsgebühr 0,7 % 0,08 $

Sie können den für die Umrechnung verwendeten „All-in“-Kurs jeder Transaktion im Bereich „Berichte“ der Plattform, sowie auf Ihren Auszügen sehen.

Dynamische Währungsumrechnungsgebühren

Wenn Sie in einer Währung ein- oder auszahlen, die sich von der Währung Ihrer Bank unterscheidet, könnte Ihre Bank die Gebühren einer dynamischen Währungsumrechnung (DCC) anwenden. Diese Gebühren variieren je nach Anbieter und sind unabhängig von Capital.com.

Ziehen Sie in Erwägung, auf Ihr Konto in der Währung Ihres Bankkontos einzuzahlen, um unnötige Umrechnungskosten zu vermeiden. Kontaktieren Sie uns für weitere Einzelheiten zu DCC.