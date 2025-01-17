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Gewinnen Sie tiefere Einblicke in den Rohstoffhandel – einschließlich der heutigen Top-Performer, der meistgehandelten Rohstoffe und der wichtigsten Unterschiede zwischen Rohstoffen und Futures.
Die Übersichtlichkeit lässt nichts zu wünschen übrig. Man erkennt sofort alle Parameter in der jeweils eingestellten Währung. Ein absoluter Pluspunkt an dieser Stelle.
Gute Handhabung, Mit Traiding View kombinierbar und geringe kosten. Kostenfreie Webinare.
Sehr cooles Design. Einfach zu verstehen und anfängerfreundlich. Hatte keine Probleme im Kundenservice und alles funktioniert so wie es soll. Kann ich nur weiterempfehlen.
Ist einfach zum bedienen, keine Probleme beim Einzahlung und Auszahlung ist eine Sekunde. Ich bin sehr glücklich das ich die App gefunden habe. Ich empfehle es gerne weiter meine Freunde, Familien .
Klasse App! Die Watchlists sind übersichtlich, Alarme in meinem Tarif etwas etwas dünne. Ich kann die App auf meinem Handy inkl. Dauerlogin auf Capital den ganzen Tag im Hintergrund und stets verfügbar halten. Perfekt!
Trade seit 3 Jahren und habe schon viele Trading Apps getestet. Für mich die beste App und der beste Broker. Was mir wichtig ist: Ein und Auszahlungen per Kreditkarte möglich. Auszahlungen immer schnell und problemlos. Hedgen möglich. Berichte, Auszüge OK. Eine Diagrammfunktion wie es bei Naga ist wäre wünschenswert.
Ich bin begeistert vom neuen Design der Android App. Ich lobe besonders die neuen Einstellungsmöglichkeiten was Charts sowie Indikatoren betrifft. Seit dem neuesten Update sehe ich das man im 1Sekunden Timeframe Handeln kann, aber nur auf sein live Konto, ist das gewollt? Insgesamt für mich weiterhin der beste Broker, der ständig Verbesserungen erhält. Ein Vorschlag: Das ändern des Stopplos/Take Profit auch auf dem Chart, wie bei der Web Plattform.
Es wurde mir sehr schnell bei meinem Verkaufs Problem über WhatsApp geholfen. Ich bedanke mich nochmals für eure Hilfe
Nutze es nur auf dem handy, läuft flüssig. Charts sehen gut aus.
Die Plattform ist sehr zu empfehlen, wenn man nach einem CFD-Broker sucht. Und der Service reagiert sehr schnell, kompetent und freundlich, wenn man Fragen hat. Insofern kann ich den Dienstleister uneingeschränkt empfehlen, sofern man sich der Risken des Tradens bewusst ist und vorher im Demokonto geübt hat. Ein kleiner Verbesserungsvorschlag für die App wäre es, die Schriftarten zu vergrößern!
ist echt gut, kann ich nur weiter empfehlen.
Der Wechsel von einem Hebel von 1:50 zu 1:200 hat meine Handelsstrategie komplett verändert. Die Risikomanagement-Tools sind solide und helfen dabei, eine übermäßige Risikoexposition bei volatilen Marktbedingungen zu vermeiden.
Für Einsteiger die perfekte App, um sich mal mit der Materie vertraut zu machen, auch der Support funktiont super!!!! 5⭐️
wunderbare App, Top Support alles klappt und mega Team sogar die App hat keine Bugs plus Mann kann Lang Zeit Investor werden.
Nach meiner gestrigen Bewertung hat es heute geklappt, die 50'000.--$ wurden heute meinem Kto. gutgeschrieben.
beste trading platform für anfänger und für erfahrene Traders
Funktioniert alles wie es soll und für mich als Einsteiger, ist der Demo-Modus wirklich sehr lehrreich!
Relativ viel Kosten bei Kryptowährungen und leider gibt es viele potenzielle Newcomer nicht(LUCY, QBTS, IONQ, BNAI, NESTE, ...). Aber sonst ein sehr guter Broker
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Rohstoff-Trading ist der Kauf und Verkauf von Rohstoffen oder primären landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Es gibt harte Rohstoffe, die in der Regel abgebaute natürliche Ressourcen wie Gold oder Öl sind, und weiche Rohstoffe, bei denen es sich um Vieh oder landwirtschaftliche Güter handelt.
Rohstoff-Trading geht allen anderen Formen des Tradings voraus, da frühe Zivilisationen Lebensmittel und Güter im Tauschhandel austauschten. Heutzutage ist der physische Rohstoffmarkt stark von Futures-Kontrakten abhängig, die es Produzenten (z. B. Landwirten) ermöglichen, Preise im Voraus mit Käufern zu sichern.
Das heutige komplexe Netzwerk von Rohstoffbörsen ermöglicht es jedoch auch spekulativen Tradern, kurzfristig auf Preisbewegungen dieser Vermögenswerte zuzugreifen – entweder über Spot-Trading oder Rohstoff-Futures.
Bei Capital.com können Sie CFDs sowohl auf Spotpreise von Rohstoffen als auch auf futuresbasierte Instrumente traden, je nachdem, wie Sie mit dem Markt interagieren möchten.
Das Traden von Rohstoffen ermöglicht Ihnen Exposure gegenüber den Preisen von Öl, Gas, Metallen und mehr, ohne physische Lieferung übernehmen zu müssen oder sich um die Lagerung kümmern zu müssen.
Rohstoff-Futures bieten zusätzliche Flexibilität und ermöglichen es Tradern, auf zukünftige Preisbewegungen standardisierter Kontrakte zu spekulieren. Futuresbasierte Preisbildung ist in Märkten wie Rohöl, Erdgas und Weizen üblich, in denen sich Angebots- und Nachfrageerwartungen häufig ändern.
Im Gegensatz zu physischen Futures-Kontrakten erfordern CFDs weder den Besitz des Basiswerts noch eine Lieferung bei Fälligkeit – sodass Sie sowohl auf Spotpreise als auch auf futuresbasierte Instrumente long oder short gehen und Ihre Position jederzeit (abhängig von den Marktzeiten) schließen können.
Viele Investoren betrachten Rohstoffe als potenzielle Absicherung gegen Inflation, da ihre Preise nicht stark mit anderen Vermögenswerten korrelieren. Insbesondere Gold gilt historisch als sicherer Hafen, da es in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit tendenziell seinen Wert behält.
Das Traden von Rohstoffen ermöglicht es Ihnen außerdem, Hebelwirkung zu nutzen, um Ihr Exposure zu erhöhen. Dies kann sowohl Ihre Gewinne als auch Ihre Verluste vergrößern, da beide auf dem vollen Positionswert basieren.
Wir bieten CFD-Trading auf eine stetig wachsende Auswahl an Rohstoffen und futuresbasierten Instrumenten an, sodass Sie an Preisbewegungen partizipieren können, ohne den Vermögenswert direkt kaufen zu müssen.
Wir bieten Spotpreise für beliebte Rohstoffe sowie Exposure gegenüber futuresbasierten Märkten, sodass Sie flexibel entscheiden können, wie und wann Sie traden.
Identifizieren Sie potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte mit unseren smarten, intuitiven Charting-Tools und setzen Sie Preisalarme, um über signifikante Marktbewegungen informiert zu werden.
Erfahren Sie mehr über Rohstoff-Trading.
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*Stop-Loss-Orders sind nicht garantiert. Garantierte Stop-Loss-Orders verursachen eine Gebühr, wenn sie ausgelöst werden.