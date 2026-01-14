Über Capital.com

Capital.com ist eine der am schnellsten wachsenden Handelsplattformen der Welt – tatsächlich wurden wir im Jahr 2024 im Deloitte Technology Fast 50 als das am schnellsten wachsende Unternehmen im Nahen Osten eingestuft. Wir betreuen unsere Kunden von Büros im Nahen Osten, Großbritannien, Europa und Australien aus. Wir stellen unsere Trader in den Mittelpunkt jeder Entscheidung, die wir treffen, und unterstützen sie mit intuitiver Technologie, umfassender Schulung und engagierter Unterstützung beim Handel.

Unsere Mission ist es, Tradern zu helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, indem wir ihnen die Tools und Ressourcen zur Verfügung stellen, die sie benötigen, um mit Vertrauen zu handeln. Diese Mission hat uns mehrere Auszeichnungen von führenden Branchenexperten eingebracht – wie z. B. 'Best Overall Trading Platform' (Online Money Awards 2024) und 'Best Trading App 2023' (Good Money Guide) – und half uns, eine 'ausgezeichnete' Bewertung auf Trustpilot zu erlangen.