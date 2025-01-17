Was ist Anleihen- und Anleihefutures-Trading?

Anleihen-Trading umfasst die Spekulation auf die Preisbewegungen von Schuldtiteln, die von Regierungen oder Unternehmen ausgegeben werden. Diese Instrumente sind im Wesentlichen Kredite, die Anleger an Emittenten vergeben, die versprechen, den Betrag im Laufe der Zeit mit Zinsen zurückzuzahlen.

Anstatt die Anleihe direkt zu kaufen, können Sie CFDs auf Staatsanleihen traden, wodurch Sie auf Preisbewegungen spekulieren können, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen. Zum Beispiel können Sie CFDs auf US-Treasury-Anleihen, UK-Gilts oder deutsche Bundesanleihen traden.

Anleihepreise können sich auf Basis von Zinsentscheidungen, Inflationsdaten, Kreditratings oder der allgemeinen wirtschaftlichen Stimmung bewegen.

Warum Anleihen traden?

Anleihemärkte können eine Möglichkeit bieten, Ihre Trading-Strategie über Aktien oder Indizes hinaus zu diversifizieren. Als traditionell volatilitätsärmerer Markt werden Staatsanleihen häufig von Tradern genutzt, um Risiken zu steuern oder andere Positionen abzusichern.

Anleihepreise bewegen sich in der Regel entgegengesetzt zu Zinssätzen – wenn die Zinsen steigen, fallen die Anleihepreise häufig und umgekehrt. Diese inverse Beziehung kann Möglichkeiten schaffen, Zentralbankstimmung und Konjunkturzyklen zu traden. Diese Beziehung kann jedoch unvorhersehbar sein, insbesondere in Zeiten von Marktstress. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Das Traden von Anleihen über CFD-Trading ermöglicht es Ihnen außerdem, long oder short zu gehen, sodass Sie auf steigende oder fallende Anleihepreise spekulieren können – ohne die vollständige Anleihe kaufen oder bis zur Fälligkeit warten zu müssen.

Warum Anleihen mit Capital.com traden?

Wir bieten CFD-Trading auf Staatsanleihen, einschließlich beliebter Instrumente wie US-Treasury-Anleihen, UK-Gilts, deutsche Bundesanleihen und Schuldtitel aus dem Euroraum.

Mit Capital.com erhalten Sie Zugang zu hochliquiden Anleihemärkten und können auf Zinsentscheidungen, Inflationsdaten und geopolitische Entwicklungen in Echtzeit reagieren. Traden Sie long oder short mit 0 % Kommission (weitere Gebühren fallen an) und transparenten Spreads.

Nutzen Sie unsere erweiterten Charting-Tools und Preisalarme, um Marktbewegungen zu beobachten, und entdecken Sie unsere integrierten Risikomanagement-Tools, die Ihnen helfen, Ihre Positionen zu schützen.*

*Stop-Losses sind nicht garantiert. Garantierte Stopps verursachen eine Gebühr, wenn sie aktiviert werden.