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Partnerprogramme: Seien Sie ein Teil unseres Erfolgs

Begeistern Sie Kunden, optimieren Sie Prozesse und steigern Sie Ihren Umsatz mit einer auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Partnervereinbarung.

Unsere Partner-Modelle

Erhalten Sie eine maßgeschneiderte Partnerlösung, die unser Fachwissen, unsere Technologie und unsere Support-Teams umfasst.

Affiliate-Programm

Verdienen Sie durch die Vermarktung unserer Plattform und Dienstleistungen über Ihre Kanäle

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Einführende Broker

Bieten Sie Ihren Kunden unsere preisgekrönte Technologie* an und profitieren Sie von unseren wettbewerbsfähigen Umsatzbeteiligungsvereinbarungen.

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White-Label-Partnerschaften

Nutzen Sie unsere Lösungen, um Ressourcen freizugeben, Ihr Unternehmen auszubauen und Ihren Umsatz zu steigern – ohne Ihren Kundenstamm zu vernachlässigen. 

 

Schicken Sie eine E-Mail an partners@capital.com

Strategische Partnerschaften und APIs

Verbinden Sie unsere APIs mit Ihrem eigenen Front-End oder nutzen Sie unsere preisgekrönte Plattform* direkt – wir haben eine Lösung für Sie.

 

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Was Sie von uns erhalten können

Hier ein Vorgeschmack davon, was wir Ihnen anbieten können, abhängig von dem Partnerschaftsmodell, auf das wir uns einigen.

Front-End, Ausführung und Liquidität

Helfen Sie Ihrem Unternehmen durch unsere preisgekrönte Technologie und unsere APIs,* unsere robusten Ausführungssysteme und unsere hohe Liquidität dabei, erfolgreich zu sein.

Cash Management

Lassen Sie uns die Verantwortung für die Kundengelder übernehmen, damit Sie es nicht machen müssen: Wir können eingehende Zahlungen und die Margin in Übereinstimmung mit unseren bestehenden Kreditverwaltungsprozessen verwalten.

Kundenbetreuung

Sie verfügen nicht über die nötigen Kapazitäten, um wichtige Kommunikationen abzuwickeln – Kontoauszüge, Trade-Bestätigungen und mehr? Wir können all das für Sie erledigen.

Persönlicher Manager

Erhalten Sie einen persönlichen Kundenbetreuer, der unsere Partnerschaft betreut und Ihnen jederzeit zur Verfügung steht, wenn Sie Unterstützung benötigen.

Individuelle Marketingmaterialien

Überlassen Sie uns die Zuarbeit – wir werden für Sie Verkaufsunterlagen erstellen, die Sie dabei unterstützen, neue Kunden an Bord zu holen.

Wöchentliche Marktupdates

Genießen Sie maßgeschneiderte Analysen, die Ihnen jede Woche zugeschickt werden, um Ihren Kunden ein kleines Extra zu bieten.

Warum Ihre Kunden uns lieben werden

Bieten Sie Ihrer Basis unser bewährtes und erprobtes kundenorientiertes Angebot an, das weltweit von 857,000 Tradern genutzt und immer wieder von unserer Branche ausgezeichnet wird.*

Marktdaten in Realtime

Live-Kurse für eine präzise Genauigkeit sowie historische Daten – alles, was Ihre Kunden benötigen, um einen genauen Überblick zu erhalten.

Fortschrittliches Charting

Unsere Charts werden direkt vom führenden Anbieter TradingView bereitgestellt, mit sechs Chart-Typen und 100 Indikatoren.

Erstklassiges Bildungsangebot

Unterstützen Sie Ihre Kunden dabei, ihr Trading-Wissen mit unseren kostenlosen Leitfäden, Videos und Kursen sowie den täglichen Nachrichten auf der Plattform zu erweitern.

Intuitive Plattform und App

Ihre Kunden werden unsere benutzerfreundliche, preisgekrönte* Handelsplattform und mobile App lieben – ganz nach Ihrem Wunsch, mit Ihrer oder unserer Marke.

Breite Auswahl an Märkten

Bieten Sie Ihren Kunden einen umfassenden Zugang zu globalen Finanzinstrumenten, mit 3.000+ Märkten in verschiedenen Anlageklassen.

Experten-Kundensupport

Unser freundliches Team ist 24/7 auf Englisch per Telefon, E-Mail, Live-Chat und WhatsApp sowie während der Geschäftszeiten in 10+ weiteren Sprachen erreichbar.

Welches Modell ist am besten für Sie geeignet?

Schauen Sie sich zwei unserer Partnerschaftsmodelle genauer an, um herauszufinden, welches für Ihr Unternehmen am besten geeignet ist.
 

Offengelegtes Co-Branding-White-Label

Nicht offengelegter Omnibus

Für wen es geeignet ist

Kleine bis mittelgroße Unternehmen; wenn Sie möchten, dass wir den Großteil der Kundeninteraktion übernehmen. 

Größere Unternehmen; wenn Sie die Kundenbetreuung selbst übernehmen können und uns nur für die Preisgestaltung, die Ausführung und das Front-End benötigen. 

Wofür Sie sich bewerben

Eine Vereinbarung als Introducing Broker (IB).

Eine White-Label-Omnibus-Vereinbarung – 

entweder ein Hauptkonto oder nicht benannte Unterkonten für einzelne Kunden. 

KYC/AML

Capital.com hat eine direkte Beziehung mit dem Endkunden und führt für diesen alle KYC/AML-Prüfungen durch. 

Wir haben keine direkte Beziehung mit dem Endkunden und führen nur für Sie die KYC/AML-Prüfungen durch.

Zahlungen

Endkunden tätigen alle Zahlungen direkt an Capital.com. 

Endkunden tätigen alle Zahlungen direkt an Sie.

Kundengelder 

Sie bearbeiten keine eingehenden Einzahlungen. Wir verwalten die Kundenkonten in Übereinstimmung mit unseren Prozessen zur Verwaltung von Kundengeldern. 

Sie haben die Berechtigungen zur Verwaltung von Kundengeldern, bearbeiten Zahlungseingänge und verwahren Kundengelder. 

 

Sie stellen Ihr eigenes Kapital zur Verfügung, um die Margin auf den Haupt- oder Unterkonten zu decken.

 

Wir verwalten das Hauptkonto im Einklang mit unseren Kreditverwaltungsprozessen oder nach vorab vereinbarten Margin-Close-Out-Regeln. 

Wie Sie die Integration vornehmen

Nutzen Sie unsere APIs, oder wir können Ihnen auch eine vollständig gebrandete Plattform mit Ihrem Logo, Ihren Farben und Skins zur Verfügung stellen. 

Nutzen Sie unsere APIs, wenn Sie Ihr eigenes Front-End haben. Alternativ können wir Ihnen auch eine vollständig gebrandete Plattform mit Ihrem Logo, Ihren Farben und Skins zur Verfügung stellen. 

Plattform

Co-Branding. Wir können die Preisgestaltung, die Ausführung und die Front-End-Schnittstelle übernehmen. 

Ihr Branding. Wir können die Preisgestaltung, die Ausführung und die Front-End-Schnittstelle übernehmen. 

Wie Trades gebucht werden

Trades von Kunden werden ausgeführt und an die jeweiligen Capital.com-Konten weitergeleitet. 

 

Trades werden direkt auf den Kundenkonten verbucht. 

Die Trades der Kunden werden entweder aggregiert oder spiegelgehedgt (STP) an Capital.com übertragen. 

 

Trades werden entweder auf das Hauptkonto oder direkt auf die nicht benannten Unterkonten verbucht. 

Kundenbetreuung

Entweder Sie können Ihre Kunden betreuen oder Sie können uns diese Aufgabe übergeben.

 

Wenn Sie es sich wünschen, können wir den allgemeinen und den IT-Support für Kunden direkt zur Verfügung stellen – wir können sogar dedizierte E-Mail-Adressen und Telefonnummern einrichten.

Sie sind für das Onboarding und die Betreuung Ihrer Kunden verantwortlich – alle Bestätigungen von Trades, Kontoauszüge und wichtige Mitteilungen werden von Ihnen abgewickelt.

 

Wir können Daten für die Überwachung nach dem Trade und für Berichte bereitstellen.

 

Wir stellen Ihnen einen allgemeinen, IT- und Handels-Support zur Verfügung, aber nicht Ihren Kunden.   

*Beste Trading-App 2023, Good Money Guide.

**Bester CFD-Anbieter, 2023 Online Money Awards.

Vertrauenswürdiger Partner
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