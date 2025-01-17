Werden Sie ein Partner von Capital.com

StartseitePartnerprogrammeWerden Sie ein Partner von Capital.com
Die an unsere Introducing Broker-Partner gezahlten Provisionen basieren auf einem Modell der Umsatzbeteiligung, wobei die Provisionen im Verhältnis zum Spread berechnet werden, den die vermittelten Kunden generieren. Introducing Brokers werden mit einer Provision in Höhe von bis zu 40 % des Spreads entlohnt.2
Der genaue Satz der Provision wird von Fall zu Fall in Abhängigkeit vom erwarteten Handelsvolumen des vermittelten Kunden festgelegt. Ein individueller Ansatz bei der Gestaltung der Provisionssätze gewährleistet eine gerechte Vergütung, indem die Sätze auf der Grundlage des Handelsvolumens und der Leistungsbewertung während der Partnerschaft angepasst werden.
Ein Partner wirbt einen Kunden, der einen Spread von 100 $ generiert, wobei der Partner unter einem Provisionsplan von 30 % registriert ist.
100 $ x 30 % = 30 $
Der Introducing Broker wird eine Provision in Höhe von 30 $ erhalten.
Registrieren Sie Ihr Capital.com-Konto, falls Sie dies bisher noch nicht getan haben.
Füllen Sie unter Verwendung der E-Mail-Adresse, mit der Sie sich registriert haben, ein einfaches Formular mit der Auswahl des Provisionsplans als Introducing Broker aus.
Sobald Sie die erforderlichen Dokumente eingereicht haben und Ihr Status von Ihrem zuständigen Manager bestätigt wurde, erhalten Sie Ihren persönlichen Empfehlungslink und können mit dem Geldverdienen beginnen.
Das Introducing Broker-Programm bietet ein lukratives Umsatzbeteiligungspotenzial ohne Obergrenze für Introducing Broker-Einnahmen. Sie können unbegrenzt viele Kunden werben und die Provision wird für die gesamte Lebensdauer des geworbenen Traders gezahlt. Außerdem erhalten Sie einen persönlichen Manager, der Ihnen als persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung steht und Sie über die Funktionen der Plattform, die Einrichtung Ihres Kontos und vieles mehr berät.
Um ein IB zu werden, sollten Sie in einem Land ansässig sein, das von Capital Com Online Investments Ltd, zugelassen von der Securities Commission of The Bahamas (SCB), unterstützt wird (die Liste der zulässigen Länder finden Sie unten) und IB-Partner müssen diese Anforderung ebenfalls erfüllen, um eine Prämie zu verdienen. Sie müssen außerdem die IB-Bewerbung abgeschlossen, alle erforderlichen Unterlagen eingereicht (siehe die vollständige Liste unten) und alle relevanten Überprüfungen bestanden haben.
Die Provision wird monatlich ausgezahlt.
Provisionen können per Banküberweisung gezahlt oder direkt auf Ihr Trading-Konto gutgeschrieben werden.
Nein, die Teilnahme an diesem Programm ist kostenlos.
Ja, das können Sie.
Die Provisionsauszahlung des Partnerprogramms ist nur für Kunden mit Wohnsitz in Ländern verfügbar, die von der durch die Securities Commission of The Bahamas (SCB) regulierten Gesellschaft unterstützt werden. Alle IB-Partner müssen ebenfalls in den unterstützten Ländern ansässig sein, um eine Prämie zu verdienen.
Die vollständige Liste der zulässigen Länder:
Andorra; Vereinigte Arabische Emirate; Antigua und Barbuda; Anguilla; Albanien; Armenien; Angola; Antarktis; Argentinien; Aruba; Ålandinseln; Aserbaidschan; Bosnien und Herzegowina; Barbados; Bangladesch; Burkina Faso; Bahrain; Burundi; Benin; Saint-Barthélemy; Bermuda; Brunei Darussalam; Bolivien; Bonaire, Sint Eustatius und Saba; Brasilien; Bahamas; Bhutan; Bouvetinsel; Botswana; Belize; Kokosinseln (Keeling); Demokratische Republik Kongo; Zentralafrikanische Republik; Kongo; Schweiz; Elfenbeinküste; Cookinseln; Chile; Kamerun; Kolumbien; Costa Rica; Kap Verde; Curaçao; Weihnachtsinsel; Dschibuti; Dominica; Dominikanische Republik; Algerien; Ecuador; Ägypten; Westsahara; Äthiopien; Fidschi; Falklandinseln (Malwinen); Färöer; Gabun; Grenada; Georgien; Französisch-Guyana; Guernsey; Ghana; Grönland; Gambia; Guinea; Guadeloupe; Äquatorialguinea; Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln; Guatemala; Guinea-Bissau; Guyana; Hongkong; Heard und McDonaldinseln; Honduras; Haiti; Indonesien; Isle of Man; Indien; Britisches Territorium im Indischen Ozean; Island; Jersey; Jamaika; Jordanien; Japan; Kenia; Kirgisistan; Kambodscha; Kiribati; Komoren; St. Kitts und Nevis; Südkorea; Kuwait; Kaimaninseln; Kasachstan; Laos; Libanon; St. Lucia; Lichtenstein; Sri Lanka; Liberia; Lesotho; Marokko; Monaco; Republik Moldau; Montenegro; St. Martin (französischer Teil); Madagaskar; die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien; Mali; Mongolei; Macao; Martinique; Mauretanien; Montserrat; Mauritius; Malediven; Malawi; Mexiko; Mosambik; Namibia; Neukaledonien; Niger; Norfolkinsel; Nigeria; Nicaragua; Nepal; Nauru; Niue; Oman; Panama; Peru; Französisch-Polynesien; Papua-Neuguinea; Philippinen; Pakistan; St. Pierre und Miquelon; Pitcairninseln; Paraguay; Katar; Réunion; Serbien; Ruanda; Saudi-Arabien; Salomonen; Seychellen; St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha; Svalbard und Jan Mayen; Sierra Leone; San Marino; Senegal; Singapur; Surinam; São Tomé und Príncipe; El Salvador; Sint Maarten (niederländischer Teil); Swasiland; Turks- und Caicosinseln; Tschad; Französische Südgebiete; Togo; Thailand; Tadschikistan; Tokelau; Osttimor; Turkmenistan; Tunesien; Tonga; Türkei; Trinidad und Tobago; Tuvalu; Taiwan; Tansania; Ukraine; Uganda; Uruguay; Usbekistan; Heiliger Stuhl; St. Vincent und die Grenadinen; Britische Jungferninseln; Vietnam; Vanuatu; Wallis und Futuna; Mayotte; Südafrika; Sambia; Zimbabwe.
Um für die Teilnahme am IB-Programm zugelassen zu werden, muss der IB die folgenden Dokumente und Informationen zur Verfügung stellen:
Für Einzelpersonen:
1 Kopie eines gültigen, behördlich ausgestellten Ausweisdokuments mit Foto (z. B. Reisepass, Personalausweis oder Führerschein)
2. Vollständiger Name
3. Kontaktinformationen (Telefon, E-Mail etc.)
4. Webseite(n) oder andere Social-Media-Kanäle, die von dem angehenden IB genutzt werden
5. Bankverbindung für die Überweisungen der IB-Provision, einschließlich: Name des Bankkontos, Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN, Name und Anschrift der Bank
6. Adressnachweis, z. B. Rechnung eines Versorgungsunternehmens, Kontoauszug, Wohnsitzbescheinigung, Kredit-/Debitkartenabrechnung, Steuererklärungen oder Steuerbescheide der lokalen Behörden (nicht älter als 6 Monate ab dem Datum der IB-Bewerbung), die den Namen und die Anschrift des Bewerbers zeigen.
Für juristische Personen:
1 Vollständiger juristischer Name
2 Unternehmensnummer
3 Land der Registrierung
4 Bescheinigung über die Gründung/Registrierung
5 Memorandum und Gesellschaftsvertrag
6 Aktualisierte Liste der Anteilseigner
7 Anschrift des eingetragenen Unternehmenssitzes und die tatsächliche Geschäftsanschrift, falls abweichend
8 Bankverbindung für die Überweisungen der IB-Provision, einschließlich: Name des Bankkontos, Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN, Name und Anschrift der Bank
9 Namen und Kopien eines gültigen Lichtbildausweisdokuments des/der Geschäftsführer(s) und des/der wirtschaftlichen Eigentümer(s), mit einem Anteil von 25 % oder mehr am Grundkapital des Unternehmens.
1 Das Programm ist nur verfügbar für Personen mit Wohnsitz in den Ländern (siehe FAQ), die von Capital Com Online Investments Ltd, zugelassen von der Securities Commission of The Bahamas (SCB), unterstützt werden
2 Die Provision ist nur für Kunden verfügbar, die unter Capital Com Online Investments Ltd aufgenommen wurden, welches von der Securities Commission of the Bahamas (SCB) reguliert wird. Um als Introducing Broker zugelassen zu werden, müssen Partner außerdem einen Wohnsitz in den vom Unternehmen unterstützten Ländern haben.
Die Übersichtlichkeit lässt nichts zu wünschen übrig. Man erkennt sofort alle Parameter in der jeweils eingestellten Währung. Ein absoluter Pluspunkt an dieser Stelle.
Gute Handhabung, Mit Traiding View kombinierbar und geringe kosten. Kostenfreie Webinare.
Sehr cooles Design. Einfach zu verstehen und anfängerfreundlich. Hatte keine Probleme im Kundenservice und alles funktioniert so wie es soll. Kann ich nur weiterempfehlen.
Ist einfach zum bedienen, keine Probleme beim Einzahlung und Auszahlung ist eine Sekunde. Ich bin sehr glücklich das ich die App gefunden habe. Ich empfehle es gerne weiter meine Freunde, Familien .
Klasse App! Die Watchlists sind übersichtlich, Alarme in meinem Tarif etwas etwas dünne. Ich kann die App auf meinem Handy inkl. Dauerlogin auf Capital den ganzen Tag im Hintergrund und stets verfügbar halten. Perfekt!
Trade seit 3 Jahren und habe schon viele Trading Apps getestet. Für mich die beste App und der beste Broker. Was mir wichtig ist: Ein und Auszahlungen per Kreditkarte möglich. Auszahlungen immer schnell und problemlos. Hedgen möglich. Berichte, Auszüge OK. Eine Diagrammfunktion wie es bei Naga ist wäre wünschenswert.
Ich bin begeistert vom neuen Design der Android App. Ich lobe besonders die neuen Einstellungsmöglichkeiten was Charts sowie Indikatoren betrifft. Seit dem neuesten Update sehe ich das man im 1Sekunden Timeframe Handeln kann, aber nur auf sein live Konto, ist das gewollt? Insgesamt für mich weiterhin der beste Broker, der ständig Verbesserungen erhält. Ein Vorschlag: Das ändern des Stopplos/Take Profit auch auf dem Chart, wie bei der Web Plattform.
Es wurde mir sehr schnell bei meinem Verkaufs Problem über WhatsApp geholfen. Ich bedanke mich nochmals für eure Hilfe
Nutze es nur auf dem handy, läuft flüssig. Charts sehen gut aus.
Die Plattform ist sehr zu empfehlen, wenn man nach einem CFD-Broker sucht. Und der Service reagiert sehr schnell, kompetent und freundlich, wenn man Fragen hat. Insofern kann ich den Dienstleister uneingeschränkt empfehlen, sofern man sich der Risken des Tradens bewusst ist und vorher im Demokonto geübt hat. Ein kleiner Verbesserungsvorschlag für die App wäre es, die Schriftarten zu vergrößern!
ist echt gut, kann ich nur weiter empfehlen.
Der Wechsel von einem Hebel von 1:50 zu 1:200 hat meine Handelsstrategie komplett verändert. Die Risikomanagement-Tools sind solide und helfen dabei, eine übermäßige Risikoexposition bei volatilen Marktbedingungen zu vermeiden.
Für Einsteiger die perfekte App, um sich mal mit der Materie vertraut zu machen, auch der Support funktiont super!!!! 5⭐️
wunderbare App, Top Support alles klappt und mega Team sogar die App hat keine Bugs plus Mann kann Lang Zeit Investor werden.
Nach meiner gestrigen Bewertung hat es heute geklappt, die 50'000.--$ wurden heute meinem Kto. gutgeschrieben.
beste trading platform für anfänger und für erfahrene Traders
Funktioniert alles wie es soll und für mich als Einsteiger, ist der Demo-Modus wirklich sehr lehrreich!
Relativ viel Kosten bei Kryptowährungen und leider gibt es viele potenzielle Newcomer nicht(LUCY, QBTS, IONQ, BNAI, NESTE, ...). Aber sonst ein sehr guter Broker
Unsere 4- und 5-Sterne-Bewertungen werden angezeigt. Die genauen Benutzerdaten wurden absichtlich anonymisiert, um die Privatsphäre gemäß den Anforderungen der DSGVO zu schützen.