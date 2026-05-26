Größere Unternehmen; wenn Sie die Kundenbetreuung selbst übernehmen können und uns nur für die Preisgestaltung, die Ausführung und das Front-End benötigen.

Kleine bis mittelgroße Unternehmen; wenn Sie möchten, dass wir den Großteil der Kundeninteraktion übernehmen.

entweder ein Hauptkonto oder nicht benannte Unterkonten für einzelne Kunden.

Wir haben keine direkte Beziehung mit dem Endkunden und führen nur für Sie die KYC/AML-Prüfungen durch.

Capital.com hat eine direkte Beziehung mit dem Endkunden und führt für diesen alle KYC/AML-Prüfungen durch.

Endkunden tätigen alle Zahlungen direkt an Sie.

Wir verwalten das Hauptkonto im Einklang mit unseren Kreditverwaltungsprozessen oder nach vorab vereinbarten Margin-Close-Out-Regeln.

Sie stellen Ihr eigenes Kapital zur Verfügung, um die Margin auf den Haupt- oder Unterkonten zu decken.

Sie haben die Berechtigungen zur Verwaltung von Kundengeldern, bearbeiten Zahlungseingänge und verwahren Kundengelder.

Sie bearbeiten keine eingehenden Einzahlungen. Wir verwalten die Kundenkonten in Übereinstimmung mit unseren Prozessen zur Verwaltung von Kundengeldern.

Nutzen Sie unsere APIs, wenn Sie Ihr eigenes Front-End haben. Alternativ können wir Ihnen auch eine vollständig gebrandete Plattform mit Ihrem Logo, Ihren Farben und Skins zur Verfügung stellen.

Nutzen Sie unsere APIs, oder wir können Ihnen auch eine vollständig gebrandete Plattform mit Ihrem Logo, Ihren Farben und Skins zur Verfügung stellen.

Ihr Branding. Wir können die Preisgestaltung, die Ausführung und die Front-End-Schnittstelle übernehmen.

Co-Branding. Wir können die Preisgestaltung, die Ausführung und die Front-End-Schnittstelle übernehmen.

Trades werden entweder auf das Hauptkonto oder direkt auf die nicht benannten Unterkonten verbucht.

Die Trades der Kunden werden entweder aggregiert oder spiegelgehedgt (STP) an Capital.com übertragen.

Trades werden direkt auf den Kundenkonten verbucht.

Trades von Kunden werden ausgeführt und an die jeweiligen Capital.com-Konten weitergeleitet.

Kundenbetreuung

Entweder Sie können Ihre Kunden betreuen oder Sie können uns diese Aufgabe übergeben. Wenn Sie es sich wünschen, können wir den allgemeinen und den IT-Support für Kunden direkt zur Verfügung stellen – wir können sogar dedizierte E-Mail-Adressen und Telefonnummern einrichten.