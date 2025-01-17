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Forex- und Forex-Forward-Trading

Nutzen Sie unsere nahtlos integrierten TradingView- und MT4-Plattformen, um beliebte Spot- und Forward-Forex-CFDs zu traden, darunter EUR/USD, GBP/USD und USD/JPY.

Forex Leitfäden

Beherrschen Sie die Grundlagen des Forex-Handels mit unseren kompakten Leitfäden. Erfahren Sie mehr über Handelszeiten, wichtige Währungspaare und die stärksten Währungen der Welt.

Die stärksten Währungen der Welt

Erfahren Sie, welche Währungen als die stärksten der Welt gelten – und warum. Wir bewerten sie nach ihrem Wert, ihrer wirtschaftlichen Stabilität und ihrer Nachfrage auf den globalen Märkten.
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Die wichtigsten Forex-Währungspaare

Entdecken Sie die meistgehandelten Währungspaare im Forex-Handel, darunter EUR/USD und GBP/USD. Verstehen Sie, was sie bewegt – und handeln Sie EUR/USD als CFD mit Capital.com.
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Forex Handelszeiten

Erfahren Sie, wann die globalen Forex-Märkte in den wichtigsten Zeitzonen geöffnet sind.
Erfahren Sie mehr über die Handelszeiten an den Forex-Märkten

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Feedback unserer Kunden, unabhängig von ihrem Erfahrungsstand.
2025-03-02
C***********

Die Übersichtlichkeit lässt nichts zu wünschen übrig. Man erkennt sofort alle Parameter in der jeweils eingestellten Währung. Ein absoluter Pluspunkt an dieser Stelle.

2025-04-09
r******

Gute Handhabung, Mit Traiding View kombinierbar und geringe kosten. Kostenfreie Webinare.

2025-03-13
S***** T*

Sehr cooles Design. Einfach zu verstehen und anfängerfreundlich. Hatte keine Probleme im Kundenservice und alles funktioniert so wie es soll. Kann ich nur weiterempfehlen.

2025-07-02
s****************

Ist einfach zum bedienen, keine Probleme beim Einzahlung und Auszahlung ist eine Sekunde. Ich bin sehr glücklich das ich die App gefunden habe. Ich empfehle es gerne weiter meine Freunde, Familien .

2025-05-30
b***********

Klasse App! Die Watchlists sind übersichtlich, Alarme in meinem Tarif etwas etwas dünne. Ich kann die App auf meinem Handy inkl. Dauerlogin auf Capital den ganzen Tag im Hintergrund und stets verfügbar halten. Perfekt!

2025-06-27
W******* W*******

Trade seit 3 Jahren und habe schon viele Trading Apps getestet. Für mich die beste App und der beste Broker. Was mir wichtig ist: Ein und Auszahlungen per Kreditkarte möglich. Auszahlungen immer schnell und problemlos. Hedgen möglich. Berichte, Auszüge OK. Eine Diagrammfunktion wie es bei Naga ist wäre wünschenswert.

2025-06-16
K** G*******

Ich bin begeistert vom neuen Design der Android App. Ich lobe besonders die neuen Einstellungsmöglichkeiten was Charts sowie Indikatoren betrifft. Seit dem neuesten Update sehe ich das man im 1Sekunden Timeframe Handeln kann, aber nur auf sein live Konto, ist das gewollt? Insgesamt für mich weiterhin der beste Broker, der ständig Verbesserungen erhält. Ein Vorschlag: Das ändern des Stopplos/Take Profit auch auf dem Chart, wie bei der Web Plattform.

2025-05-19
N****** W*****

Es wurde mir sehr schnell bei meinem Verkaufs Problem über WhatsApp geholfen. Ich bedanke mich nochmals für eure Hilfe

2025-06-02
L******

Nutze es nur auf dem handy, läuft flüssig. Charts sehen gut aus.

2025-06-05
K****

Die Plattform ist sehr zu empfehlen, wenn man nach einem CFD-Broker sucht. Und der Service reagiert sehr schnell, kompetent und freundlich, wenn man Fragen hat. Insofern kann ich den Dienstleister uneingeschränkt empfehlen, sofern man sich der Risken des Tradens bewusst ist und vorher im Demokonto geübt hat. Ein kleiner Verbesserungsvorschlag für die App wäre es, die Schriftarten zu vergrößern!

2025-04-08
I******

ist echt gut, kann ich nur weiter empfehlen.

2025-07-02
L*** B******

Der Wechsel von einem Hebel von 1:50 zu 1:200 hat meine Handelsstrategie komplett verändert. Die Risikomanagement-Tools sind solide und helfen dabei, eine übermäßige Risikoexposition bei volatilen Marktbedingungen zu vermeiden.

2025-06-04
T***

Für Einsteiger die perfekte App, um sich mal mit der Materie vertraut zu machen, auch der Support funktiont super!!!! 5⭐️

2025-04-25
B****** P*************

wunderbare App, Top Support alles klappt und mega Team sogar die App hat keine Bugs plus Mann kann Lang Zeit Investor werden.

2025-01-17
C********* S******

Nach meiner gestrigen Bewertung hat es heute geklappt, die 50'000.--$ wurden heute meinem Kto. gutgeschrieben.

2025-02-24
f**********************

beste trading platform für anfänger und für erfahrene Traders

2025-07-17
R*** B****

Funktioniert alles wie es soll und für mich als Einsteiger, ist der Demo-Modus wirklich sehr lehrreich!

2025-06-05
T***********

Relativ viel Kosten bei Kryptowährungen und leider gibt es viele potenzielle Newcomer nicht(LUCY, QBTS, IONQ, BNAI, NESTE, ...). Aber sonst ein sehr guter Broker

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Bewertungen
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Bewertungen
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Was ist Forex- und Forex-Forward-Trading?

Der Begriff „Forex“ ist die Abkürzung für Foreign Exchange. Forex-Trading ist der Prozess des Kaufens und Verkaufens internationaler Währungen mit dem Ziel, von Schwankungen der Wechselkurse zu profitieren.

So können Sie beispielsweise den Euro gegen den US-Dollar (EUR/USD) traden. Der Kauf des Währungspaars EUR/USD bedeutet, dass Sie darauf spekulieren, dass der Euro gegenüber dem Dollar an Wert gewinnt. Die meisten Währungspaare werden bis zur vierten Dezimalstelle quotiert, sodass eine einzelne Punktbewegung (Pip) der vierten Dezimalstelle entspricht.

Bei Capital.com können Sie sowohl Spot-Forex als auch Forex-Forward-Kontrakte mittels CFDs traden, wodurch Sie auf zukünftige Wechselkursbewegungen spekulieren können, die häufig zur Absicherung von Währungsrisiken oder basierend auf makroökonomischen Erwartungen genutzt werden.

Warum Forex traden?

Der Devisenmarkt ist gemessen am globalen Handelsvolumen der größte Markt der Welt. Er ist 24/5 geöffnet und äußerst liquide, sodass Sie in der Regel jederzeit Trades eröffnen und schließen können. Die hohe Liquidität bedeutet auch, dass die Spreads tendenziell enger sind als bei weniger liquiden Anlageklassen.

Während die Bewegungen am Devisenmarkt oft gering sind – unter normalen Marktbedingungen durchschnittlich weniger als 1 % pro Tag – schafft die Preisstellung bis zur vierten Dezimalstelle ein attraktives Trading-Umfeld. Die von Trading-Anbietern angebotene Hebelwirkung kann das Exposure von Privatanlegern um bis zu 30:1 erhöhen. Das bedeutet, dass kleine Bewegungen im zugrunde liegenden Markt große Gewinne oder Verluste verursachen können, wodurch gehebeltes Trading riskant ist.

Forex-Forwards ermöglichen zudem längerfristige Positionierungen oder Absicherungsstrategien, da Sie auf erwartete zukünftige Wechselkurse statt auf Spotpreise traden.

Warum Forex mit Capital.com traden?

Wir bieten CFD-Trading auf Spot-Forex und Forex-Forwards an, sodass Sie an den Preisbewegungen von Währungspaaren partizipieren können, ohne die Währungen direkt kaufen oder tauschen zu müssen. Bei uns können Sie über 120 Währungspaare traden und sowohl long als auch short gehen.

Identifizieren Sie potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte mit unseren smarten, intuitiven Charting-Tools und setzen Sie Preisalarme, um über signifikante Marktbewegungen informiert zu werden. Schützen Sie sich vor ungünstigen Marktbewegungen mit unserer Auswahl an Risikomanagement-Tools, einschließlich Trailing-Stops, die positive Marktbewegungen sichern und gleichzeitig Verluste begrenzen.*

Erfahren Sie mehr über Forex-Trading und Forex-Trading-Strategien.

Entdecken Sie mehr über die wichtigsten von uns angebotenen Forex-Währungspaare und verbessern Sie Ihre Trading-Strategie.

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Forex-Markt-Nachrichten, Einblicken und Analysen.

*Stop-Loss-Orders sind nicht garantiert. Garantierte Stop-Loss-Orders verursachen eine Gebühr, wenn sie ausgelöst werden.

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