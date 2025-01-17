Was ist Zinssatz-Trading?

Zinssatz-Trading umfasst die Spekulation auf Instrumente, die mit zukünftigen Änderungen der Zentralbankzinssätze verbunden sind, wie etwa der US Federal Funds Rate, dem Leitzins der Bank of England oder dem Einlagensatz der EZB.

Sie können CFDs auf eine Reihe zinssatzbezogener Märkte traden, einschließlich kurzfristiger Zinssatz-Futures, Staatsanleihen-Futures und unbefristeter Anleihefutures. Diese Instrumente reagieren häufig auf sich verändernde Erwartungen in Bezug auf Geldpolitik, Inflation und makroökonomische Daten.

Warum Zinssätze traden?

Zinssätze spielen eine Schlüsselrolle in der globalen Wirtschaft und beeinflussen alles von Kreditkosten bis hin zu Asset-Bewertungen.Wenn Zentralbanken die Zinssätze erhöhen oder senken, kann dies Devisenmärkte, Aktien, Rohstoffe und insbesondere Anleihemärkte beeinflussen.

Das Traden von Zinssatz-Futures oder Anleihefutures ermöglicht es Ihnen, auf Erwartungen hinsichtlich dieser Zinsbewegungen zu reagieren – unabhängig davon, ob Sie eine Straffung, Lockerung oder einfach Volatilität rund um wichtige Ankündigungen erwarten.

Zum Beispiel:

Wenn Trader erwarten, dass die US Federal Reserve die Zinsen anhebt, tendieren die Preise von US-Treasury-Futures historisch dazu, im Vorfeld zu fallen.

Wenn die EZB einen dovishen Ton signalisiert, können Euribor-Futures häufig steigen, da die Märkte ihre Zinserwartungen anpassen.

Mit CFD-Trading können Sie auf diese Bewegungen long oder short gehen, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen. Sie haben außerdem die Flexibilität, Ihr Exposure mit Hebelwirkung anzupassen – beachten Sie jedoch, dass Hebel sowohl das Risiko als auch die potenzielle Rendite erhöht.

Warum Zinssatzmärkte bei Capital.com traden?

Mit Capital.com können Sie CFDs auf eine breite Palette zinssatzbezogener Märkte traden.

Ob Sie rund um Zentralbanksitzungen traden, auf Inflationsüberraschungen reagieren oder Ihr Zins-Exposure absichern möchten – unsere Plattform bietet Ihnen die passenden Tools.

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Erweiterte Charting- und Risikomanagement-Tools, einschließlich Preisalarmen und Stop-Losses*

Bleiben Sie mit unserer intuitiven Plattform und reaktionsschnellem Support mit den Märkten verbunden – und traden Sie wichtige Zinssatzinstrumente auf fundierter Basis.

*Stop-Losses sind nicht garantiert. Garantierte Stopps verursachen eine Gebühr, wenn sie ausgelöst werden.