StartseiteHandelRabatte für alle Trader
Erhalten Sie jeden Monat einen Teil Ihres Spread zurück, direkt ab Ihrem ersten CFD-Trade. Unsere Art, „Danke“ für das Traden mit uns zu sagen.
Profi-Trader? Sie erhalten höhere Rabatte sowie weniger Hebelbeschränkungen.
|Volumen der Positionen
|0 Mio. $ – 50 Mio. $
|> 50 Mio. $ – 150 Mio. $
|> 150 Mio. $
|Rabatt %
|5 %
|10 %
|20 %
Stellen Sie sich vor, dass Sie über einen Monat hinweg Forex-CFD-Trades im Wert von 150.000.000 $ an nominalem Volumen schließen.
Das bedeutet, dass Sie sich für unsere höchste Rabattstufe qualifizieren, und Sie werden 20 % Ihres Spreads zurückerhalten.
Kontowährung: USD
Nominales Handelsvolumen: 150 Mio. $
Spread: 20.000 $*
Rabatt: 20.000 $ x 0,20 = 4.000 $
Stellen Sie sich vor, dass Sie über einen Monat hinweg Index-CFD-Trades im Wert von 150.000.000 $ an nominalem Volumen schließen.
Das bedeutet, dass Sie sich für unsere höchste Rabattstufe qualifizieren, und Sie werden 20 % Ihres Spreads zurückerhalten.
Kontowährung: GBP
Nominales Handelsvolumen: 150 Mio. $
Spread: 20.000 $/1,25 = 16.000 £*
Rabatt: 16.000 £ x 0,20 = 3.200 £
*Spreads und Wechselkurse dienen nur zu Illustrationszwecken.
Platzieren Sie einfach einen einzelnen CFD-Trade auf einen Markt, bei dem Ihnen ein Spread berechnet wird. Sie werden im folgenden Monat einen prozentualen Anteil Ihres Spreads zurückerhalten.
Je mehr Sie traden, desto mehr werden Sie zurückerhalten!
Wir beabsichtigen, den Rabatt jedes Monats am fünften Werktag des Folgemonats Ihrem Capital.com-Konto gutzuschreiben.
Sie erhalten jedes Mal eine E-Mail, wenn Sie eine neue Rabattzahlung erhalten.
Wir berechnen Rabatte auf geschlossene Positionen jeden Tag um 00:00 Uhr UTC.
Schließen Sie eine Position nach dieser Uhrzeit am letzten Tag des Monats, dann wird diese für den Rabatt des nächsten Monats berücksichtigt.
Das Handelsvolumen ist der gesamte Marktwert Ihrer Trades, nicht nur Ihre Margin. Trades auf all Ihren Konten – wie MT4 und CFD – werden für Ihren Fortschritt beim Spread-Rabatt in einer Anlageklasse berücksichtigt.
Spread-Rabatt = Rabattsatz (%) × gezahlter Spread.
Wir berechnen Rabatte in USD, aber Sie erhalten diese in der Währung Ihres Kontos – beachten Sie also, dass sich der Wechselkurs auf Ihren Rabatt auswirkt, wenn Ihr Konto nicht in USD geführt wird.
Für Gold, Silber, Platin und Palladium gelten die gleichen Rabattsätze wie für Forex.
Rabatte werden in USD berechnet, aber Sie erhalten diese in Ihrer Kontowährung.
Trades auf all Ihren Konten werden für Ihr qualifiziertes Handelsvolumen berücksichtigt. Rabatte werden basierend auf dem gezahlten Spread des Kontos berechnet und jedem Konto gutgeschrieben.