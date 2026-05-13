StartseiteHandelCFD-Trading
Eröffnen Sie ein CFD-Konto in Minuten und beginnen Sie das Trading auf einer benutzerfreundlichen Plattform, mit fortschrittlichen Tools, 24/7-Support und vieles mehr.
Nutzen Sie eine Hebelwirkung bis zu 200:1 auf unserem CFD-Trading-Konto. Die Hebelwirkung verstärkt sowohl Verluste als auch Gewinne.
Navigieren Sie nahtlos zwischen Charts, personalisierten Watchlists und integrierten Nachrichten auf unserer hauseigenen Plattform, oder erleben Sie die beliebten Anbieter MT4 und TradingView.
Unabhängig davon, ob Sie Unterstützung bei Einzahlungen, Plattform-Funktionen oder Aktualisierungen der Handelszeiten benötigen, wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Zahlen Sie Geld schnell und sicher ein und aus. 99 % aller Auszahlungen werden innerhalb von 24 Stunden bearbeitet (weltweite Serverdaten von Capital.com, 2024).
Nutzen Sie 100+ Indikatoren, 8 Zeitrahmen und 12 Chart-Typen zu Ihrem Vorteil, und verbessern Sie Ihre Analyse mit einer Vielzahl von Zeichentools.
Capital.com ist eine der am schnellsten wachsenden Trading-Plattformen der Welt, mit Niederlassungen im Nahen Osten, Großbritannien, Europa und Australien, die mehr als 857,000+ Trader weltweit bedienen.
*Globale Serverdaten von Capital.com, 2023
Nutzen Sie die Stärke unserer fortschrittlichen Plattform, wo immer Sie sind, mit intelligenten Feeds, sofortigen Kurswarnungen und einer nahtlosen Navigation.
Erleben Sie unsere benutzerfreundliche Plattform und nutzen Sie fortschrittliche Tools, integrierte Finanznachrichten, personalisierte Watchlists und vieles mehr.
Nutzen Sie die Stärke unserer fortschrittlichen Plattform, wo immer Sie sind, mit intelligenten Feeds, sofortigen Kurswarnungen und einer nahtlosen Navigation.
Kontaktieren Sie unsere freundlichen, kompetenten Mitarbeiter rund um die Uhr.
Verbessern Sie Ihre Fähigkeiten mit umfassenden Videos, Webinaren, Erklärungen, Glossaren und mehr.
Lesen Sie unsere Branchennachrichten und -analyse, einschließlich der neuesten Marktprognosen und -einblicke.
Erlernen Sie die Kernkonzepte der Märkte und bauen Sie sich Ihr Trading-Fundament mit dieser wichtigen Ressource auf.
Entdecken Sie alles, was Sie über CFDs wissen müssen, von der Hebelwirkung bis zur Preisgestaltung und mehr, mit praktischen Beispielen.
Erfahren Sie, wie Sie auf Margin traden können und erfahren Sie mehr über die Vorteile und Risiken, die mit dem Trading mit Hebelwirkung verbunden sind.
1 Weltweite Serverdaten von Capital.com, 2024