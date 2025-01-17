Die Grundlagen des Rohstoffe- und Rohstoff-Futures-Tradings Möchten Sie mehr über Rohstoffe erfahren? Hier finden Sie einen Überblick über die älteste Form des Tradings.

Was ist Rohstoff-Trading?

Rohstoff-Trading ist der Kauf und Verkauf von Rohstoffen oder primären landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Es gibt harte Rohstoffe, die in der Regel abgebaute natürliche Ressourcen wie Gold oder Öl sind, und weiche Rohstoffe, bei denen es sich um Vieh oder landwirtschaftliche Güter handelt.

Rohstoff-Trading geht allen anderen Formen des Tradings voraus, da frühe Zivilisationen Lebensmittel und Güter im Tauschhandel austauschten. Heutzutage ist der physische Rohstoffmarkt stark von Futures-Kontrakten abhängig, die es Produzenten (z. B. Landwirten) ermöglichen, Preise im Voraus mit Käufern zu sichern.

Das heutige komplexe Netzwerk von Rohstoffbörsen ermöglicht es jedoch auch spekulativen Tradern, kurzfristig auf Preisbewegungen dieser Vermögenswerte zuzugreifen – entweder über Spot-Trading oder Rohstoff-Futures.

Bei Capital.com können Sie CFDs sowohl auf Spotpreise von Rohstoffen als auch auf futuresbasierte Instrumente traden, je nachdem, wie Sie mit dem Markt interagieren möchten.

Warum Rohstoffe traden?

Das Traden von Rohstoffen ermöglicht Ihnen Exposure gegenüber den Preisen von Öl, Gas, Metallen und mehr, ohne physische Lieferung übernehmen zu müssen oder sich um die Lagerung kümmern zu müssen.

Rohstoff-Futures bieten zusätzliche Flexibilität und ermöglichen es Tradern, auf zukünftige Preisbewegungen standardisierter Kontrakte zu spekulieren. Futuresbasierte Preisbildung ist in Märkten wie Rohöl, Erdgas und Weizen üblich, in denen sich Angebots- und Nachfrageerwartungen häufig ändern.

Im Gegensatz zu physischen Futures-Kontrakten erfordern CFDs weder den Besitz des Basiswerts noch eine Lieferung bei Fälligkeit – sodass Sie sowohl auf Spotpreise als auch auf futuresbasierte Instrumente long oder short gehen und Ihre Position jederzeit (abhängig von den Marktzeiten) schließen können.

Viele Investoren betrachten Rohstoffe als potenzielle Absicherung gegen Inflation, da ihre Preise nicht stark mit anderen Vermögenswerten korrelieren. Insbesondere Gold gilt historisch als sicherer Hafen, da es in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit tendenziell seinen Wert behält.

Das Traden von Rohstoffen ermöglicht es Ihnen außerdem, Hebelwirkung zu nutzen, um Ihr Exposure zu erhöhen. Dies kann sowohl Ihre Gewinne als auch Ihre Verluste vergrößern, da beide auf dem vollen Positionswert basieren.

Warum Rohstoffe mit Capital.com traden?

Wir bieten CFD-Trading auf eine stetig wachsende Auswahl an Rohstoffen und futuresbasierten Instrumenten an, sodass Sie an Preisbewegungen partizipieren können, ohne den Vermögenswert direkt kaufen zu müssen.

Wir bieten Spotpreise für beliebte Rohstoffe sowie Exposure gegenüber futuresbasierten Märkten, sodass Sie flexibel entscheiden können, wie und wann Sie traden.

Identifizieren Sie potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte mit unseren smarten, intuitiven Charting-Tools und setzen Sie Preisalarme, um über signifikante Marktbewegungen informiert zu werden.

Erfahren Sie mehr über Rohstoff-Trading.

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*Stop-Loss-Orders sind nicht garantiert. Garantierte Stop-Loss-Orders verursachen eine Gebühr, wenn sie ausgelöst werden.