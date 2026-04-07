Was ist der Spread?

Der Spread ist die Differenz zwischen den Geld- und Briefkursen („Verkauf“ und „Kauf“) eines CFD-Marktes.

Der Kaufkurs ist immer höher als der Verkaufskurs. Um Ihren Trade also profitabel zu machen, muss sich der Marktkurs über den Spread hinaus in die von Ihnen gewählte Richtung bewegen.

Spreads können sich in Abhängigkeit von der Tageszeit und den Marktbedingungen verändern. Prüfen Sie also immer die Plattform für die neuesten Daten.

CFD-Beispiel

Sie haben eine Position von 1 Kontrakt auf den US Tech 100, mit einem Geld-/Briefkurs von 12475/76.

Der Spread für diesen Markt beträgt also 1 Punkt.

Zur Eröffnung Ihrer Position zahlen Sie die Hälfte dieses Spreads und zur Schließung der Position ebenso. Die Gesamtkosten des Spreads betragen also 1 $ x 1 = 1 $.

Kann ich einen Teil meines Spreads zurückerhalten?

Ja. Direkt nach Ihrem ersten Trade erhalten Sie jeden Monat einen prozentualen Anteil Ihres Spreads als Rabatt zurück. Je mehr Sie traden, desto mehr wird Ihnen zurückerstattet. Erfahren Sie mehr darüber, wie es funktioniert.

Was ist die Anpassung der Übernachtfinanzierung?

Immer wenn Sie einen gehebelten Trade über Nacht offen halten, unterliegt Ihre Position einer Finanzierungsanpassung. Die Berechnung der Anpassung und ob Sie diese zahlen oder erhalten, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Schauen Sie sich die unten stehenden Berechnungen an.

Wenn Sie einen CFD-Trade mit 1:1-Hebelwirkung (ohne Hebelwirkung) auf die meisten Märkte eingehen, werden Sie keine Übernachtfinanzierung zahlen oder erhalten. Es gibt jedoch einige Ausnahmen: