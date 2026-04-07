Wie funktioniert Margin-Trading?

Margin-Trader nutzen die Hebelwirkung in der Hoffnung, dass die Gewinne größer sind als die zu zahlenden Zinsen für die Fremdfinanzierung. Mit der Hebelwirkung können sowohl Gewinne als auch Verluste schnell stark vergrößert werden, weshalb es sich um eine sehr risikoreiche Strategie handelt.

Angenommen, Sie möchten die Tesla-Aktie (TSLA) zu einem Kurs von 600 $ je Aktie traden. Um 10 Aktien zu kaufen, bräuchten Sie eine Einlage von 6.000 $, die Sie möglicherweise nicht haben. Bei einem Margin-Trade mit einem Hebel von 5:1 benötigen Sie lediglich 1.200 $ als erforderliche Margin, um eine Position zu eröffnen. Der Rest wird von Ihrem Broker geliehen.

Wenn der Aktienkurs auf 615 $ steigt, erzielen Sie einen Gewinn von 150 $. Dies entspricht 10 Aktien multipliziert mit der Differenz zwischen dem neuen Kurs und den 600 $, zu denen Sie die Aktien gekauft haben. Die Tesla-Aktie ist zwar um nur 2,5 % gestiegen, doch durch das Trading auf Margin ist Ihre Kapitalrendite (ROI) auf 12,5 % gestiegen.

Das große „aber“ besteht darin, dass Sie bei einem Rückgang des Tesla-Kurses um 15 $ auf 585 $ pro Aktie 150 $ verlieren würden. Dies würde 12,5 % Ihrer Einlage entsprechen, sofern Sie keinen Stop-Loss-Auftrag platziert haben.*

*Stop-Losses sind nicht garantiert.

Wenn Sie eine Vielzahl von Trades offen haben oder mit einer sehr volatilen Anlageklasse traden, bei der große Kursschwankungen schnell auftreten, können Sie plötzlich mehrere große Verluste gleichzeitig erleiden.

Mindesteigenkapitalanforderung

Das zur Eröffnung eines Trades erforderliche Geld wird als Margin, Anfangsmargin, Einschuss-Margin oder erforderliche Margin bezeichnet. Bei Capital.com nennen wir es erforderliche Margin.

Ihre erforderliche Margin ist abhängig von den Vermögenswerten, in die Sie investieren möchten. Sie wird als Prozentsatz des Kurses eines Vermögenswerts berechnet, was als Einschussquote bezeichnet wird. Jedes Instrument hat seine eigene erforderliche Margin.

Wenn Sie mehrere Positionen gleichzeitig offen haben, wird die Gesamtsumme der erforderlichen Margin für jeden Trade als Ihre verwendete Margin bezeichnet. Das verbleibende Geld zur Eröffnung neuer Trades ist Ihre freie Marge.

Erhaltungsmargin

Zusätzlich zu Ihrer erforderlichen Margin, also dem zur Eröffnung eines Trades erforderlichen Geldbetrag, benötigen Sie auch Geld zur Deckung der Erhaltungsmargin, um den Trade offenzuhalten.

Wie viel Geld Sie insgesamt auf Ihrem Margin-Konto benötigen, ist abhängig vom Wert der von Ihnen getätigten Trades und davon, ob diese sich momentan in einer gewinnbringenden oder verlustbringenden Position befinden.

Das Geld auf Ihrem Konto ist Ihr Guthaben oder Cash-Saldo, wohingegen Ihr Eigenkapital Ihr Guthaben einschließlich aller nicht realisierten Gewinne und Verluste darstellt. Die Margin ist Ihr Kapitalbedarf, der durch das Eigenkapital gedeckt werden muss. Sie wird auf der Grundlage des aktuellen Schließungskurses der offenen Positionen multipliziert mit der Anzahl der Kontrakte und der Hebelwirkung berechnet. Ihr Margin-Niveau ist das Eigenkapital geteilt durch die Margin.

Daher ändert sich der von Ihnen als Gesamtmargin benötigte Betrag kontinuierlich, da der Wert Ihrer Trades steigt und fällt. Ihre Margin sollte immer zu mindestens 100 % durch Eigenkapital gedeckt sein.

Überwachen Sie die Position Ihrer Trades jederzeit, um sicherzustellen, dass Ihre Margin zu 100 % gedeckt ist. Ansonsten werden Sie aufgefordert, weitere Mittel zur Erhöhung des Eigenkapitals hinzuzufügen oder Positionen zu schließen, um die gesamte Margin-Anforderung zu reduzieren.

Kreditlimit oder Erhaltungsmargin

Zusätzlich zu Ihrer erforderlichen Margin müssen Sie über ein ausreichendes Gesamtguthaben auf Ihrem Konto verfügen. Dabei handelt es sich um die Mittel auf Ihrem Konto, die nicht zum Traden verwendet werden. Sie bieten eine Absicherung für den Fall, dass Ihr Trade gegen Sie läuft.

Wie viel Geld Sie insgesamt auf Ihrem Margin-Konto benötigen, ist abhängig vom Wert der von Ihnen getätigten Trades und davon, ob diese sich momentan in einer gewinnbringenden oder verlustbringenden Position befinden.

Das Geld auf Ihrem Konto ist Ihr Eigenkapital, wohingegen das Geld, das Sie potenziell aus verlustbringenden Positionen schulden, Ihre Margin ist. Ihr gesamtes Margin-Niveau, das in der Regel als Prozentsatz angezeigt wird, ist Ihr Eigenkapital geteilt durch die Margin.

Daher ändert sich der von Ihnen als Gesamtmargin benötigte Betrag kontinuierlich, da der Wert Ihrer Trades steigt und fällt. Sie sollten immer wenigstens 100 % Ihrer potenziellen Verluste durch Ihre Gesamtmargin abdecken.

Überwachen Sie die Position Ihrer Trades jederzeit, um sicherzustellen, dass Ihre Margin zu 100 % gedeckt ist. Andernfalls werden Sie mit einem Margin-Call aufgefordert, weitere Mittel hinzuzufügen.

Margin-Calls: Wie vermeidet man sie?

Ein Margin-Call ist eine Warnung, dass Ihr Trade gegen Sie gelaufen ist und Sie nicht mehr über genügend Mittel verfügen, um die Verluste zu decken. Ein Margin-Call tritt dann ein, wenn das Eigenkapital auf Ihrem Margin-Konto nicht mehr ausreicht, um Ihre Fremdfinanzierung zu decken.

Mit anderen Worten bedeutet dies, dass Ihr Broker in Kürze den Höchstbetrag erreichen wird, den er Ihnen leihen kann. Daher müssen Sie Mittel hinzufügen oder Positionen schließen, um weitere Verluste zu verhindern.

Wenn Sie einen Margin-Call erhalten, sollten Sie diesen keinesfalls ignorieren und nichts unternehmen. Dies könnte zu einem Margin-Closeout führen, wobei Ihr Broker Ihre Trades schließt und Sie riskieren, alles zu verlieren.

Sie könnten Tools für das Risiko-Management einsetzen, um das Risiko eines Margin-Calls zu verringern. Dazu gehören unter anderem die Verwendung eines Stop-Auftrags*, die Erhöhung des Eigenkapitals durch eine Einzahlung auf das Konto oder die Reduzierung der Margin-Anforderungen durch die Schließung von Positionen. Es ist immer besser, sich auf das Worst-Case-Szenario vorzubereiten, da die Märkte volatil sind und sich nur schwer vorhersagen lassen.

*Nicht alle Stop-Loss-Aufträge sind garantiert.

Warum sind Stop-Aufträge wichtig?

Ein Stop-Auftrag, oder auch Stop-Loss, ist ein Mechanismus, der eine offene Position schließt, wenn diese einen bestimmten Kurs erreicht, der zuvor von Ihnen festgelegt wurde. Das bedeutet, wenn ein Trade gegen Sie läuft, kann er automatisch geschlossen werden, bevor die Verluste zu groß werden und die Möglichkeit eines Margin-Calls entsteht.

Ein Stop-Loss-Auftrag begrenzt das Risiko. Wenn Sie einen Vermögenswert zu einem Kurs von 100 $ je Aktien-CFD kaufen, könnte ein Stop-Loss-Auftrag automatisch einen Verkauf auslösen, wenn der Kurs auf das von Ihnen festgelegte Limit fällt, zum Beispiel unter 95 $.

Wenn Sie eine Short-Position eingehen, würden Sie den Stop-Loss-Auftrag bei einem höheren Kurs platzieren, etwa bei 105 $, für den Fall, dass der Trade gegen Sie läuft und der Kurs des Vermögenswerts zu steigen beginnt.

Sie sollten jedoch beachten, dass ein Stop-Loss-Auftrag lediglich auf dem eingestellten Niveau ausgelöst wird. Die Ausführung erfolgt jedoch auf dem nächsten verfügbaren Kursniveau. Wenn der Markt zum Beispiel eine Kurslücke aufweist, wird der Trade ausgestoppt und die Position wird auf einem ungünstigeren Niveau als dem voreingestellten geschlossen. Dies ist auch als Slippage bekannt. Um dies zu vermeiden, können Sie garantierte Stop-Loss-Aufträge verwenden.

Garantierte Stopps funktionieren wie einfache Stopps, können aber keinen Slippage erleiden, da diese die Position immer zum vorab festgelegten Kurs schließen. Beachten Sie, dass garantierte Stop-Loss-Aufträge mit einer geringen Prämie verbunden sind.