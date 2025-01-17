Warum sollte Mann ein Demo-Handelskonto verwenden?

Das Üben mit einem kostenlosen Demokonto bietet Ihnen einen idealen Einstieg in die Märkte und ermöglicht es Ihnen, die Prinzipien des CFD-Tradings risikofrei zu erlernen.

Mit bis zu 100.000 $ an virtuellem Kapital können Sie mit CFDs Positionen auf Forex, Rohstoffe, Indizes und Aktien eingehen, ohne echtes Geld zu riskieren.

Ob in der App oder auf dem Desktop, erkunden Sie unsere einfach zu navigierende, intuitive Oberfläche und erweitern Sie Ihre Fähigkeiten mit 8 Zeitrahmen, 100+ Indikatoren und einer Reihe von Zeichentools für 6 Chart-Typen. Sie können außerdem während des Tradings mit einem integrierten Feed von Newsquawk lernen, der die neuesten Nachrichten über den von Ihnen gewählten Markt liefert, sowie mit unserer Auswahl an Bildungsressourcen wie Webinaren, Glossaren und Erklärungsartikeln.

Die Eröffnung eines Demokontos und der Handel mit diesem ist der erste Schritt, um einer unserer 500.000+ Inhaber eines Live-Kontos zu werden. Beginnen Sie deshalb noch heute Ihre Handelsreise mit einem preisgekrönten Anbieter.