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Traden Sie mit MetaTrader 4

Verbinden Sie Ihre Capital.com- und MT4-Konten, um ein automasiertes Trading mit fortschrittlicher technischer Analyse zu nutzen.

Einführung in MetaTrader 4

Nutzen Sie die Vorteile der neuesten technologischen Innovationen.

EAs und Signale

Expert Advisors für das algorithmische Trading und Trading-Signale von Top-Anbietern.

Charts und Tools

Eine breite Auswahl an technischen Tools und mehreren Chart-Setups.

Das automatisierte Trading in Ihrer Hand

Nutzen Sie die Technologie des MetaTrader 4 mit Capital.com bereits heute

Erhalten Sie tiefere Einblicke

Nutzen Sie Markttrends mit einer breiten Auswahl an individuellen Indikatoren.

Treffen Sie besser informierte Entscheidungen

Nutzen Sie zusätzliche Analyse-Tools und Smart-Trader-Tools, darunter 30 beliebte technische Indikatoren und 24 Analyseobjekte

Managen Sie Ihre Positionen schnell

Nutzen Sie mehrere Chart-Setups

Verfeinern Sie Ihre Trading-Strategien

Erhalten Sie personalisiertes Feedback durch das Guardian Angel-Tool

Verbinden Sie Ihr Konto mit MT4 in drei Schritten

Schritt 1

Öffnen Sie Ihr Capital.com-Konto, um MT4 zu aktivieren (stellen Sie sicher, dass Sie bereits für das Traden verifiziert sind).

Schritt 2 

Gehen Sie zu Ihren Kontoeinstellungen und erstellen Sie ein neues MT4-Konto (oder melden Sie sich an, falls Sie bereits eins besitzen).

Schritt 3 

Beginnen Sie mit dem Trading von Capital.com-CFDs über die MT4-Plattform.

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Häufig gestellte Fragen

Was ist ein MT4-Broker?

Jeder regulierte Broker, der die MT4-Software anbietet, kann als MT4-Broker angesehen werden – wie auch Capital.com!

Ist MT4 ein Broker?

Nein, MT4 ist kein eigenständiger Broker, sondern eine Softwareumgebung, die mit einem Broker – wie Capital.com – für das Trading verbunden wird.

Warum benutzen Traders MetaTrader 4?

MetaTrader 4 verbessert Ihr Trading-Erlebnis mit Echtzeit-Charts, Live-Kursen, ausführlichen Analysen und einer Reihe von Auftragsmanagement-Tools und Indikatoren. Es ermöglicht Ihnen ebenso, Ihr Trading zu automatisieren, indem Algorithmen angewandt werden, die Ihre Trading-Positionen entsprechend den voreingestellten Parametern automatisch eröffnen und schließen.

Ist MetaTrader 4 gut für Einsteiger geeignet?

MetaTrader 4 kann aufgrund der hoch anpassbaren, benutzerfreundlichen Oberfläche für Einsteiger hilfreich sein. Es bietet außerdem eine große Auswahl an intelligenten Trader-Tools, Add-ons und Indikatoren, die Ihnen dabei helfen können, besser informierte Entscheidungen zu treffen. Zudem kann es ein guter Ort sein, um das automatisierte, algorithmische Trading auszuprobieren.

Kann ich MT4 in meinem Demo-Trading-Konto verwenden?

Ja. Kunden in Ländern, die unter unseren Lizenzen der ASIC, CySEC, SCA, FCA und SCB registriert sind, können ihr Live- oder Demokonto bei Capital.com auf MetaTrader 4 nutzen. Diese Integration ist noch nicht für Einwohner Frankreichs verfügbar.

Wie viel kostet MetaTrader 4?

Die Nutzung von MetaTrader 4 ist vollkommen kostenlos. Jedoch können Ihnen von Ihrem Broker Kosten in Form von Gebühren aus Spreads oder Provisionen (oder andere Gebühren) berechnet werden.

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