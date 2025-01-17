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Das Üben mit einem kostenlosen Demokonto bietet Ihnen einen idealen Einstieg in die Märkte und ermöglicht es Ihnen, die Prinzipien des CFD-Tradings risikofrei zu erlernen.
Mit bis zu 100.000 $ an virtuellem Kapital können Sie mit CFDs Positionen auf Forex, Rohstoffe, Indizes und Aktien eingehen, ohne echtes Geld zu riskieren.
Ob in der App oder auf dem Desktop, erkunden Sie unsere einfach zu navigierende, intuitive Oberfläche und erweitern Sie Ihre Fähigkeiten mit 8 Zeitrahmen, 100+ Indikatoren und einer Reihe von Zeichentools für 6 Chart-Typen. Sie können außerdem während des Tradings mit einem integrierten Feed von Newsquawk lernen, der die neuesten Nachrichten über den von Ihnen gewählten Markt liefert, sowie mit unserer Auswahl an Bildungsressourcen wie Webinaren, Glossaren und Erklärungsartikeln.
Die Eröffnung eines Demokontos und der Handel mit diesem ist der erste Schritt, um einer unserer 500.000+ Inhaber eines Live-Kontos zu werden. Beginnen Sie deshalb noch heute Ihre Handelsreise mit einem preisgekrönten Anbieter.
Starten Sie am Anfang und entdecken Sie die Grundlagen des Tradings in unserem Leitfaden für Einsteiger.
Das Wissen, wie Sie Ihr Risiko managen, ist eine wichtige Fähigkeit im Trading.
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Die Übersichtlichkeit lässt nichts zu wünschen übrig. Man erkennt sofort alle Parameter in der jeweils eingestellten Währung. Ein absoluter Pluspunkt an dieser Stelle.
Gute Handhabung, Mit Traiding View kombinierbar und geringe kosten. Kostenfreie Webinare.
Sehr cooles Design. Einfach zu verstehen und anfängerfreundlich. Hatte keine Probleme im Kundenservice und alles funktioniert so wie es soll. Kann ich nur weiterempfehlen.
Ist einfach zum bedienen, keine Probleme beim Einzahlung und Auszahlung ist eine Sekunde. Ich bin sehr glücklich das ich die App gefunden habe. Ich empfehle es gerne weiter meine Freunde, Familien .
Klasse App! Die Watchlists sind übersichtlich, Alarme in meinem Tarif etwas etwas dünne. Ich kann die App auf meinem Handy inkl. Dauerlogin auf Capital den ganzen Tag im Hintergrund und stets verfügbar halten. Perfekt!
Trade seit 3 Jahren und habe schon viele Trading Apps getestet. Für mich die beste App und der beste Broker. Was mir wichtig ist: Ein und Auszahlungen per Kreditkarte möglich. Auszahlungen immer schnell und problemlos. Hedgen möglich. Berichte, Auszüge OK. Eine Diagrammfunktion wie es bei Naga ist wäre wünschenswert.
Ich bin begeistert vom neuen Design der Android App. Ich lobe besonders die neuen Einstellungsmöglichkeiten was Charts sowie Indikatoren betrifft. Seit dem neuesten Update sehe ich das man im 1Sekunden Timeframe Handeln kann, aber nur auf sein live Konto, ist das gewollt? Insgesamt für mich weiterhin der beste Broker, der ständig Verbesserungen erhält. Ein Vorschlag: Das ändern des Stopplos/Take Profit auch auf dem Chart, wie bei der Web Plattform.
Es wurde mir sehr schnell bei meinem Verkaufs Problem über WhatsApp geholfen. Ich bedanke mich nochmals für eure Hilfe
Nutze es nur auf dem handy, läuft flüssig. Charts sehen gut aus.
Die Plattform ist sehr zu empfehlen, wenn man nach einem CFD-Broker sucht. Und der Service reagiert sehr schnell, kompetent und freundlich, wenn man Fragen hat. Insofern kann ich den Dienstleister uneingeschränkt empfehlen, sofern man sich der Risken des Tradens bewusst ist und vorher im Demokonto geübt hat. Ein kleiner Verbesserungsvorschlag für die App wäre es, die Schriftarten zu vergrößern!
ist echt gut, kann ich nur weiter empfehlen.
Der Wechsel von einem Hebel von 1:50 zu 1:200 hat meine Handelsstrategie komplett verändert. Die Risikomanagement-Tools sind solide und helfen dabei, eine übermäßige Risikoexposition bei volatilen Marktbedingungen zu vermeiden.
Für Einsteiger die perfekte App, um sich mal mit der Materie vertraut zu machen, auch der Support funktiont super!!!! 5⭐️
wunderbare App, Top Support alles klappt und mega Team sogar die App hat keine Bugs plus Mann kann Lang Zeit Investor werden.
Nach meiner gestrigen Bewertung hat es heute geklappt, die 50'000.--$ wurden heute meinem Kto. gutgeschrieben.
beste trading platform für anfänger und für erfahrene Traders
Funktioniert alles wie es soll und für mich als Einsteiger, ist der Demo-Modus wirklich sehr lehrreich!
Relativ viel Kosten bei Kryptowährungen und leider gibt es viele potenzielle Newcomer nicht(LUCY, QBTS, IONQ, BNAI, NESTE, ...). Aber sonst ein sehr guter Broker
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