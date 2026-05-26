StartseitePartnerprogramme
Erhalten Sie eine maßgeschneiderte Partnerlösung, die unser Fachwissen, unsere Technologie und unsere Support-Teams umfasst.
Verdienen Sie durch die Vermarktung unserer Plattform und Dienstleistungen über Ihre Kanäle
Bieten Sie Ihren Kunden unsere preisgekrönte Technologie* an und profitieren Sie von unseren wettbewerbsfähigen Umsatzbeteiligungsvereinbarungen.
Nutzen Sie unsere Lösungen, um Ressourcen freizugeben, Ihr Unternehmen auszubauen und Ihren Umsatz zu steigern – ohne Ihren Kundenstamm zu vernachlässigen.
Schicken Sie eine E-Mail an partners@capital.com
Verbinden Sie unsere APIs mit Ihrem eigenen Front-End oder nutzen Sie unsere preisgekrönte Plattform* direkt – wir haben eine Lösung für Sie.
Schicken Sie eine E-Mail an partners@capital.com
Helfen Sie Ihrem Unternehmen durch unsere preisgekrönte Technologie und unsere APIs,* unsere robusten Ausführungssysteme und unsere hohe Liquidität dabei, erfolgreich zu sein.
Lassen Sie uns die Verantwortung für die Kundengelder übernehmen, damit Sie es nicht machen müssen: Wir können eingehende Zahlungen und die Margin in Übereinstimmung mit unseren bestehenden Kreditverwaltungsprozessen verwalten.
Sie verfügen nicht über die nötigen Kapazitäten, um wichtige Kommunikationen abzuwickeln – Kontoauszüge, Trade-Bestätigungen und mehr? Wir können all das für Sie erledigen.
Erhalten Sie einen persönlichen Kundenbetreuer, der unsere Partnerschaft betreut und Ihnen jederzeit zur Verfügung steht, wenn Sie Unterstützung benötigen.
Überlassen Sie uns die Zuarbeit – wir werden für Sie Verkaufsunterlagen erstellen, die Sie dabei unterstützen, neue Kunden an Bord zu holen.
Genießen Sie maßgeschneiderte Analysen, die Ihnen jede Woche zugeschickt werden, um Ihren Kunden ein kleines Extra zu bieten.
Bieten Sie Ihrer Basis unser bewährtes und erprobtes kundenorientiertes Angebot an, das weltweit von 857,000 Tradern genutzt und immer wieder von unserer Branche ausgezeichnet wird.*
|
Offengelegtes Co-Branding-White-Label
|
Nicht offengelegter Omnibus
|
Für wen es geeignet ist
|
Kleine bis mittelgroße Unternehmen; wenn Sie möchten, dass wir den Großteil der Kundeninteraktion übernehmen.
|
Größere Unternehmen; wenn Sie die Kundenbetreuung selbst übernehmen können und uns nur für die Preisgestaltung, die Ausführung und das Front-End benötigen.
|
Wofür Sie sich bewerben
|
Eine Vereinbarung als Introducing Broker (IB).
|
Eine White-Label-Omnibus-Vereinbarung –
entweder ein Hauptkonto oder nicht benannte Unterkonten für einzelne Kunden.
|
KYC/AML
|
Capital.com hat eine direkte Beziehung mit dem Endkunden und führt für diesen alle KYC/AML-Prüfungen durch.
|
Wir haben keine direkte Beziehung mit dem Endkunden und führen nur für Sie die KYC/AML-Prüfungen durch.
|
Zahlungen
|
Endkunden tätigen alle Zahlungen direkt an Capital.com.
|
Endkunden tätigen alle Zahlungen direkt an Sie.
|
Kundengelder
|
Sie bearbeiten keine eingehenden Einzahlungen. Wir verwalten die Kundenkonten in Übereinstimmung mit unseren Prozessen zur Verwaltung von Kundengeldern.
|
Sie haben die Berechtigungen zur Verwaltung von Kundengeldern, bearbeiten Zahlungseingänge und verwahren Kundengelder.
Sie stellen Ihr eigenes Kapital zur Verfügung, um die Margin auf den Haupt- oder Unterkonten zu decken.
Wir verwalten das Hauptkonto im Einklang mit unseren Kreditverwaltungsprozessen oder nach vorab vereinbarten Margin-Close-Out-Regeln.
|
Wie Sie die Integration vornehmen
|
Nutzen Sie unsere APIs, oder wir können Ihnen auch eine vollständig gebrandete Plattform mit Ihrem Logo, Ihren Farben und Skins zur Verfügung stellen.
|
Nutzen Sie unsere APIs, wenn Sie Ihr eigenes Front-End haben. Alternativ können wir Ihnen auch eine vollständig gebrandete Plattform mit Ihrem Logo, Ihren Farben und Skins zur Verfügung stellen.
|
Plattform
|
Co-Branding. Wir können die Preisgestaltung, die Ausführung und die Front-End-Schnittstelle übernehmen.
|
Ihr Branding. Wir können die Preisgestaltung, die Ausführung und die Front-End-Schnittstelle übernehmen.
|
Wie Trades gebucht werden
|
Trades von Kunden werden ausgeführt und an die jeweiligen Capital.com-Konten weitergeleitet.
Trades werden direkt auf den Kundenkonten verbucht.
|
Die Trades der Kunden werden entweder aggregiert oder spiegelgehedgt (STP) an Capital.com übertragen.
Trades werden entweder auf das Hauptkonto oder direkt auf die nicht benannten Unterkonten verbucht.
|
Kundenbetreuung
|
Entweder Sie können Ihre Kunden betreuen oder Sie können uns diese Aufgabe übergeben.
Wenn Sie es sich wünschen, können wir den allgemeinen und den IT-Support für Kunden direkt zur Verfügung stellen – wir können sogar dedizierte E-Mail-Adressen und Telefonnummern einrichten.
|
Sie sind für das Onboarding und die Betreuung Ihrer Kunden verantwortlich – alle Bestätigungen von Trades, Kontoauszüge und wichtige Mitteilungen werden von Ihnen abgewickelt.
Wir können Daten für die Überwachung nach dem Trade und für Berichte bereitstellen.
Wir stellen Ihnen einen allgemeinen, IT- und Handels-Support zur Verfügung, aber nicht Ihren Kunden.
*Beste Trading-App 2023, Good Money Guide.
**Bester CFD-Anbieter, 2023 Online Money Awards.