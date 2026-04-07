Wozu dient diese Seite?
Diese Seite zeigt eine vollständige Aufschlüsselung der Kosten und Gebühren unserer Produkte, einschließlich Spreads, Übernachtanpassungen, garantierte Stop-Loss-Orders (falls aktiviert) und Währungsumrechnungsgebühren.
Hier finden Sie Beispiele zur Berechnung unserer Gebühren, die Sie auf Ihre eigenen Trades anwenden können, um die Gesamtauswirkungen unserer Kosten und Gebühren auf Ihre Gewinne abzuschätzen.
Es ist wichtig zu beachten, dass Ihre Gesamtkosten proportional zu Ihrem Handelsvolumen steigen.
Die Beispiel-Trades und die in diesem Dokument gezeigten Beträge dienen nur zur Veranschaulichung. Diese sollten nicht als Prognosen, Empfehlungen oder Empfehlungen einer bestimmten Handelsstrategie betrachtet werden.
- Für weitere Informationen über unsere Kosten und Gebühren, klicken Sie hier.
- Sie können auch mehr darüber erfahren, wie wir unsere Märkte pro Anlageklasse bepreisen, indem Sie hier klicken.
Beispiele von Spread-Kosten für CFD-Trades
In diesem Abschnitt fokussieren wir uns auf Beispiele von Spread-Kosten für unsere fünf Hauptanlageklassen mit CFDs. Der Spread ist die Differenz zwischen dem Geld- und Briefkurs des Marktes zum Zeitpunkt der Platzierung Ihres Trades. Dieser wird erhoben, um die Kosten für die Durchführung des Trades zu decken, und er stellt die wichtigste Einnahmequelle für uns und andere Broker für Derivate dar.
Das Traden außerhalb der Börsenzeiten kann für ausgewählte Aktien zur Verfügung stehen. Bitte beachten Sie, dass sich Spreads ausweiten können und die Liquidität in diesen Zeiträumen geringer sein kann, was sich auf die Ausführungsqualität und die Kosten auswirken kann.
Die üblichen Spread-Preise finden Sie, indem Sie auf unserer Marktseite im Bereich „Alle Märkte“ auf den von Ihnen gewählten Vermögenswert klicken.
Währungen
- Sie halten eine Position von 100.000 Einheiten von EUR/USD, mit einem Geld-/Briefkurs von 1,05000/1,05006.
- Der Spread beträgt für diesen Markt demnach 0,6 Pips (0,00006).
- Eröffnung der Position: Sie zahlen die Hälfte des Spreads, wenn Sie einsteigen (0,3 Pips, oder 0,00003).
- Schließen der Position: Sie zahlen die andere Hälfte, wenn Sie aussteigen (0,3 Pips, oder 0,00003).
- Der Spread wird in der Kurswährung berechnet.
- Gesamtkosten des Spreads: 100.000 Einheiten × 0,00006 = 6 $ (oder der Gegenwert in Ihrer Kontowährung).
Rohstoffe
- Sie halten eine Position von 10 Kontrakten auf Gold (10 Feinunzen), mit einem Geld-/Briefkurs von 2500,00/2500,30.
- Der Spread beträgt für diesen Markt demnach 0,30 Pips (2500,30 - 2500,00).
- Eröffnung der Position: Sie zahlen die Hälfte des Spreads, wenn Sie einsteigen (0,15 Punkte).
- Schließen der Position: Sie zahlen die andere Hälfte, wenn Sie aussteigen (0,15 Punkte).
- Gesamtkosten des Spreads: 10 Kontrakte × 0,30 Punkte = 3 $ (oder der Währungsgegenwert).
Indizes
- Sie halten eine Position von 1 Kontrakt auf den UK 100, mit einem Geld-/Briefkurs von 9000/9001.
- Der Spread beträgt für diesen Markt demnach 1 Punkt (9001-9000).
- Eröffnung der Position: Sie zahlen die Hälfte des Spreads, wenn Sie einsteigen (0,5 Punkte).
- Schließen der Position: Sie zahlen die andere Hälfte, wenn Sie aussteigen (0,5 Punkte).
- Gesamtkosten des Spreads: 1 Kontrakt × 1 Punkt = 1 £ (oder der Währungsgegenwert).
Aktien
- Sie halten eine Position von 10 Aktien auf Apple, mit einem Geld-/Briefkurs von 240,00/240,13.
- Der Spread beträgt für diesen Markt demnach 0,13 Punkte (240,13-240,00).
- Eröffnung der Position: Sie zahlen die Hälfte des Spreads, wenn Sie einsteigen (0,065 Punkte).
- Schließen der Position: Sie zahlen die andere Hälfte, wenn Sie aussteigen (0,065 Punkte).
- Gesamtkosten des Spreads: 10 Aktien × 0,13 Punkte = 1,30 $ (oder der Währungsgegenwert).
Kryptowährungen
- Sie halten eine Position von 0,1 Kontrakten auf Bitcoin, mit einem Geld-/Briefkurs von 90.000/90.050.
- Der Spread beträgt für diesen Markt demnach 50 Punkte (90.050-90.000).
- Eröffnung der Position: Sie zahlen die Hälfte des Spreads, wenn Sie einsteigen (25 Punkte).
- Schließen der Position: Sie zahlen die andere Hälfte, wenn Sie aussteigen (25 Punkte).
- Gesamtkosten des Spreads: 0,1 Kontrakte × 50 Punkte = 5 $ (oder der Währungsgegenwert).
Beispiele für die Kosten der Übernachtfinanzierung (Swaps)
Wenn Sie eine CFD-Position über Nacht offen halten, kann eine Anpassung – auch als Swap bekannt – vorgenommen werden, um die Kosten oder den Vorzug der Aufrechterhaltung dieses Exposures widerzuspiegeln. Dies gilt für Trades mit Hebel, aber es gibt einige Instrumente, bei denen Swaps auch dann berechnet werden können, wenn keine Hebel eingesetzt werden.
Die Swap-Gebühren werden auf Grundlage des Gesamtwerts Ihrer Position – oft als Nominalwert bezeichnet – und nicht anhand der zur Eröffnung verwendeten Marge berechnet. Das bedeutet, dass die Übernachtkosten oder -gutschrift das gesamte Marktexposure widerspiegeln, wobei die Höhe Ihres eigenen im Voraus aufgebrachten Kapitals unerheblich ist.
Die nachfolgenden Beispiele zeigen, wie wir diese Anpassungen für eine Auswahl von Anlageklassen berechnen, wobei wir zur Veranschaulichung vereinfachte Zahlen verwenden.
Währungen
- Sie halten eine Übernachtposition von 10.000 Einheiten von USD/JPY. Ihr nominales Exposure beträgt demnach 10.000 $.
- Für die Zwecke dieser Berechnung nehmen wir an, dass der Übernacht-Swapsatz (oder TomNext) für USD/JPY derzeit -0,0182 beträgt. Dies entspricht bei einem aktuellen Kassakurs von 132,80 täglich -0,0137 %.
- Unsere Tagesgebühr beträgt 0,00411 %.
- Um also eine Long-Position über Nacht zu halten, würden Sie 0,00959 % – den negativen USD/JPY-Swapsatz abzüglich unserer Gebühr – Ihres Exposures erhalten. Umgerechnet von JPY entspricht dies 0,96 $ oder dem Währungsgegenwert.
- Um eine Short-Position zu halten würden Sie 0,01781 % – dem positiven Swapsatz zuzüglich unserer Gebühr – Ihres Exposures zahlen, was 1,78 $ umgerechnet entspricht oder dem Gegenwert.
Rohstoffe
- Sie haben eine Position von 4.000 Therms Erdgas, das derzeit zu 2,54 $ gehandelt wird. Das gesamte Exposure Ihrer Position beträgt demnach 10.160 $.
- Nehmen Sie an, dass die Basisanpassung über Nacht für Spot-Erdgas derzeit 0,0031 beträgt. Dies entspricht bei einem aktuellen Kassakurs von 2,54 täglich 0,12205 %.
- Unsere Tagesgebühr beträgt 0,01096 %.
- Für eine Long-Position würden Sie 0,13301 % zahlen (unsere Gebühr + die Basisanpassung) = 13,51 $.
- Für eine Short-Position würden Sie 0,11109 % erhalten (unsere Gebühr – die Basisanpassung) = 11,29 $.
Indizes (in USD denominiert)
- Sie haben eine Position von 0,6 Kontrakten auf den US Tech 100, zu einem Kurs von 20140. Ihr gesamtes Exposure würde somit 12.084 $ betragen.
- Da der US Tech 100 in USD denominiert ist, gilt der SOFR als relevanter Referenzzinssatz. Nehmen Sie an, dieser beträgt jährlich 5,01448 %, oder täglich 0,01393 %.
- Unsere tägliche Gebühr beträgt 0,01111 %.
- Für eine Long-Position würden Sie 0,02504 % zahlen (Unsere Gebühr + SOFR) = 3,03 $.
- Für eine Short-Position würden Sie 0,00282 % erhalten (Unsere Gebühr – SOFR) = 0,34 $.
Indizes (in GBP denominiert)
- Sie haben eine Position von einem Kontrakt auf den UK 100, zu einem Kurs von 8175. Ihr gesamtes Exposure würde somit 8.175 £ betragen.
- Da der UK 100 in GBP gehandelt wird, gilt als Referenzzinssatz der SONIA – nehmen Sie an, dieser beträgt jährlich 4,98260 % oder täglich 0,01365 %.
- Unsere Tagesgebühr beträgt 0,01096 %.
- Für eine Long-Position würden Sie 0,02461 % zahlen (unsere Gebühr + SONIA) = 2,01 £.
- Für eine Short-Position würden Sie 0,00269 % erhalten (unsere Gebühr – SONIA) = 0,22 £.
Aktien (in USD denominiert)
- Sie haben eine Position im Gegenwert von 50 Aktien von Tesla, deren Kurs derzeit bei 252 $ liegt. Ihr gesamtes Exposure beträgt 12.600 $.
- Da Tesla in USD gehandelt wird, ist der relevante Referenzzinssatz der SOFR. Nehmen Sie an, dieser beträgt jährlich 5,01448 %, oder täglich 0,01393 %.
- Unsere tägliche Gebühr beträgt 0,01111 %.
- Für eine Long-Position würden Sie 0,02504 % zahlen (unsere Gebühr + SOFR) = 3,16 $.
- Für eine Short-Position würden Sie 0,00282 % erhalten (unsere Gebühr – SOFR) = 0,36 $.
Aktien (in GBP denominiert)
- Sie haben eine Position im Gegenwert von 4.000 Aktien von Barcleys, deren Kurs derzeit bei 2,41 £ liegt. Ihr gesamtes Exposure beträgt 9.640 £.
- Da Barclays in GBP gehandelt wird, ist der relevante Referenzzinssatz der SONIA. Nehmen Sie an, dieser beträgt jährlich 4,98260 %, oder täglich 0,01365 %.
- Unsere Tagesgebühr beträgt 0,01096 %.
- Für eine Long-Position würden Sie 0,02461 % zahlen (unsere Gebühr + SONIA) = 2,37 £.
- Für eine Short-Position würden Sie 0,00269 % erhalten (unsere Gebühr – SONIA) = 0,26 £.
Kryptowährungs-CFDs
- Long-Positionen: Sie zahlen täglich 0,06164 % des Nominalwerts der Position (oder jährlich 22,5 %).
- Short-Positionen: Sie erhalten täglich 0,0137 % des Nominalwerts der Position (oder jährlich 5 %).
Beispiel
- Sie haben eine Position auf BTC mit einem Nominalwert von 100.000 $, welche Sie über Nacht halten.
- Für eine Long-Position würden Sie 61,64 $ zahlen (oder den Währungsgegenwert) (0,06164 % von 100.000).
- Für eine Short-Position würden Sie 13,70 $ erhalten (0,0137 % von 100.000).
Anleihen/Zinssätze
CFD-Beispiel
- Sie haben eine Position im US 10-Year T-Note CFD, der derzeit bei 112,50 $ pro 100 Nominalwert notiert. Das gesamte Exposure Ihrer Position beträgt 200.000 $.
- Angenommen, die Overnight-Basisanpassung beträgt -0,0008. Bei einem Preis von 112,50 entspricht dies:
- (-0,0008 / 112,50) × 100 = -0,0711 % täglich
- Unsere tägliche Gebühr beträgt 0,01096 %.
- Wenn Sie long sind:
- Gesamter Overnight-Satz = 0,01096 % - 0,0711 % = -0,06014 %
- Finanzierung = 200.000 $ × -0,06014 % = -120,28 $
- Sie würden über Nacht eine Gutschrift von 120,28 $ erhalten.
- Wenn Sie short sind:
- Gesamter Overnight-Satz = 0,01096 % + 0,0711 % = 0,08206 %
- Finanzierung = 200.000 $ × 0,08206 % = 164,12 $
- Sie würden über Nacht Finanzierungskosten in Höhe von 164,12 $ zahlen.
Hinweis: Die Overnight-Gebühr gilt auch für Forward-Kontrakte.
Beispiele der Kosten für garantierte Stop-Loss-Orders
Eine Gebühr für eine garantierte Stop-Loss-Order (GSLO) wird nur berechnet, wenn die GSLO ausgelöst wird. Die GSLO schließt den Trade exakt auf dem von Ihnen festgelegten Kursniveau, ohne das Risiko einer Kurslücke oder Slippage. Da wir dieses Risiko für Sie übernehmen, berechnen wir (und andere Anbieter) eine Gebühr für die Nutzung der GSLO.
Sie können die GSLO-Gebühr auf dem Handelsticket sehen, bevor Sie Ihren Trade platzieren, nachdem Sie eine GSLO ausgewählt haben. Die GSLO-Prämie selbst variiert abhängig von dem jeweiligen Markt, dem Eröffnungskurs der Position und der gehandelten Menge.
Formel
Sie können die GSLO-Gebühr auf dem Handelsticket überprüfen, wenn Sie eine Position eröffnen und eine GSLO hinzufügen.
Beispiel für eine garantierte Stop-Loss-Order
- Sie eröffnen eine Position auf 1 Gold-Kontrakt, mit einem Geld-/Briefkurs von 2.000 $/2.000,30 $.
- Sie platzieren eine GSLO bei 1.980 $, um potenzielle Verluste zu begrenzen.
- Nehmen Sie an, die GSLO-Prämie beträgt 0,03 % für diesen Markt.
- Wenn der Markt auf 1.980 $ fällt, sorgt die GSLO dafür, dass Ihre Position genau zu diesem Kurs geschlossen wird, ohne Slippage.
Berechnung der GSLO-Gebühr:
- GSLO-Gebühr = GSLO-Prämie × Eröffnungskurs der Position × Menge
- 0,03 % × 2.000,30 $ × 1 Kontrakt = 0,60 $
- Berechnete GSLO-Gesamtgebühr (falls ausgelöst): 0,60 $
Umrechnungsgebühren
Wenn Sie einen Vermögenswert in einer anderen Währung als der Basiswährung Ihres Kontos traden, fällt eine kleine Umrechnungsgebühr an.
Für Privatkunden wird die Gebühr als 0,7 % des Forex-Kassakurses berechnet.
Berechnung der Umrechnungsgebühr
- Sie traden über ein Konto, das in USD denominiert ist.
- Sie haben einen offenen CFD-Trade auf den France 40 – in EUR denominiert – der mit 10 € im Gewinn ist.
- Dies wird in Ihrer Position als 10,85 $ (10 € zum EUR/USD-Kassakurs von 1,08461) angezeigt und Sie entscheiden sich, den Trade zu schließen.
- Wenn keine Währungsumrechnungsgebühr erhoben wird, dann würde der Gewinn aus dieser Position einfach wie folgt berechnet werden:
10 € (Ihr Gewinn) x 1,08461 (Kassakurs) = 10,85 $
Beim Schließen der Position wird Ihnen jedoch eine Umrechnungsgebühr von 0,7 % berechnet. Die Berechnung wird als „All-in“-Umrechnungskurs durchgeführt, der den Kassakurs und die Gebühr von 0,7 % beinhaltet.
Der All-in-Kurs liegt 0,7 % unter dem Kassakurs, weshalb der realisierte Gewinn der Position etwas geringer ausfallen würde: 1,08461 (Kassakurs) x (1 - 0,7 %) (Währungsumrechnungsgebühr) = 1,07701.
Ihr Gewinn nach der Währungsumrechnung beträgt:
10 € (Ihr Gewinn) x 1,07701 (All-in-Kurs) = 10,77 $
Demnach wurde Ihnen in diesem Beispiel eine Währungsumrechnungsgebühr von 0,08 $ berechnet.
|Umrechnungsgebührensatz
|Währungsumrechnungskosten
|Ohne die Währungsumrechnungsgebühr
|0 %
|0 $
|Mit die Währungsumrechnungsgebühr
|0,7 %
|0,08 $
Sie können den für die Umrechnung verwendeten „All-in“-Kurs jeder Transaktion im Bereich „Berichte“ der Plattform, sowie auf Ihren Auszügen sehen.
Dynamische Währungsumrechnungsgebühren
Wenn Sie in einer Währung ein- oder auszahlen, die sich von der Währung Ihrer Bank unterscheidet, könnte Ihre Bank die Gebühren einer dynamischen Währungsumrechnung (DCC) anwenden. Diese Gebühren variieren je nach Anbieter und sind unabhängig von Capital.com.
Ziehen Sie in Erwägung, auf Ihr Konto in der Währung Ihres Bankkontos einzuzahlen, um unnötige Umrechnungskosten zu vermeiden. Kontaktieren Sie uns für weitere Einzelheiten zu DCC.