Der ultimative Leitfaden zum Margin-Trading
Beim Margin-Trading zahlen Sie nur einen bestimmten Prozentsatz, die sogenannte Margin, Ihrer Investitionskosten und leihen sich den Rest des erforderlichen Geldes von Ihrem Broker.
Das Margin-Trading ermöglicht es Ihnen, von den Kursschwankungen von Vermögenswerten zu profitieren, die Sie sich sonst nicht hätten leisten können. Bedenken Sie, dass das Trading auf Margin die Gewinne verbessern kann, aber gleichzeitig das Risiko und die Höhe möglicher Verluste erhöht werden.
Was bedeutet Trading auf Margin? In diesem Leitfaden erklären wir Ihnen, was das Trading auf Margin ist, die wichtigsten Techniken und Prinzipien wie die Hebelwirkung und den Margin-Call sowie die Vorteile und Risiken, die mit dem Margin-Trading verbunden sind.
Was ist Margin-Trading?
Doch was ist die Margin im Trading? Es gibt zwei Arten von Margins, die Trader kennen sollten. Das für die Eröffnung einer Position benötigte Geld ist Ihre erforderliche Margin. Sie wird anhand der Höhe der von Ihnen verwendeten Hebelwirkung bestimmt, die in einem Hebelverhältnis dargestellt wird.
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2:1 Hebelwirkung = 50 % Margin
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5:1 Hebelwirkung = 20 % Margin
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10:1 Hebelwirkung = 10 % Margin
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20:1 Hebelwirkung = 5 % Margin
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30:1 Hebelwirkung = 3,3333 % Margin
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100:1 Hebelwirkung = 1 % Margin
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200:1 Hebelwirkung = 0,5 % Margin
Zudem gibt es Grenzwerte für die Aufrechterhaltung eines Margin-Trades, basierend auf Ihrer gesamten Erhaltungsmargin – dem Betrag, der durch Eigenkapital (Gesamtwert des Kontos) gedeckt sein muss.
Um das Risiko zu mindern, verlangen Broker, dass Sie Ihre Margin durch Eigenkapital decken. Wenn Sie nicht genügend Geld haben, um potenzielle Verluste zu decken, könnten Sie einen Margin-Call erhalten. Bei diesem würden die Broker Sie auffordern, das Guthaben auf Ihrem Konto zu erhöhen oder Ihre verlustbringenden Trades zu schließen. Wenn sich Ihre Trading-Position weiterhin verschlechtert, droht Ihnen ein Margin-Closeout.
Margin-Trading-Beispiel
Angenommen, Sie haben 20 $ in bar, um Geld auf Ihr Konto einzuzahlen und es für das CFD-Trading auf Aktien zu verwenden. Wenn die von Ihnen verwendete Hebelwirkung 5:1 beträgt, sind Sie in der Lage, mit Vermögenswerten im Wert von 100 $ zu traden, wobei jeder Dollar Ihrer erforderlichen Margin einen Anteil von 20 % am Gesamtwert Ihres Trades ausmacht. Ihr Broker erhöht jeweils 1 $ auf 5 $, wodurch Ihre 20 $ zu 100 $ werden.
Wenn Ihnen eine Hebelwirkung von 10:1 oder eine Margin von 10 % angeboten werden würde, könnten Sie mit 200 $ traden. Jeder Dollar würde lediglich 10 % des gesamten Trades ausmachen, was mit Hebelwirkung einen Betrag von 10 $ ergibt.
Bei einer Hebelwirkung von 20:1 oder einer Margin von 5 % könnten Sie mit Ihrer Investition in Höhe von 20 $ mit 400 $ traden. Für jeden Vermögenswert gilt ein anderes Hebelverhältnis oder ein anderer Margin-Prozentsatz.
Wie funktioniert Margin-Trading?
Margin-Trader nutzen die Hebelwirkung in der Hoffnung, dass die Gewinne größer sind als die zu zahlenden Zinsen für die Fremdfinanzierung. Mit der Hebelwirkung können sowohl Gewinne als auch Verluste schnell stark vergrößert werden, weshalb es sich um eine sehr risikoreiche Strategie handelt.
Angenommen, Sie möchten die Tesla-Aktie (TSLA) zu einem Kurs von 600 $ je Aktie traden. Um 10 Aktien zu kaufen, bräuchten Sie eine Einlage von 6.000 $, die Sie möglicherweise nicht haben. Bei einem Margin-Trade mit einem Hebel von 5:1 benötigen Sie lediglich 1.200 $ als erforderliche Margin, um eine Position zu eröffnen. Der Rest wird von Ihrem Broker geliehen.
Wenn der Aktienkurs auf 615 $ steigt, erzielen Sie einen Gewinn von 150 $. Dies entspricht 10 Aktien multipliziert mit der Differenz zwischen dem neuen Kurs und den 600 $, zu denen Sie die Aktien gekauft haben. Die Tesla-Aktie ist zwar um nur 2,5 % gestiegen, doch durch das Trading auf Margin ist Ihre Kapitalrendite (ROI) auf 12,5 % gestiegen.
Das große „aber“ besteht darin, dass Sie bei einem Rückgang des Tesla-Kurses um 15 $ auf 585 $ pro Aktie 150 $ verlieren würden. Dies würde 12,5 % Ihrer Einlage entsprechen, sofern Sie keinen Stop-Loss-Auftrag platziert haben.*
*Stop-Losses sind nicht garantiert.
Wenn Sie eine Vielzahl von Trades offen haben oder mit einer sehr volatilen Anlageklasse traden, bei der große Kursschwankungen schnell auftreten, können Sie plötzlich mehrere große Verluste gleichzeitig erleiden.
Mindesteigenkapitalanforderung
Das zur Eröffnung eines Trades erforderliche Geld wird als Margin, Anfangsmargin, Einschuss-Margin oder erforderliche Margin bezeichnet. Bei Capital.com nennen wir es erforderliche Margin.
Ihre erforderliche Margin ist abhängig von den Vermögenswerten, in die Sie investieren möchten. Sie wird als Prozentsatz des Kurses eines Vermögenswerts berechnet, was als Einschussquote bezeichnet wird. Jedes Instrument hat seine eigene erforderliche Margin.
Wenn Sie mehrere Positionen gleichzeitig offen haben, wird die Gesamtsumme der erforderlichen Margin für jeden Trade als Ihre verwendete Margin bezeichnet. Das verbleibende Geld zur Eröffnung neuer Trades ist Ihre freie Marge.
Erhaltungsmargin
Zusätzlich zu Ihrer erforderlichen Margin, also dem zur Eröffnung eines Trades erforderlichen Geldbetrag, benötigen Sie auch Geld zur Deckung der Erhaltungsmargin, um den Trade offenzuhalten.
Wie viel Geld Sie insgesamt auf Ihrem Margin-Konto benötigen, ist abhängig vom Wert der von Ihnen getätigten Trades und davon, ob diese sich momentan in einer gewinnbringenden oder verlustbringenden Position befinden.
Das Geld auf Ihrem Konto ist Ihr Guthaben oder Cash-Saldo, wohingegen Ihr Eigenkapital Ihr Guthaben einschließlich aller nicht realisierten Gewinne und Verluste darstellt. Die Margin ist Ihr Kapitalbedarf, der durch das Eigenkapital gedeckt werden muss. Sie wird auf der Grundlage des aktuellen Schließungskurses der offenen Positionen multipliziert mit der Anzahl der Kontrakte und der Hebelwirkung berechnet. Ihr Margin-Niveau ist das Eigenkapital geteilt durch die Margin.
Daher ändert sich der von Ihnen als Gesamtmargin benötigte Betrag kontinuierlich, da der Wert Ihrer Trades steigt und fällt. Ihre Margin sollte immer zu mindestens 100 % durch Eigenkapital gedeckt sein.
Überwachen Sie die Position Ihrer Trades jederzeit, um sicherzustellen, dass Ihre Margin zu 100 % gedeckt ist. Ansonsten werden Sie aufgefordert, weitere Mittel zur Erhöhung des Eigenkapitals hinzuzufügen oder Positionen zu schließen, um die gesamte Margin-Anforderung zu reduzieren.
Kreditlimit oder Erhaltungsmargin
Zusätzlich zu Ihrer erforderlichen Margin müssen Sie über ein ausreichendes Gesamtguthaben auf Ihrem Konto verfügen. Dabei handelt es sich um die Mittel auf Ihrem Konto, die nicht zum Traden verwendet werden. Sie bieten eine Absicherung für den Fall, dass Ihr Trade gegen Sie läuft.
Wie viel Geld Sie insgesamt auf Ihrem Margin-Konto benötigen, ist abhängig vom Wert der von Ihnen getätigten Trades und davon, ob diese sich momentan in einer gewinnbringenden oder verlustbringenden Position befinden.
Das Geld auf Ihrem Konto ist Ihr Eigenkapital, wohingegen das Geld, das Sie potenziell aus verlustbringenden Positionen schulden, Ihre Margin ist. Ihr gesamtes Margin-Niveau, das in der Regel als Prozentsatz angezeigt wird, ist Ihr Eigenkapital geteilt durch die Margin.
Daher ändert sich der von Ihnen als Gesamtmargin benötigte Betrag kontinuierlich, da der Wert Ihrer Trades steigt und fällt. Sie sollten immer wenigstens 100 % Ihrer potenziellen Verluste durch Ihre Gesamtmargin abdecken.
Überwachen Sie die Position Ihrer Trades jederzeit, um sicherzustellen, dass Ihre Margin zu 100 % gedeckt ist. Andernfalls werden Sie mit einem Margin-Call aufgefordert, weitere Mittel hinzuzufügen.
Margin-Calls: Wie vermeidet man sie?
Ein Margin-Call ist eine Warnung, dass Ihr Trade gegen Sie gelaufen ist und Sie nicht mehr über genügend Mittel verfügen, um die Verluste zu decken. Ein Margin-Call tritt dann ein, wenn das Eigenkapital auf Ihrem Margin-Konto nicht mehr ausreicht, um Ihre Fremdfinanzierung zu decken.
Mit anderen Worten bedeutet dies, dass Ihr Broker in Kürze den Höchstbetrag erreichen wird, den er Ihnen leihen kann. Daher müssen Sie Mittel hinzufügen oder Positionen schließen, um weitere Verluste zu verhindern.
Wenn Sie einen Margin-Call erhalten, sollten Sie diesen keinesfalls ignorieren und nichts unternehmen. Dies könnte zu einem Margin-Closeout führen, wobei Ihr Broker Ihre Trades schließt und Sie riskieren, alles zu verlieren.
Sie könnten Tools für das Risiko-Management einsetzen, um das Risiko eines Margin-Calls zu verringern. Dazu gehören unter anderem die Verwendung eines Stop-Auftrags*, die Erhöhung des Eigenkapitals durch eine Einzahlung auf das Konto oder die Reduzierung der Margin-Anforderungen durch die Schließung von Positionen. Es ist immer besser, sich auf das Worst-Case-Szenario vorzubereiten, da die Märkte volatil sind und sich nur schwer vorhersagen lassen.
*Nicht alle Stop-Loss-Aufträge sind garantiert.
Warum sind Stop-Aufträge wichtig?
Ein Stop-Auftrag, oder auch Stop-Loss, ist ein Mechanismus, der eine offene Position schließt, wenn diese einen bestimmten Kurs erreicht, der zuvor von Ihnen festgelegt wurde. Das bedeutet, wenn ein Trade gegen Sie läuft, kann er automatisch geschlossen werden, bevor die Verluste zu groß werden und die Möglichkeit eines Margin-Calls entsteht.
Ein Stop-Loss-Auftrag begrenzt das Risiko. Wenn Sie einen Vermögenswert zu einem Kurs von 100 $ je Aktien-CFD kaufen, könnte ein Stop-Loss-Auftrag automatisch einen Verkauf auslösen, wenn der Kurs auf das von Ihnen festgelegte Limit fällt, zum Beispiel unter 95 $.
Wenn Sie eine Short-Position eingehen, würden Sie den Stop-Loss-Auftrag bei einem höheren Kurs platzieren, etwa bei 105 $, für den Fall, dass der Trade gegen Sie läuft und der Kurs des Vermögenswerts zu steigen beginnt.
Sie sollten jedoch beachten, dass ein Stop-Loss-Auftrag lediglich auf dem eingestellten Niveau ausgelöst wird. Die Ausführung erfolgt jedoch auf dem nächsten verfügbaren Kursniveau. Wenn der Markt zum Beispiel eine Kurslücke aufweist, wird der Trade ausgestoppt und die Position wird auf einem ungünstigeren Niveau als dem voreingestellten geschlossen. Dies ist auch als Slippage bekannt. Um dies zu vermeiden, können Sie garantierte Stop-Loss-Aufträge verwenden.
Garantierte Stopps funktionieren wie einfache Stopps, können aber keinen Slippage erleiden, da diese die Position immer zum vorab festgelegten Kurs schließen. Beachten Sie, dass garantierte Stop-Loss-Aufträge mit einer geringen Prämie verbunden sind.
Wie kann man auf Margin traden?
In der traditionellen Welt des Investierens bedeutet der Kauf auf Margin, dass man sich Geld von einem Broker leiht, um eine Aktie zu kaufen. Sie können Margin jedoch auch nutzen, um Derivate wie Differenzkontrakte (CFDs) zu traden. CFDs ermöglichen Ihnen das Traden auf die Kursbewegungen von Aktien, Rohstoffen, Forex, Indizes und Krypto.
Sie können den folgenden Schritten folgen, um auf Margin zu traden:
Schritt 1: Eröffnen Sie ein Margin-Konto
Für das Traden auf Margin benötigen Sie eine besondere Art von Konto, das sogenannte Margin-Konto.
Hierbei handelt es sich um ein Konto bei Ihrem Broker, der sich dazu bereit erklärt hat, Ihnen Geld zu leihen, um den Wert Ihrer Trades zu erhöhen und eine Hebelwirkung zu bewirken. Durch die Verwendung von Margin-Konten können Sie die Höhe der potenziellen Gewinne erhöhen, gleichzeitig aber auch der potenziellen Verluste.
Schritt 2: Einzahlung der Mittel gemäß den Anforderungen des Brokers
Bei Capital.com beträgt die Mindesteinzahlung 20 $.
Schritt 3: Wählen Sie einen Vermögenswert, den Sie auf Margin traden möchten
Auf Capital.com können Sie 3.000+ Märkte mit CFDs traden, darunter Kryptowährungen, Aktien, Rohstoffe, Indizes und Forex-Paare.
Schritt 4: Erfüllen der Anforderung an die Erhaltungsmargin
Sie sollten jederzeit über ausreichend Mittel auf Ihrem Margin-Konto verfügen, um all Ihre Trading-Positionen zu decken. Mit anderen Worten muss Ihr Eigenkapital immer 100 % der Margin decken.
Die Verwendung von Margin für verschiedene Anlageklassen
Mit Capital.com können Sie Margin nutzen, um verschiedene Anlageklassen zu traden, von Aktien bis zu Rohstoffen und mehr.
Aktien und Anteile
Wenn Sie Aktien eines großen Unternehmens kaufen möchten, könnte der Broker eine Margin von 50 % verlangen. Das bedeutet zum Beispiel, dass Sie 50.000 $ zahlen und Ihr Broker Ihnen Aktien im Wert von 100.000 $ kauft.
Ein Anstieg des Aktienkurses um 20 % würde Ihnen einen Gewinn von 20.000 $ einbringen, nach Zahlung der Zinsen und Transaktionsgebühren jedoch etwas weniger.
Das Problem ist, dass Sie im Falle eines Kursrückgangs der Aktien um 20 % einen Verlust von 20.000 $ machen würden, zuzüglich der Zinsen für die geliehenen 50.000 $ und der Transaktionsgebühren. Das ist die Gefahr mit der Margin – Sie können große Gewinne erzielen, aber ebenso große Verluste erleiden.
Differenzkontrakte (CFD)
Das direkte Trading mit Aktien auf Margin ist für erfahrene Anleger, die von ihrem Broker überprüft wurden und über eine solide Kreditgeschichte verfügen. Das Prinzip des Margin-Tradings mit Derivaten wie CFDs funktioniert jedoch auch für Kleinanleger.
Ein Anleger, der Aktien besitzt, könnte CFDs als Absicherung gegen einen Kursrückgang der gehaltenen Aktien traden.
Der Anleger könnte eine Short-Position mit CFDs eingehen. Beim Short-Verkauf von Aktien leihen Sie sich Aktien, die Sie nicht besitzen und verkaufen diese zum aktuellen Kurs. Sie gehen hierbei davon aus, dass der Kurs fallen wird.
Sobald der Aktienkurs zurückgegangen ist, erwerben Sie die geschuldeten Aktien und geben diese zurück, wobei Sie das verdiente Geld behalten.
Mit CFDs können Anleger kostengünstig Short-Positionen eingehen, da sie den zugrunde liegenden Vermögenswert nicht leihen oder besitzen müssen.
Wie das Hedging mit CFDs funktioniert
Ein Anleger hält 1.000 Aktien des Unternehmens ABC und befürchtet, dass der Kurs fallen wird. Er könnte einen Short-Trade mit CFDs für dasselbe Unternehmen tätigen.
Wenn der Kurs fällt, würde der Anleger bei den Aktien Geld verlieren, welches er jedoch durch den CFD-Trade zurückerhält (abzüglich der Zinsen für das geliehene Geld und der Transaktionsgebühren).
Jedoch können sich Anleger nicht nur gegen Kursbewegungen von Aktien absichern. Sie können die Margin nutzen, um zu spekulieren, dass sich eine Währung im Vergleich zu einer anderen gut entwickeln wird. Sie können darauf spekulieren, dass ein Marktindex steigt oder fällt. Sie können darauf spekulieren, dass der Preis eines Rohstoffs steigt oder fällt.
Die Margin ist nicht auf eine bestimmte Anlageklasse beschränkt.
Margin-Trading für Kleinanleger
Das vereinfachte Margin-Trading mit automatisierten Margin-Trading-Systemen online und über mobile Apps steht nun auch Kleinanlegern zur Verfügung und basiert oftmals auf CFDs.
Sie benötigen möglicherweise nur einen kleinen Geldbetrag, um mit dem Trading zu beginnen. In der Regel werden die Trades am Ende des Handelstages geschlossen. CFDs gelten aufgrund der Anpassungen der Übernachtfinanzierung als geeignet für kurzfristige Anlagen und Daytrades.
Die Systeme unterliegen einer sorgfältigen Regulierung, wobei die Regulierungsbehörden häufig ein maximales Hebelverhältnis festlegen.
Im besten Fall nutzen Sie die Margin, um von den erheblichen Kursgewinnen zu profitieren, die mit dem Margin-Trading verbunden sein können und vermeiden gleichzeitig potenziell vergrößerte Verluste.
Mithilfe von Limit-Aufträgen anstatt von Marktaufträgen oder mit der Platzierung von Stop-Loss-Aufträgen können Sie vorsichtig traden, um individuelle Verluste zu begrenzen. Sie können Ihre Trades überwachen und verlustbringende Aufträge schnell schließen, um einen Margin-Call und einen Margin-Closeout zu vermeiden.
Sollte sich ein Markt plötzlich gegen Sie entwickeln, während Sie einen Trade offen haben, könnten Sie potenziell den gesamten Betrag auf Ihrem Margin-Konto verlieren und noch mehr Schulden haben.
Selbst wenn sich Ihr Broker bemüht, alle Positionen wie gewünscht zu schließen, kann es vorkommen, dass er diese nicht schnell genug schließen kann, um die Verluste zu stoppen.
Einige Handelsplattformen für Kleinanleger, wie Capital.com, bieten Garantien an, wonach zusätzliche Schulden abgeschrieben werden, falls der Broker die Verluste nicht innerhalb Ihrer Erhaltungsmargin begrenzen kann.
In diesem Fall würden Sie lediglich das Geld verlieren, das Sie bei dem Broker eingezahlt haben.
Was ist ein Margin-Closeout?
Der Margin-Closeout dient als Sicherheitsnetz, welches Sie vor einer Verlustspirale schützt. Ein Margin-Closeout findet statt, wenn Ihre verlustbringenden Positionen so weit ansteigen, dass Sie nur noch über genügend Eigenkapital verfügen, um 50 % Ihrer Verluste zu decken.
Falls Ihr Broker eine Garantie anbietet, die Ihre Verluste auf den eingezahlten Betrag begrenzt, schützt der Margin-Closeout auch den Broker vor weiteren Verlusten. Wenn Ihr Broker diese Garantie nicht anbietet, schulden Sie Ihrem Broker auch nach der Schließung noch Geld. Es ist jedoch sehr wichtig zu beachten, dass die Schließung bei 50 % nie garantiert werden kann. Die Closeouts erfolgen durch die Schließung der offenen Positionen, basierend auf den aktuellen Marktpreisen und der Liquidität. Sollte der Markt zu diesem Zeitpunkt eine Kurslücke aufweisen, sodass Ihr Eigenkapital 50 % unter das erforderliche Margin-Niveau fällt, kann der Closeout auf einem noch niedrigeren Niveau stattfinden.
Jeder Margin-Trader hat ein Margin-Closeout-Niveau. Das Verständnis dieser Werte kann Ihnen dabei helfen, sich vor Verlusten zu schützen. Informieren Sie sich über die Höhe der Margin-Niveaus und beobachten Sie diese auf Ihrer Trading-Plattform. Das Closeout-Niveau ändert sich mit den Schwankungen Ihrer Trades und der Kurse der Vermögenswerte.
Wie wird der Margin-Closeout berechnet?
Für die Berechnung des Margin-Closeout-Niveaus werden das Guthaben des Kontos sowie nicht realisierte Gewinne oder Verluste aus offenen Positionen einbezogen, die anhand der aktuellen Durchschnittskurse ermittelt werden. Wenn Ihre Trades in unterschiedlichen Währungen ausgeführt wurden, werden diese in die Kontowährung umgerechnet.
Ihr nicht realisierter Gewinn oder Verlust (UPL) wird nach der folgenden Formel berechnet.
Gewinnbringende und verlustbringende Positionen gleichen einander aus. Wenn die Summe Ihrer Trades jedoch einen Verlust ergibt, muss der Gesamtbetrag höher sein als der Betrag, der durch das Geld auf Ihrem Konto gedeckt ist. Mit anderen Worten muss Ihr Margin-Niveau 100 % betragen (d. h. Ihr Eigenkapital deckt mindestens 100 % der erforderlichen Margin).
Sie können Ihre prozentuale Margin in der mobilen App und auf der Web-Trading-Plattform von Capital.com einsehen. Wenn Sie sich anmelden, sollten Sie sicherstellen, dass Sie Ihr Eigenkapital aktiv überwachen und es über 100 % halten.
Ein Margin-Closeout findet dann statt, wenn Sie nicht mehr über genügend Einlagen verfügen, um Ihre Trading-Positionen aufrechtzuerhalten. Bei Capital.com schließen wir Ihre Positionen, um Sie vor unbegrenzten Verlusten und uns vor einer unbegrenzten Haftung zu schützen.
Berücksichtigen Sie diese Richtwerte:
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Gute Deckung (mehr als 100 %): Wenn das Margin-Niveau mehr als 100 % beträgt, verfügen Sie über eine ausreichende Deckung, um alle Positionen offenzuhalten und es ist nicht notwendig, weitere Mittel hinzuzufügen.
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Nicht so gut (75 % - 100 %): Wenn Ihr Margin-Niveau unter 100 % sinkt, erhalten Sie einen Margin-Call, der Sie zur Schließung von Positionen oder zum Einzahlen von Guthaben auf Ihr Konto auffordert.
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Automatische Schließung und Warnung (50 % und darunter): Dies ist der Fall, sobald sich Ihr Margin-Niveau der Marke von 50 % nähert. In diesem Bereich müssen Sie damit rechnen, dass Ihre Positionen geschlossen werden.
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Schließung ohne Warnung: Eine plötzliche Marktbewegung, die Ihre offenen Positionen betrifft, kann dazu führen, dass Ihre Erhaltungsmargin auf 50 % sinkt. Ihr Konto wird ohne eine Vorwarnung geschlossen, weil nicht genügend Zeit vorhanden ist, um Ihnen diese zu übermitteln.
In volatilen Märkten können plötzliche Kursbewegungen auftreten. Aus diesem Grund können Sie innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums mehrere E-Mails mit Margin-Calls und Margin-Closeouts erhalten.
Wie ein Margin-Closeout funktioniert
Wenn Sie auf einen Margin-Call nicht reagieren oder sich Ihre Positionen trotz einer Erhöhung Ihrer Gesamtmargin weiter verschlechtern und Ihre Gesamtmargin 50 % erreicht, wird Ihr Broker mit der Schließung von Positionen beginnen.
Deshalb ist es besser, auf eine plötzliche Marktvolatilität vorbereitet zu sein. Sie können die Kursbewegungen nicht kontrollieren, jedoch können Sie Stop-Limits hinzufügen, um der Möglichkeit von Closeouts vorzubeugen.
Wenn es zu einem Closeout kommt, wird Ihr Broker damit beginnen, Ihre Margin-Positionen allmählich zu schließen. Die Schließung wird automatisch in der folgenden Reihenfolge erfolgen:
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Alle ausstehenden Aufträge werden geschlossen
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Wenn das Margin-Niveau noch immer unter 50 % liegt, werden alle verlustbringenden offenen Trades auf geöffneten Märkten geschlossen*
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Wenn das Margin-Niveau noch immer unter 50 % liegt, werden alle profitablen offenen Trades auf geöffneten Märkten geschlossen*
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Wenn das Margin-Niveau noch immer unter 50 % liegt, werden alle weiteren Positionen geschlossen, sobald die entsprechenden Märkte öffnen
*Beachten Sie, dass nicht alle Märkte gleichzeitig geöffnet sind. Daher könnte ein profitabler Trade möglicherweise vor einem verlustbringenden Trade geschlossen werden.
Ihr Broker wird versuchen, Ihre offene Position schnellstmöglich zu den Kursen zu schließen, die zu diesem Zeitpunkt auf dem Markt verfügbar sind. Sie werden die Möglichkeit verpassen, dass sich Ihre Trades wieder erholen könnten. Sie werden mit einem Verlust geschlossen.
Wie man sich von einem Margin-Closeout erholt
Ein Margin-Closeout ist niemals ein angenehmes Erlebnis. Denken Sie daran, dass Sie nicht allein sind. Unter den Kunden der Trading-Plattform von Capital.com hat die Hälfte bereits einmal einen Margin-Closeout erlebt. Dies dient dem Schutz der Kunden.
Wenn Sie einen Margin-Closeout erhalten, denken Sie daran, dass dies nicht das Ende der Welt ist. Schauen Sie auf Ihre Trading-Historie zurück und analysieren Sie, was Sie verändern können, um einen Closeout in Zukunft zu vermeiden.
Vielleicht haben Sie nicht ausreichend Tools für das Risikomanagement verwendet, hatten keine umfassende Trading-Strategie oder haben sich aus emotionalen Gründen nicht an Ihren Plan gehalten? Das Lernen aus Fehlern ist wichtig und wird Ihnen dabei helfen, sich zu erholen.
Die Überwachung Ihres Kontos und das Beobachten aller offenen Positionen ist sehr wichtig. Eine effiziente, schnell ladende App für das Verfolgen Ihrer Trades, kann Ihnen viel Frustration ersparen. Sobald Sie einen Margin-Call erhalten, müssen Sie in der Lage sein, schnell zu reagieren und zu entscheiden, ob Sie weitere Mittel hinzufügen möchten, um Ihre Trades offenzuhalten.
Der erste Schritt zur Vermeidung eines Margin-Closeouts besteht darin, zu verstehen, was dieser genau ist und wie er funktioniert.
Vor- und Nachteile des Margin-Tradings
Ist Margin-Trading eine gute Idee?
Die Vorteile des Tradings auf Margin im Vergleich zum Trading ohne Margin liegen darin, dass Sie Ihre Trading-Power hebeln können. Ihre Trading-Kapazität wird für vergleichsweise geringe Anfangskosten drastisch erhöht – wodurch die Leistung vergrößert und intensiviert wird.
Das gilt für beide Richtungen, da die Margin sowohl die Gewinne als auch die Verluste erhöht. Das Margin-Trading ermöglicht es Tradern, ein größeres Exposure gegenüber Kursänderungen einzugehen, wodurch sich das Risiko und die potenziellen Renditen erhöhen.
Gemäß der Definition bedeutet Trading mit Hebelwirkung, dass kleine oder moderate Marktbewegungen zu erheblichen Gewinnen und Verlusten führen können. Sie sollten Ihr Konto jederzeit genau im Blick behalten. Insbesondere in volatilen Märkten kann der Kurs stark schwanken.
Best Practices beim Margin-Trading
Bei einer verantwortungsvollen Nutzung, unterstützt durch eine sorgfältige Recherche und Risikomanagementstrategien, kann das Margin-Trading die Gewinne erhöhen. Aber es kann auch schwere Verluste verursachen. Im schlimmsten Fall kann das Margin-Trading das Guthaben auf Ihrem Trading-Konto vernichten.
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Überwachen Sie Ihre offenen Positionen kontinuierlich
Sie müssen Ihre Trades im Blick behalten und diese schließen, falls sie sich gegen Sie entwickeln, oder automatische Stop-Aufträge einrichten, um Positionen frühzeitig zu beenden.
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Halten Sie Ihre Erhaltungsmargin bei 100 % oder höher
Bedenken Sie, dass viele Trader mit einem zu geringen Betrag auf ihrem Margin-Konto beginnen, weshalb Verluste unter Umständen übermäßig hoch ausfallen können. Wenn Sie lediglich das Minimum auf Ihrem Konto halten, steigt das Risiko eines Margin-Calls. Behalten Sie etwas mehr in Reserve, damit Ihr Konto kleinen Marktschwankungen standhalten kann.
Schließlich möchten Sie nicht in die Situation geraten, dass Ihr Broker Ihre Positionen schnell zu einem sehr ungünstigen Kurs verkaufen muss, ohne die Chance auf eine Kurserholung. Niemand möchte sehen, dass die eigenen Positionen automatisch geschlossen werden und daher sollten Sie sicherstellen, dass Ihr Konto ausreichend gedeckt ist.
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Haben Sie eine Trading-Strategie
Mit einer gut recherchierten und durchdachten Trading-Strategie können Sie dazu beitragen, Emotionen bei Ihren Trading-Entscheidungen zu minimieren. Führen Sie vor dem Trading immer eine Due-Diligence-Prüfung durch, indem Sie technische und fundamentale Analysen, aktuelle Nachrichten und Kommentare von Analysten berücksichtigen.
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Verwenden Sie Stop-Loss-Aufträge
Der Einsatz von Stop-Losses automatisiert Ihr Trading und reduziert den emotionalen Faktor in Ihrer Entscheidungsfindung. Stop-Aufträge können Verluste in Zeiten eines Marktabverkaufs begrenzen und Sie vor einem Margin-Call oder einem Margin-Closeout schützen.
Beginnen Sie Ihre Margin-Trading-Reise mit Capital.com
Das Trading auf Margin ermöglicht es Ihnen, eine Hebelwirkung auf Gewinne zu erzielen, falls sich der Kurs eines Vermögenswerts in die von Ihnen erhoffte Richtung entwickelt – oder mehr zu verlieren als Ihre ursprüngliche Einzahlung, falls ein Trade gegen Sie läuft. Capital.com bietet einen Negativsaldo-Schutz, der Sie davor schützt.
Mit dem CFD-Trading können Sie long gehen (kaufen), wenn Sie davon ausgehen, dass der Kurs steigen wird, oder short gehen (verkaufen), wenn Sie glauben, dass er fallen wird.
Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise des CFD-Tradings und wägen Sie ab, welche Vermögenswerte Sie traden möchten. Wählen Sie aus einer großen Auswahl von Aktien, Indizes, Rohstoffen und Forex-Paaren, die für das Margin-Trading zur Verfügung stehen.
Wenn Sie neu im Margin-Trading sind, können Sie bei Capital.com mit einem Demokonto beginnen und üben, ohne Ihr Kapital zu riskieren. Sobald Sie sich selbstsicher genug fühlen, können Sie ein Live-Trading-Konto eröffnen und Ihre erste Margin-Position platzieren.
Wenn Sie bereits auf Margin traden, vergessen Sie nicht, Risikomanagement-Tools einzusetzen, die Ihr Konto vor Margin-Calls und Margin-Closeouts schützen.
FAQs
Was ist Margin-Trading?
Margin-Trading bedeutet, dass Sie mit geliehenem Geld unter Verwendung einer Hebelwirkung traden. Sie können eine Position mit nur einem Bruchteil des Wertes eines Trades eröffnen, wobei der verbleibende Betrag von Ihrem Broker geliehen wird. Bedenken Sie, dass die Hebelwirkung sowohl Ihre Gewinne als auch Ihre Verluste vergrößern kann.
Was ist der Unterschied zwischen Margin und Hebelwirkung?
Margin ist das erforderliche Geld, das Sie zur Eröffnung einer Position benötigen. Die Hebelwirkung ist das Vielfache des Kapitaleinsatzes eines Kontos für einen Trade. Bei einer Hebelwirkung von 2:1 zahlen Sie zum Beispiel nur die Hälfte des Wertes des Vermögenswerts und leihen sich die andere Hälfte von Ihrem Broker. Die Margin und die Hebelwirkung sind miteinander verbunden, was sich im Hebelverhältnis oder einem Prozentsatz der Margin widerspiegelt.
Was ist die Margin beim Trading mit Beispiel?
Die Margin ist der Geldbetrag, der zur Eröffnung einer Position erforderlich ist. Capital.com bietet zum Beispiel eine Margin von 10 % für Silber-CFDs. Wenn Sie einen Trade für 1.000 $ auf Silber-CFDs platzieren möchten, benötigen Sie lediglich 100 $, um den Trade zu eröffnen.
Ist Margin-Trading eine gute Idee?
Das Margin-Trading hat seine Vorteile und Risiken. Es ermöglicht Ihnen, größere Positionen zu eröffnen und Vermögenswerte zu traden, die sich sonst nicht leisten könnten. Es erhöht auch das Risiko, größere Verluste zu erleiden. Ob das Margin-Trading für Sie eine geeignete Option darstellt, hängt von Ihrer Risikotoleranz und Ihren Trading-Zielen ab.
Kann man mit Margin-Trading reich werden?
Margin-Trading kann Ihnen potenziell mehr Geld bei einer geringeren Anfangsinvestition einbringen, wenn die Kursentwicklung eines Vermögenswerts mit Ihrer Position übereinstimmt. Die Märkte sind jedoch volatil und wenn die Entwicklung in die entgegengesetzte Richtung läuft, können Sie größere Verluste erleiden.
Was ist ein Margin-Call?
Ein Margin-Call ist eine Warnung eines Brokers, die auftritt, wenn der Wert Ihres Margin-Kontos unter die Anforderung der Erhaltungsmargin fällt.