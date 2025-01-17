Werden Sie ein Partner von Capital.com

Um für die Teilnahme am IB-Programm zugelassen zu werden, muss der IB die folgenden Dokumente und Informationen zur Verfügung stellen:

Für Einzelpersonen:

1 Kopie eines gültigen, behördlich ausgestellten Ausweisdokuments mit Foto (z. B. Reisepass, Personalausweis oder Führerschein)

2. Vollständiger Name

3. Kontaktinformationen (Telefon, E-Mail etc.)

4. Webseite(n) oder andere Social-Media-Kanäle, die von dem angehenden IB genutzt werden

5. Bankverbindung für die Überweisungen der IB-Provision, einschließlich: Name des Bankkontos, Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN, Name und Anschrift der Bank

6. Adressnachweis, z. B. Rechnung eines Versorgungsunternehmens, Kontoauszug, Wohnsitzbescheinigung, Kredit-/Debitkartenabrechnung, Steuererklärungen oder Steuerbescheide der lokalen Behörden (nicht älter als 6 Monate ab dem Datum der IB-Bewerbung), die den Namen und die Anschrift des Bewerbers zeigen.

Für juristische Personen:

1 Vollständiger juristischer Name

2 Unternehmensnummer

3 Land der Registrierung

4 Bescheinigung über die Gründung/Registrierung

5 Memorandum und Gesellschaftsvertrag

6 Aktualisierte Liste der Anteilseigner

7 Anschrift des eingetragenen Unternehmenssitzes und die tatsächliche Geschäftsanschrift, falls abweichend

8 Bankverbindung für die Überweisungen der IB-Provision, einschließlich: Name des Bankkontos, Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN, Name und Anschrift der Bank

9 Namen und Kopien eines gültigen Lichtbildausweisdokuments des/der Geschäftsführer(s) und des/der wirtschaftlichen Eigentümer(s), mit einem Anteil von 25 % oder mehr am Grundkapital des Unternehmens.