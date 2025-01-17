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Die Web-Handelsplattform von Capital.com

Traden Sie auf einer preisgekrönten, benutzerfreundlichen Plattform mit fortschrittlichen Tools, integrierten Finanznachrichten, personalisierten Watchlists und vielem mehr.

Vorteile der Web-Handelsplattform von Capital.com

Von 100+ technischen Indikatoren bis zu einem umfassenden Bildungsangebot und mehr, greifen Sie auf alle Tools und Ressourcen, die Sie benötigen, auf einer smarten und intuitiven Benutzeroberfläche zu.

Übersichtliche, einfach zu navigierende Benutzeroberfläche

Greifen Sie auf alle Tools zu, die Sie benötigen, wann immer Sie diese benötigen. Entdecken Sie Charts, Tools, Watchlists, den Live-Chat und vieles mehr – alles mit unkomplizierter Funktionalität.

Mehrere Charttypen

Personalisieren Sie Charts nach Ihrem Stil und planen Sie Trades mit Kerzen-, Balken-, Flächen-, Heikin-Ashi- oder Linienformaten. Wechseln Sie mühelos zwischen den Charting-Tabs, um eine optimale Marktübersicht zu erhalten.

Innovative Analysetools

Von Bollinger Bändern® bis zum MACD, verbessern Sie Ihre Analyse mit 100+ intuitiven Indikatoren zur technischen Analyse sowie umfangreichen Zeichentools.

Demo-Trading-Modus

Verfeinern Sie Ihre Strategien mit virtuellem Geld und erkunden Sie unsere unkomplizierte Plattform ohne Risiko, wobei Sie die Tools und Funktionen des Live-Kontos kennenlernen.

Umfassende Finanznachrichten

Erhalten Sie die neuesten technischen und fundamentalen Updates zu allen von Ihnen bevorzugten Vermögenswerten und unterstützen Sie Ihre Handelsentscheidungen, ohne die Plattform zu verlassen.

Risikomanagement-Tools

Nutzen Sie Stop-Losses1 zur Begrenzung Ihrer Verluste, falls der Markt gegen Sie läuft, und sichern Sie Ihre Gewinne mit Take-Profit-Orders. Probieren Sie außerdem unsere neuen Trailing-Stops aus, um ein Stop-Niveau festzulegen, welches positiven Kursbewegungen folgt und Gewinne sichert, wobei Verluste begrenzt werden.

Unbegrenzte Watchlists

Gruppieren Sie Ihre bevorzugten Märkte in Listen, um deren Performance auf einen Blick zu verfolgen, sobald Sie sich auf der Plattform anmelden.

Hedging-Modus

Gleichen Sie vorübergehende negative Marktbewegungen bei einem Trade aus, indem Sie eine entgegengesetzte Position auf denselben Markt eröffnen. Beachten Sie, dass Sie bei der Verwendung des Hedging-Modus den Geld-/Brief-Spread und die Übernachtfinanzierung für beide Positionen bezahlen müssen.

Lesen Sie die Bewertungen – erfahren Sie mehr über uns

Feedback unserer Kunden, unabhängig von ihrem Erfahrungsstand.
2025-03-02
C***********

Die Übersichtlichkeit lässt nichts zu wünschen übrig. Man erkennt sofort alle Parameter in der jeweils eingestellten Währung. Ein absoluter Pluspunkt an dieser Stelle.

2025-04-09
r******

Gute Handhabung, Mit Traiding View kombinierbar und geringe kosten. Kostenfreie Webinare.

2025-03-13
S***** T*

Sehr cooles Design. Einfach zu verstehen und anfängerfreundlich. Hatte keine Probleme im Kundenservice und alles funktioniert so wie es soll. Kann ich nur weiterempfehlen.

2025-07-02
s****************

Ist einfach zum bedienen, keine Probleme beim Einzahlung und Auszahlung ist eine Sekunde. Ich bin sehr glücklich das ich die App gefunden habe. Ich empfehle es gerne weiter meine Freunde, Familien .

2025-05-30
b***********

Klasse App! Die Watchlists sind übersichtlich, Alarme in meinem Tarif etwas etwas dünne. Ich kann die App auf meinem Handy inkl. Dauerlogin auf Capital den ganzen Tag im Hintergrund und stets verfügbar halten. Perfekt!

2025-06-27
W******* W*******

Trade seit 3 Jahren und habe schon viele Trading Apps getestet. Für mich die beste App und der beste Broker. Was mir wichtig ist: Ein und Auszahlungen per Kreditkarte möglich. Auszahlungen immer schnell und problemlos. Hedgen möglich. Berichte, Auszüge OK. Eine Diagrammfunktion wie es bei Naga ist wäre wünschenswert.

2025-06-16
K** G*******

Ich bin begeistert vom neuen Design der Android App. Ich lobe besonders die neuen Einstellungsmöglichkeiten was Charts sowie Indikatoren betrifft. Seit dem neuesten Update sehe ich das man im 1Sekunden Timeframe Handeln kann, aber nur auf sein live Konto, ist das gewollt? Insgesamt für mich weiterhin der beste Broker, der ständig Verbesserungen erhält. Ein Vorschlag: Das ändern des Stopplos/Take Profit auch auf dem Chart, wie bei der Web Plattform.

2025-05-19
N****** W*****

Es wurde mir sehr schnell bei meinem Verkaufs Problem über WhatsApp geholfen. Ich bedanke mich nochmals für eure Hilfe

2025-06-02
L******

Nutze es nur auf dem handy, läuft flüssig. Charts sehen gut aus.

2025-06-05
K****

Die Plattform ist sehr zu empfehlen, wenn man nach einem CFD-Broker sucht. Und der Service reagiert sehr schnell, kompetent und freundlich, wenn man Fragen hat. Insofern kann ich den Dienstleister uneingeschränkt empfehlen, sofern man sich der Risken des Tradens bewusst ist und vorher im Demokonto geübt hat. Ein kleiner Verbesserungsvorschlag für die App wäre es, die Schriftarten zu vergrößern!

2025-04-08
I******

ist echt gut, kann ich nur weiter empfehlen.

2025-07-02
L*** B******

Der Wechsel von einem Hebel von 1:50 zu 1:200 hat meine Handelsstrategie komplett verändert. Die Risikomanagement-Tools sind solide und helfen dabei, eine übermäßige Risikoexposition bei volatilen Marktbedingungen zu vermeiden.

2025-06-04
T***

Für Einsteiger die perfekte App, um sich mal mit der Materie vertraut zu machen, auch der Support funktiont super!!!! 5⭐️

2025-04-25
B****** P*************

wunderbare App, Top Support alles klappt und mega Team sogar die App hat keine Bugs plus Mann kann Lang Zeit Investor werden.

2025-01-17
C********* S******

Nach meiner gestrigen Bewertung hat es heute geklappt, die 50'000.--$ wurden heute meinem Kto. gutgeschrieben.

2025-02-24
f**********************

beste trading platform für anfänger und für erfahrene Traders

2025-07-17
R*** B****

Funktioniert alles wie es soll und für mich als Einsteiger, ist der Demo-Modus wirklich sehr lehrreich!

2025-06-05
T***********

Relativ viel Kosten bei Kryptowährungen und leider gibt es viele potenzielle Newcomer nicht(LUCY, QBTS, IONQ, BNAI, NESTE, ...). Aber sonst ein sehr guter Broker

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Bewertungen
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Bewertungen
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