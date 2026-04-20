Verbinden Sie Ihre Capital.com- und MT4-Konten, um ein automasiertes Trading mit fortschrittlicher technischer Analyse zu nutzen.
Expert Advisors für das algorithmische Trading und Trading-Signale von Top-Anbietern.
Eine breite Auswahl an technischen Tools und mehreren Chart-Setups.
Nutzen Sie Markttrends mit einer breiten Auswahl an individuellen Indikatoren.
Nutzen Sie zusätzliche Analyse-Tools und Smart-Trader-Tools, darunter 30 beliebte technische Indikatoren und 24 Analyseobjekte
Nutzen Sie mehrere Chart-Setups
Erhalten Sie personalisiertes Feedback durch das Guardian Angel-Tool
Jeder regulierte Broker, der die MT4-Software anbietet, kann als MT4-Broker angesehen werden – wie auch Capital.com!
Nein, MT4 ist kein eigenständiger Broker, sondern eine Softwareumgebung, die mit einem Broker – wie Capital.com – für das Trading verbunden wird.
MetaTrader 4 verbessert Ihr Trading-Erlebnis mit Echtzeit-Charts, Live-Kursen, ausführlichen Analysen und einer Reihe von Auftragsmanagement-Tools und Indikatoren. Es ermöglicht Ihnen ebenso, Ihr Trading zu automatisieren, indem Algorithmen angewandt werden, die Ihre Trading-Positionen entsprechend den voreingestellten Parametern automatisch eröffnen und schließen.
MetaTrader 4 kann aufgrund der hoch anpassbaren, benutzerfreundlichen Oberfläche für Einsteiger hilfreich sein. Es bietet außerdem eine große Auswahl an intelligenten Trader-Tools, Add-ons und Indikatoren, die Ihnen dabei helfen können, besser informierte Entscheidungen zu treffen. Zudem kann es ein guter Ort sein, um das automatisierte, algorithmische Trading auszuprobieren.
Ja. Kunden in Ländern, die unter unseren Lizenzen der ASIC, CySEC, SCA, FCA und SCB registriert sind, können ihr Live- oder Demokonto bei Capital.com auf MetaTrader 4 nutzen. Diese Integration ist noch nicht für Einwohner Frankreichs verfügbar.
Die Nutzung von MetaTrader 4 ist vollkommen kostenlos. Jedoch können Ihnen von Ihrem Broker Kosten in Form von Gebühren aus Spreads oder Provisionen (oder andere Gebühren) berechnet werden.