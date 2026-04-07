Diese Seite fasst die wichtigsten Handelskosten und Gebühren bei Capital.com zusammen. Für einen vollständigen Überblick aller verbundenen Kosten der verschiedenen Anlageklassen schauen Sie sich bitte unser Kostenoffenlegungsdokument an.
Konto
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Eröffnen Sie ein Konto
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KOSTENLOS
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Ein Konto schließen
Wenn Sie sich entscheiden, Ihre Trading-Reise mit uns zu beenden, entstehen Ihnen keine Kosten.
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KOSTENLOS
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Demo-Konto
Üben Sie Ihre Strategien in einer simulierten Trading-Umgebung mit virtuellem Kapital.
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KOSTENLOS
Ein- und Auszahlungen
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Einzahlungsgebühr
Sie bezahlen nichts, um Geld auf Ihr Konto einzuzahlen.
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KOSTENLOS
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Mindesteinzahlung
Der kleinste Betrag, den Sie Ihrem Konto hinzufügen können, um mit dem Trading zu beginnen.
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10 USD/EUR/GBP für Bankkarten und Apple Pay.*
*Für alle Zahlungsmethoden, außer der Banküberweisung, für die ein Mindestbetrag von 50 EUR (oder der Gegenwert in der Währung Ihres Handelskontos) gilt.
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Auszahlungsgebühr
Wir werden Ihnen niemals Gebühren berechnen, wenn Sie Ihr Geld von Ihrem Capital.com-Konto abheben.
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KOSTENLOS
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Mindestauszahlung
Der kleinste Betrag, den Sie auf Ihre Karte oder Ihr Bankkonto auszahlen lassen können.
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20 USD/GBP/EUR für Bankkarten*
*Der Mindestbetrag, den Sie abheben können, hängt von Ihrer Zahlungsmethode ab (siehe hier für weitere Details). Wenn Sie weniger als den Mindestbetrag für Auszahlungen auf Ihrem Konto haben, können Sie nur Ihr gesamtes Guthaben auszahlen lassen.
Handel
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Der Spread
Unsere Gebühr für die Ausführung Ihres Trades ist der Spread – die Differenz zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis. Erfahren Sie mehr
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Spreads sind dynamisch und verändern sich abhängig von den zugrunde liegenden Marktbedingungen. Prüfen Sie den individuellen Spread für bestimmte Instrumente hier.
Sie erhalten jeden Monat einen Teil Ihres Spreads als Rabatt zurück, direkt ab Ihrem ersten Trade.
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Trading-Provision
Wir berechnen keine Gebühren für Ihren Handel.
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KOSTENLOS
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Anpassung der Übernachtfinanzierung*
Eine Anpassung, die erfolgt, wenn Sie bestimmte Positionen über Nacht halten.
*CFD-Positionen mit 1:1-Hebelwirkung (ohne Hebelwirkung) unterliegen nicht der Übernachtfinanzierung, mit Ausnahme einer begrenzten Anzahl von Märkten.
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Die Gebühr wird je nachdem, ob Sie long oder short sind, entweder gezahlt oder erhalten. Die Gebühren für jedes Instrument finden Sie hier.
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Währungsumrechnung
Wenn Sie auf einem Markt traden, der in einer anderen Währung als Ihr Konto denominiert ist, zahlen Sie eine Umrechnungsgebühr.
Sie zahlen denselben FX-Aufschlag auch dann, wenn Sie Gelder zwischen Unterkonten in verschiedenen Währungen transferieren.
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0,7 % auf den Forex-Kassakurs*
*(0,5% für professionelle Kunden), berechnet als Teil des Umrechnungskurses, wenn eine Bargeldtransaktion in einer Fremdwährung auf Ihrem Konto stattfindet. Zum Beispiel, wenn Sie:
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Garantierte Stopps
Ein garantierter Stop-Loss (GSL) schließt den Trade exakt auf dem von Ihnen festgelegten Kursniveau, ohne das Risiko einer Kurslücke oder Slippage. Ihr Verlust übersteigt niemals das festgelegte Niveau, aber Sie zahlen eine geringe Gebühr, wenn Ihr GSL ausgelöst wird. Erfahren Sie mehr
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Die GSL-Gebühr variiert abhängig von dem Markt, auf dem Sie traden, dem offenen Kurs der Position und der Menge. Sie können die Gebühr auf dem Trading-Ticket überprüfen, bevor Sie Ihren Trade eröffnen. Erfahren Sie hier, wie die GSL-Gebühr berechnet wird.
Überprüfen Sie den individuellen Spread und die Anpassung der Übernachtfinanzierung für ein bestimmtes Instrument
Was ist der Spread?
Der Spread ist die Differenz zwischen den Geld- und Briefkursen („Verkauf“ und „Kauf“) eines CFD-Marktes.
Der Kaufkurs ist immer höher als der Verkaufskurs. Um Ihren Trade also profitabel zu machen, muss sich der Marktkurs über den Spread hinaus in die von Ihnen gewählte Richtung bewegen.
Spreads können sich in Abhängigkeit von der Tageszeit und den Marktbedingungen verändern. Prüfen Sie also immer die Plattform für die neuesten Daten.
CFD-Beispiel
- Sie haben eine Position von 1 Kontrakt auf den US Tech 100, mit einem Geld-/Briefkurs von 12475/76.
- Der Spread für diesen Markt beträgt also 1 Punkt.
- Zur Eröffnung Ihrer Position zahlen Sie die Hälfte dieses Spreads und zur Schließung der Position ebenso. Die Gesamtkosten des Spreads betragen also 1 $ x 1 = 1 $.
Kann ich einen Teil meines Spreads zurückerhalten?
Ja. Direkt nach Ihrem ersten Trade erhalten Sie jeden Monat einen prozentualen Anteil Ihres Spreads als Rabatt zurück. Je mehr Sie traden, desto mehr wird Ihnen zurückerstattet. Erfahren Sie mehr darüber, wie es funktioniert.
Was ist die Anpassung der Übernachtfinanzierung?
Immer wenn Sie einen gehebelten Trade über Nacht offen halten, unterliegt Ihre Position einer Finanzierungsanpassung. Die Berechnung der Anpassung und ob Sie diese zahlen oder erhalten, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Schauen Sie sich die unten stehenden Berechnungen an.
Wenn Sie einen CFD-Trade mit 1:1-Hebelwirkung (ohne Hebelwirkung) auf die meisten Märkte eingehen, werden Sie keine Übernachtfinanzierung zahlen oder erhalten. Es gibt jedoch einige Ausnahmen:
- Erdgas
- US-Kakao
- Volatilitätsindex (VIX)
- Forex-Paare mit der türkischen Lira (TRY)
Wie wird die Anpassung der Übernachtfinanzierung berechnet?
Formel
Referenzzinssatz +/- unsere tägliche Gebühr
Der Zinsreferenz folgt der Währung des zugrunde liegenden Marktes, z. B. SOFR für USD oder SONIA für Märkte, die in GBP denominiert sind.
Unsere tägliche Gebühr beträgt 4 % pro Jahr, dividiert durch 360 oder 365 Tage, je nach Währung:
- Für GBP, CAD, SGD etc.: 4 % / 365 = 0,01096 %
- Für USD, EUR, CHF, JPY etc.: 4 % / 360 = 0,01111 %
Wir wählen den Divisor entsprechend dem Standard der Währung des Marktes aus.
CFD-Beispiel: USD-Indizes
- Angenommen, Sie halten 0,6 Kontrakte auf den US Tech 100 zu einem Kurs von 20140. Ihr gesamtes Exposure würde somit 12.084 $ betragen.
- Da der US Tech 100 in USD denominiert ist, gilt als Referenzzinssatz der SOFR – aktuell 5,01448 % jährlich oder 0,01393 % täglich.
- Unsere tägliche Gebühr beträgt 0,01111 %.
- Für eine Long-Position würden Sie 0,02504 % (SOFR + unsere Gebühr) = 3,03 $ zahlen.
- Für eine Short-Position würden Sie 0,00282 % (SOFR - unsere Gebühr) = 0,34 $ erhalten.
CFD-Beispiel: GBP-Indizes
- Sie haben eine Position von einem Kontrakt auf den UK 100, zu einem Kurs von 8175. Ihr gesamtes Exposure würde somit 8.175 £ betragen.
- Da der UK 100 in GBP gehandelt wird, gilt als Referenzzinssatz der SONIA – der aktuell bei 4,98260 % jährlich oder 0,01365 % täglich liegt.
- Unsere Tagesgebühr beträgt 0,01096 %.
- Für eine Long-Position würden Sie 0,02461 % (SONIA + unsere Gebühr) = 2,01 £ zahlen.
- Für eine Short-Position würden Sie 0,00269 % (SONIA - unsere Gebühr) = 0,22 £ erhalten.
Warum wird mir eine Anpassung der Übernachtfinanzierung berechnet?
Ihnen wird eine Anpassung der Übernachtfinanzierung berechnet, um die Trading-Kosten zu decken, die beim Halten einer Position über Nacht anfallen.
Was ist die garantierte Stop-Loss-Gebühr?
Ein garantierter Stop-Loss (GSL) wird nur berechnet, wenn der GSL ausgelöst wird. Der GSL schließt den Trade exakt auf dem von Ihnen festgelegten Kursniveau, ohne das Risiko einer Kurslücke oder Slippage. Da wir dieses Risiko für Sie übernehmen, berechnen wir (und andere Anbieter) eine Gebühr für die Nutzung des GSL. Sie können die GSL-Gebühr auf dem Trading-Ticket sehen, bevor Sie Ihren Trade platzieren, nachdem Sie einen GSL ausgewählt haben.
Wie wird die garantierte Stop-Loss-Gebühr berechnet?
Die garantierte Stop-Loss-Gebühr wird durch die Multiplikation von drei Komponenten berechnet: garantierte Stop-Prämie (in Prozent), Kurs der offenen Position und Menge. Die Formel sieht so aus:
Formel
GSL-Gebühr = GSL-Prämie * Eröffnungskurs der Position * Menge.
Sie können die GSL-Gebühr auf dem Trading-Ticket überprüfen, wenn Sie eine Position eröffnen und GSL hinzufügen.
Andere Dinge, die zu bedenken sindUnsere Gebühren sind natürlich nicht die einzigen Faktoren, die die Profitabilität Ihres Trades beeinflussen werden. Sie sollten auch das Folgende berücksichtigen.
Marktbewegung
Die Richtung und die Distanz, in die sich ein Markt bewegt, beeinflussen natürlich den Wert Ihres Trades.
Margin
Der Betrag, der zum Eröffnen und Aufrechterhalten eines Trades erforderlich ist. Überlegen Sie, ob Sie es sich leisten können, sowohl zu Beginn als auch wenn sich die Margin ändert, um die Marktbedingungen widerzuspiegeln.
Hebel
Sie sollten sich mit der von Ihnen verwendeten Hebelwirkung wohl fühlen. Ihr Exposure kann um ein Vielfaches höher sein als das von Ihnen gezahlte Geld für die Eröffnung und Sie könnten schnell große Gewinne oder Verluste verzeichnen.