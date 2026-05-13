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Benutzerfreundliche Oberfläche

TradingView hat eine intuitive Benutzeroberfläche, die es Ihnen ermöglicht, Ihr Trading auf das nächste Level zu bringen, unabhängig davon, wo Sie sich auf Ihrem Weg befinden.

Das Trading von seiner besten Seite

Es ist kompatibel mit dem Desktop, Mobilgeräten und Tablet-Geräten, sodass Sie CFDs auswählen und überprüfen sowie mit anderen Tradern zusammenarbeiten können, wo und wann immer Sie möchten.

Wie kann ich TradingView verbinden?

  • Schritt 1 um Sie kümmern Registrieren Sie sich und erstellen Sie ein Capital.com-Konto.
  • Schritt 2 um Sie kümmern Finden Sie unser Broker-Profil auf TradingView und klicken Sie „Traden“.
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  • Schritt 4 um Sie kümmern Jetzt können Sie die Charts aufrufen und Trades platzieren.

 

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Warum auf TradingView traden?

Exklusive Charts

Bringen Sie Konsistenz in Ihre Trading-Strategie mit hochinteraktiven und responsiven, mobilfreundlichen Charts, die von 110+ intelligenten Zeichentools unterstützt werden.

Alles rund um das Trading

Finden Sie eine Vielzahl von Indikatoren direkt neben fortschrittlichen Screenern und Ihrem Live-Newsfeed. Es ist nicht erforderlich, zwischen den Plattformen zu wechseln, um effektiv zu traden.

Verbinden und lernen

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TradingView-Funktionen

Fortschrittliche Charts

Erkennen Sie potenzielle Chancen mit 12+ anpassbaren Charts, einschließlich Renko, Kagi, Point und Figure und betrachten Sie bis zu acht von ihnen in einem einzigen Tab.

Trading-Alarme

Bleiben Sie mit zwölf Alarmbedingungen für Kurse, Indikatoren und Strategien immer auf dem neuesten Stand der Märkte.

Technische Analyse

Schärfen Sie Ihr Urteilsvermögen mit 100+ vorkonfigurierten Indikatoren, unzähligen von der Community entwickelten Indikatoren, intelligenten Zeichentools, Volumenprofilindikatoren, Kerzenmuster-Erkennung und mehr.

Finanzanalyse

Nutzen Sie 100+ fundamentale Kennzahlen und Relationen, Finanzberichte, Bewertungsanalysen und historische Unternehmensdaten.

Die Pine Script-Programmiersprache

Fortgeschrittener Trader? Erstellen Sie Ihre eigenen Indikatoren mit der leistungsstarken Programmiersprache der Plattform namens Pine ScriptTM.

Zugang zu einem kontinuierlich wachsenden sozialen Netzwerk

Schließen Sie sich einer lebhaften Community von gleich gesinnten Menschen aus der ganzen Welt an und chatten Sie in Realtime. Schauen Sie zu und lernen Sie durch die Teilnahme an Live-Trading-Streams, oder teilen Sie Ihr Wissen, indem Sie Ihre eigenen Streams ausstrahlen.

Warum Capital.com für Ihr Trading wählen?

Traden Sie auf der insgesamt besten Handelsplattform 2024

Erfahren Sie, warum wir bei den Online Money Awards 2024 gewonnen haben: anpassbare Charts, benutzerfreundliche Oberfläche und zahlreiche weitere hilfreiche Trading-Funktionen.
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Traden Sie CFDs auf den Tech 100, Bitcoin, USD/JPY, Erdgas sowie Tausende weitere und wählen Sie den Hebel, der zu Ihnen passt.
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FAQs

Auf welchen Geräten kann ich TradingView nutzen?

Sie können TradingView auf dem Desktop, auf Mobilgeräten und auf Tablet-Geräten nutzen.

Wie kann ich auf TradingView traden?

Verbinden Sie Capital.com mit TradingView, um CFDs mit der Hilfe von fortschrittlichen Charts zu traden. Mit CFDs wird die Kursdifferenz zwischen dem Zeitpunkt der Eröffnung und der Schließung des Kontrakts ausgetauscht. Sie ermöglichen es Ihnen, Long- oder Short-Positionen mit nur einem Bruchteil des Wertes Ihres Trades zu eröffnen – ein Konzept, das als Trading mit Hebelwirkung bekannt ist.

Auf diese Weise können Sie größere Positionen eröffnen und ein größeres Exposure auf den globalen Finanzmärkten erreichen. Sie sind jedoch auch einem Risiko ausgesetzt, da die Hebelwirkung sowohl Gewinne als auch Verluste vergrößern kann. Deshalb ist es wichtig, beim Trading von CFDs Risikomanagement-Tools einzusetzen.

Welche Märkte kann ich mit TradingView traden?

Indem Sie mit Capital.com auf TradingView traden, können Sie mit CFDs auf mehr als 3.000 Märkten, einschließlich Aktien, Kryptowährungen, Indizes, Forex und Rohstoffen, long oder short gehen.

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