StartseiteLernenTrading-Strategien
Eine Handelsstrategie kann ein entscheidender Anker bei der Navigation auf riskanten Finanzmärkten sein. Bringen Sie Ihre Techniken mit unseren nachstehenden Handelsstrategien und Leitfäden auf den neuesten Stand
Lernen Sie die wichtigsten Techniken einer mittelfristigen Strategie kennen.
Entdecken Sie die Grundsätze des Haltens längerfristiger Positionen.
Erfahren Sie, wie Sie Markttrends erkennen, überwachen und auf diese reagieren können.
Entdecken Sie die Kernkonzepte für das Eröffnen und Schließen von Positionen im Verlauf eines Tages.
Das Trading mit geliehenem Geld (Margin) erfordert ein strategisches Denken.
Verstehen Sie die wichtigsten Unterschiede zwischen dem Traden und dem Investieren.
Verstehen Sie gleitende Durchschnitte und erkennen Sie Muster sowie Strategien mit unseren Leitfäden zur technischen Analyse.
Besuchen Sie unseren Analyse-Bereich für weitere Trading-Strategien.