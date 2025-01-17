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Zinssatz-Trading

Eröffnen Sie Positionen in Instrumenten, die mit globalen Zinssatzänderungen verbunden sind, mit CFD-Trading. Entdecken Sie alle Märkte, von Indizes und Rohstoffen bis hin zu Anleihen und mehr – direkt auf der Capital.com Webplattform oder in der App.

Was ist Zinssatz-Trading?

Zinssatz-Trading umfasst die Spekulation auf Instrumente, die mit zukünftigen Änderungen der Zentralbankzinssätze verbunden sind, wie etwa der US Federal Funds Rate, dem Leitzins der Bank of England oder dem Einlagensatz der EZB.

Sie können CFDs auf eine Reihe zinssatzbezogener Märkte traden, einschließlich kurzfristiger Zinssatz-Futures, Staatsanleihen-Futures und unbefristeter Anleihefutures. Diese Instrumente reagieren häufig auf sich verändernde Erwartungen in Bezug auf Geldpolitik, Inflation und makroökonomische Daten.

Warum Zinssätze traden?

Zinssätze spielen eine Schlüsselrolle in der globalen Wirtschaft und beeinflussen alles von Kreditkosten bis hin zu Asset-Bewertungen.Wenn Zentralbanken die Zinssätze erhöhen oder senken, kann dies Devisenmärkte, Aktien, Rohstoffe und insbesondere Anleihemärkte beeinflussen.

Das Traden von Zinssatz-Futures oder Anleihefutures ermöglicht es Ihnen, auf Erwartungen hinsichtlich dieser Zinsbewegungen zu reagieren – unabhängig davon, ob Sie eine Straffung, Lockerung oder einfach Volatilität rund um wichtige Ankündigungen erwarten.

Zum Beispiel:

  • Wenn Trader erwarten, dass die US Federal Reserve die Zinsen anhebt, tendieren die Preise von US-Treasury-Futures historisch dazu, im Vorfeld zu fallen.
  • Wenn die EZB einen dovishen Ton signalisiert, können Euribor-Futures häufig steigen, da die Märkte ihre Zinserwartungen anpassen.

Mit CFD-Trading können Sie auf diese Bewegungen long oder short gehen, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen. Sie haben außerdem die Flexibilität, Ihr Exposure mit Hebelwirkung anzupassen – beachten Sie jedoch, dass Hebel sowohl das Risiko als auch die potenzielle Rendite erhöht.

Warum Zinssatzmärkte bei Capital.com traden?

Mit Capital.com können Sie CFDs auf eine breite Palette zinssatzbezogener Märkte traden.

Ob Sie rund um Zentralbanksitzungen traden, auf Inflationsüberraschungen reagieren oder Ihr Zins-Exposure absichern möchten – unsere Plattform bietet Ihnen die passenden Tools.

  • Greifen Sie auf Märkte wie 3-Monats-SONIA und Euribor zu
  • Echtzeitpreise und Nachrichten direkt in der Plattform – damit Sie wichtigen Datenveröffentlichungen immer einen Schritt voraus sind
  • Erweiterte Charting- und Risikomanagement-Tools, einschließlich Preisalarmen und Stop-Losses*

Bleiben Sie mit unserer intuitiven Plattform und reaktionsschnellem Support mit den Märkten verbunden – und traden Sie wichtige Zinssatzinstrumente auf fundierter Basis.

*Stop-Losses sind nicht garantiert. Garantierte Stopps verursachen eine Gebühr, wenn sie ausgelöst werden.

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Lesen Sie die Bewertungen – erfahren Sie mehr über uns

Feedback unserer Kunden, unabhängig von ihrem Erfahrungsstand.
2025-03-02
C***********

Die Übersichtlichkeit lässt nichts zu wünschen übrig. Man erkennt sofort alle Parameter in der jeweils eingestellten Währung. Ein absoluter Pluspunkt an dieser Stelle.

2025-04-09
r******

Gute Handhabung, Mit Traiding View kombinierbar und geringe kosten. Kostenfreie Webinare.

2025-03-13
S***** T*

Sehr cooles Design. Einfach zu verstehen und anfängerfreundlich. Hatte keine Probleme im Kundenservice und alles funktioniert so wie es soll. Kann ich nur weiterempfehlen.

2025-07-02
s****************

Ist einfach zum bedienen, keine Probleme beim Einzahlung und Auszahlung ist eine Sekunde. Ich bin sehr glücklich das ich die App gefunden habe. Ich empfehle es gerne weiter meine Freunde, Familien .

2025-05-30
b***********

Klasse App! Die Watchlists sind übersichtlich, Alarme in meinem Tarif etwas etwas dünne. Ich kann die App auf meinem Handy inkl. Dauerlogin auf Capital den ganzen Tag im Hintergrund und stets verfügbar halten. Perfekt!

2025-06-27
W******* W*******

Trade seit 3 Jahren und habe schon viele Trading Apps getestet. Für mich die beste App und der beste Broker. Was mir wichtig ist: Ein und Auszahlungen per Kreditkarte möglich. Auszahlungen immer schnell und problemlos. Hedgen möglich. Berichte, Auszüge OK. Eine Diagrammfunktion wie es bei Naga ist wäre wünschenswert.

2025-06-16
K** G*******

Ich bin begeistert vom neuen Design der Android App. Ich lobe besonders die neuen Einstellungsmöglichkeiten was Charts sowie Indikatoren betrifft. Seit dem neuesten Update sehe ich das man im 1Sekunden Timeframe Handeln kann, aber nur auf sein live Konto, ist das gewollt? Insgesamt für mich weiterhin der beste Broker, der ständig Verbesserungen erhält. Ein Vorschlag: Das ändern des Stopplos/Take Profit auch auf dem Chart, wie bei der Web Plattform.

2025-05-19
N****** W*****

Es wurde mir sehr schnell bei meinem Verkaufs Problem über WhatsApp geholfen. Ich bedanke mich nochmals für eure Hilfe

2025-06-02
L******

Nutze es nur auf dem handy, läuft flüssig. Charts sehen gut aus.

2025-06-05
K****

Die Plattform ist sehr zu empfehlen, wenn man nach einem CFD-Broker sucht. Und der Service reagiert sehr schnell, kompetent und freundlich, wenn man Fragen hat. Insofern kann ich den Dienstleister uneingeschränkt empfehlen, sofern man sich der Risken des Tradens bewusst ist und vorher im Demokonto geübt hat. Ein kleiner Verbesserungsvorschlag für die App wäre es, die Schriftarten zu vergrößern!

2025-04-08
I******

ist echt gut, kann ich nur weiter empfehlen.

2025-07-02
L*** B******

Der Wechsel von einem Hebel von 1:50 zu 1:200 hat meine Handelsstrategie komplett verändert. Die Risikomanagement-Tools sind solide und helfen dabei, eine übermäßige Risikoexposition bei volatilen Marktbedingungen zu vermeiden.

2025-06-04
T***

Für Einsteiger die perfekte App, um sich mal mit der Materie vertraut zu machen, auch der Support funktiont super!!!! 5⭐️

2025-04-25
B****** P*************

wunderbare App, Top Support alles klappt und mega Team sogar die App hat keine Bugs plus Mann kann Lang Zeit Investor werden.

2025-01-17
C********* S******

Nach meiner gestrigen Bewertung hat es heute geklappt, die 50'000.--$ wurden heute meinem Kto. gutgeschrieben.

2025-02-24
f**********************

beste trading platform für anfänger und für erfahrene Traders

2025-07-17
R*** B****

Funktioniert alles wie es soll und für mich als Einsteiger, ist der Demo-Modus wirklich sehr lehrreich!

2025-06-05
T***********

Relativ viel Kosten bei Kryptowährungen und leider gibt es viele potenzielle Newcomer nicht(LUCY, QBTS, IONQ, BNAI, NESTE, ...). Aber sonst ein sehr guter Broker

Unsere 4- und 5-Sterne-Bewertungen werden angezeigt. Die genauen Benutzerdaten wurden absichtlich anonymisiert, um die Privatsphäre gemäß den Anforderungen der DSGVO zu schützen.

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