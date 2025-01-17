Was ist Forex- und Forex-Forward-Trading?

Der Begriff „Forex“ ist die Abkürzung für Foreign Exchange. Forex-Trading ist der Prozess des Kaufens und Verkaufens internationaler Währungen mit dem Ziel, von Schwankungen der Wechselkurse zu profitieren.

So können Sie beispielsweise den Euro gegen den US-Dollar (EUR/USD) traden. Der Kauf des Währungspaars EUR/USD bedeutet, dass Sie darauf spekulieren, dass der Euro gegenüber dem Dollar an Wert gewinnt. Die meisten Währungspaare werden bis zur vierten Dezimalstelle quotiert, sodass eine einzelne Punktbewegung (Pip) der vierten Dezimalstelle entspricht.

Bei Capital.com können Sie sowohl Spot-Forex als auch Forex-Forward-Kontrakte mittels CFDs traden, wodurch Sie auf zukünftige Wechselkursbewegungen spekulieren können, die häufig zur Absicherung von Währungsrisiken oder basierend auf makroökonomischen Erwartungen genutzt werden.

Warum Forex traden?

Der Devisenmarkt ist gemessen am globalen Handelsvolumen der größte Markt der Welt. Er ist 24/5 geöffnet und äußerst liquide, sodass Sie in der Regel jederzeit Trades eröffnen und schließen können. Die hohe Liquidität bedeutet auch, dass die Spreads tendenziell enger sind als bei weniger liquiden Anlageklassen.

Während die Bewegungen am Devisenmarkt oft gering sind – unter normalen Marktbedingungen durchschnittlich weniger als 1 % pro Tag – schafft die Preisstellung bis zur vierten Dezimalstelle ein attraktives Trading-Umfeld. Die von Trading-Anbietern angebotene Hebelwirkung kann das Exposure von Privatanlegern um bis zu 30:1 erhöhen. Das bedeutet, dass kleine Bewegungen im zugrunde liegenden Markt große Gewinne oder Verluste verursachen können, wodurch gehebeltes Trading riskant ist.

Forex-Forwards ermöglichen zudem längerfristige Positionierungen oder Absicherungsstrategien, da Sie auf erwartete zukünftige Wechselkurse statt auf Spotpreise traden.

Warum Forex mit Capital.com traden?

Wir bieten CFD-Trading auf Spot-Forex und Forex-Forwards an, sodass Sie an den Preisbewegungen von Währungspaaren partizipieren können, ohne die Währungen direkt kaufen oder tauschen zu müssen. Bei uns können Sie über 120 Währungspaare traden und sowohl long als auch short gehen.

Identifizieren Sie potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte mit unseren smarten, intuitiven Charting-Tools und setzen Sie Preisalarme, um über signifikante Marktbewegungen informiert zu werden. Schützen Sie sich vor ungünstigen Marktbewegungen mit unserer Auswahl an Risikomanagement-Tools, einschließlich Trailing-Stops, die positive Marktbewegungen sichern und gleichzeitig Verluste begrenzen.*

Erfahren Sie mehr über Forex-Trading und Forex-Trading-Strategien.

Entdecken Sie mehr über die wichtigsten von uns angebotenen Forex-Währungspaare und verbessern Sie Ihre Trading-Strategie.

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*Stop-Loss-Orders sind nicht garantiert. Garantierte Stop-Loss-Orders verursachen eine Gebühr, wenn sie ausgelöst werden.